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Комісія ООН підтвердила факти сексуального насилля російських військових щодо дітей – Джумхур
Незалежна міжнародна комісія ООН (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine) із розслідування порушень прав людини в Україні зафіксувала численні злочини, скоєні російською армією під час широкомасштабної війни, розв'язаної Росією 24 лютого 2023 року. Серед встановлених злочинів і сексуальне насильство щодо дітей. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла членкиня незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ясмінка Джумхур. Вона також є Уповноваженою з прав людини Боснії та Герцеговини.
– Комісія встановила, що на території України були скоєні воєнні злочини, порушення прав людини та міжнародного, гуманітарного права. Відповідальність за переважну більшість виявлених порушень несуть збройні сили Російської Федерації.
Порушення можна згрупувати у дві категорії – ті, що посягають на недоторканість особи, та ті, що стосуються інфраструктури країни.
– Які саме злочини ви маєте на увазі?
Зареєстрували кілька злочинів проти дітей, включно з широким спектром сексуального насильства
– Спектр дуже широкий. Ми говоримо про тортури, насильство, зґвалтування та інші форми сексуального насильства. Ми зареєстрували кілька злочинів проти дітей, включно з широким спектром сексуального насильства.
– Які злочини проти дітей?
– Коли ми говоримо про дітей, то вони були поранені або вбиті з вогнепальної зброї.
Вони зазнали сексуального насильства. Ми зафіксували порушення прав дітей, які перебувають у будинках для бездоглядних дітей.
Є інформація про передачу дітей з України до Російської Федерації. Вони все ще там.
Питання повернення цих дітей поки що вирішується. У багатьох випадках біологічні батьки проживають в Україні.
Коли ми говоримо про статистику, то Комісія не має точних показників. Комісія намагається отримати власні дані шляхом прямих розслідувань і перехресних посилань на інформацію із різних джерел.
Наведені нами показники базуються виключно на наших прямих дослідженнях.
Усе, що представлено у звіті Генеральній Асамблеї (у жовтні 2022 року) та те, що буде представлено Раді з прав людини в березні, є прямим результатом роботи Комісії на місцях із підтвердженням з інших джерел.
– Ви підтвердили факти страт?
– Розстріли – це одні із тих справ, які ми розслідували або ще розслідуємо. Аналітична частина роботи над такими справами ще триває, щоб отримати повну інформацію про те, що сталося.
– А які дані щодо порушень прав людини у зв'язку із російськими обстрілами інфраструктури?
– Друга група злочинів стосується інфраструктури, особливо з жовтня 2022 року, коли під приціл потрапили об’єкти енергетики.
Надзвичайно важливо те, що це був початок зими, що опосередковано призвело до порушення прав багатьох мешканців.
Йдеться не лише про електроенергію, а й про обмежений доступ до охорони здоров’я та освіти. Багато шкіл зруйновано, тому діти не можуть ходити до школи. Також було обмежено охорону здоров’я дітей.
Якщо говорити про атаки на транспортну сферу, зокрема на залізницю, то громадяни з віддалених територій не мали доступу до медичної допомоги, що особливо проблематично для хворих із хронічними захворюваннями.
– Чи важко збирати інформацію?
– Комісія працює у той час, коли ще триває воєнний конфлікт, і це дуже складно.
Є висока готовність розповісти історії, що сталося насправді
Ми часто не маємо доступу або маємо обмежений доступ до певних територій, зокрема, коли ми говоримо про Донецьк і Луганськ.
Комісія не мала можливості побувати та поспілкуватися з людьми, які там проживають.
Ще однією проблемою є те, що є багато переміщених осіб як на території України, так і за її межами. Це зменшує можливості для опитування безпосередніх жертвам та постраждалих.
Але в таких ситуаціях, коли люди працюють «у полі», є висока готовність розповісти історії про те, що сталося насправді.
– Чи бояться люди розповідати про те, що їм довелося пережити, через те, що можуть зазнати осуду від інших?
– Безумовно, стигма існує у випадках насильства. Певним чином ми помітили, що з відкриттям програм підтримки постраждалих збільшилася кількість людей, які готові свідчити про злочини.
Зрештою, це те, що ми спостерігали також у Боснії та Герцеговині.
Підтримка постраждалих від сексуального насильства на війні є дуже важливим імпульсом
Підтримка постраждалих від сексуального насильства на війні є дуже важливим імпульсом, насамперед для запобігання їхньої повторної травматизації.
Але це також важливо для забезпечення правосуддя, оскільки жертви є одними із головних інструментів і свідків у переслідуванні воєнних злочинів.
– Скільки міст ви відвідали й зі скількома свідками поспілкувалися?
– Спочатку ми зосередилися на чотирьох регіонах (Київська, Чернігівська, Харківська, Сумська області – ред.).
Комісія була там двічі, а наші слідчі – кілька разів.
Але треба мати на увазі, що Комісія зосереджена не тільки на зборі інформації на території України.
Перший етап: 191 інтерв’ю зі 110 жінками та 81 чоловіком. Тепер це набагато, набагато більше
Вона також збирає інформацію в інших країнах, якщо вони мають будь-які прямі чи опосередковані контакти, чи інформацію, яка може сприяти з’ясуванню фактів.
Слід мати на увазі, що багато громадян України зараз є переміщеними в багатьох країнах, насамперед у Європейському Союзі.
У попередньому звіті, який ми представили Генеральній Асамблеї ООН, ми використали інформацію, отриману в результаті 191 інтерв’ю зі 110 жінками та 81 чоловіком.
Були й розмови наживо, і дистанційно.
Відтоді це число стало набагато, набагато більшим.
У нас був новий візит в Україну з того часу, на початку грудня 2022 року, у нас є наші слідчі на місці, і було б некоректно давати вам часткову інформацію.
– Ви були в Україні двічі. Чим схоже те, що відбувається в Україні сьогодні, і те, що відбувалося в Боснії під час війни в 1990-х?
– Спільним для всіх країн, де є конфлікти, є страждання. У всіх конфліктах є знущання, вбивства та сексуальне насильство.
Форми та розміри різняться, наприклад, зброєю, що використовується в конфліктах.
Між конфліктом у Боснії та Герцеговині та конфліктом в Україні є суттєва різниця.
Боснія і Герцеговина була країною під ембарго, і вона не могла бути озброєна, не могла отримати гуманітарну допомогу, а також не мала зовнішнього зв’язку. Були лише гуманітарні коридори.
У цьому полягає різниця. В Україні використовується високоскладна і далекобійна зброя, яка руйнівно впливає на інфраструктуру.
Страждання людей, злочини, які вчиняються – ідентичні, тому питання відповідальності полягає не лише в притягненні до кримінальної відповідальності тих, хто вчинив чи вчиняє злочини, а й у відповідальності за те, щоб рамки для постраждалих створювали відразу, з їхньої реєстрації і підтримки.
Це дуже важливо, і ми наголошуємо на цьому.
Жертви не повинні відчувати себе покинутими
Наприклад, Боснія та Герцеговина втратила імпульс для розробки моделей нагляду за жертвами під час конфлікту. Я вважаю, що це негативний урок, винесений із конфлікту в Боснії та Герцеговині.
Цього не повинно відбуватися в інших країнах, щоб жертви не зазнавали травми, особливо травми покинутості. Це сталося в Боснії та Герцеговині протягом останніх майже трьох десятиліть.
– Скоро мине рік, як Росія вторглася в Україну. Чи достатньо доказів для розгляду в Міжнародному суді в Гаазі?
– Питання кримінальної відповідальності – це дійсно серйозне питання, яке відкриває кілька можливостей.
По-перше, це притягнення до відповідальності у справах про воєнні злочини в національній правовій системі, яке розпочалось. З іншого боку, є проблема наявності осіб, які вчинили злочини.
Коли ми говоримо про міжнародний суд, то річ у тім, що ні Росія, ні Україна не ратифікували Гаазький статут. Але Україна зробила дві заяви про визнання юрисдикції Міжнародного трибуналу щодо злочинів, скоєних на її території.
Це тривалий процес, але це не завадило національній владі збирати докази, і це було зроблено дуже серйозно та за підтримки міжнародних експертів.
Універсальна юрисдикція дає можливість притягувати до відповідальності за порушення міжнародного права
Інше питання – так звана універсальна юрисдикція. Ми бачимо це на Західних Балканах. Ця універсальна юрисдикція дає державам можливість притягувати до відповідальності за порушення міжнародного права.
Тоді держави можуть притягувати до відповідальності за справи, які якимось чином пов’язані з конфліктом в Україні.
На чому Комісія постійно наполягає і вказує на важливості, то це координація різних механізмів, як судових, так і несудових.
Багато суб’єктів різним чином причетні до всього, що зараз відбувається в Україні, що пов’язано з агресією Росії проти України.
– Якою буде роль Комісії після подання звіту про ситуацію в Україні?
– Мандат комісії – один рік і закінчується в березні презентацією звіту. Після березня Рада з прав людини вирішить, чи буде продовжено цей мандат на один рік чи ні.
Важливо, що всі документи та інформація Комісії будуть використовуватися так, як це визначено Постановою, за тією ж практикою, що використовувалася попередніми комісіями.
- Незалежна міжнародна комісія ООН щодо розслідування порушень в Україні (The Independent International Commission of Inquiry on Ukraine) була створена 4 березня резолюцією Ради з прав людини Організації Об'єднаних Націй як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Завдання Комісії розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини і порушення міжнародного гуманітарного права та пов'язані з ними злочини в контексті російської агресії проти України, і встановити факти, обставини та докорінні причини будь-яких таких порушень та утисків.
- До складу Комісії входять три незалежні експерти: уповноважена з прав людини (омбудсмен) Боснії та Герцеґовини Ясмінка Джумхур, фахівець у питаннях правосуддя з Колумбії Пабло де Грейфф та голова Комісії –колишній суддя Європейського суду з прав людини та експрезидент Міжнародного трибуналу щодо Руанди, колишній суддя верховного суду Норвегії Ерік Мьозе.
- Комісія отримує інформацію із першоджерел, від свідків, також збирає інформацію та документи від держав, відповідних органів та установ системи ООН, громадянського суспільства та ЗМІ.
- Загальний мандат Комісії стосується всіх ймовірних порушень і злочинів, здійснених на всій територій України і навіть за її межами (якщо вони тісно пов'язані з російською агресією проти України).
- У березні 2023 року Комісія ООН оприлюднить комплексний звіт щодо порушень прав людини та злочинів Росії під час війни проти України
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Від Снайдера до Міршаймера – експерти відповідають на запитання Foriegn Policy: Чи має Україна поступитися територією заради миру?
Поки американська адміністрація готує нові пакети військової допомоги Україні та обіцяє підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності та суверенітету «стільки, скільки буде потрібно», в експертних колах точаться дискусії щодо того, як може закінчитися ця війна.
Далеко не всі переконані, що перемогою України, також є скептики щодо того, що Україна зможе відновити контроль над всіма своїми територіями. І якщо одні аналітики вважають, що у цьому випадку Росія отримає винагороду за розв’язання війни, і це лише заохотить її до подальшої агресії, інші кажуть, що затяжна війна підточує ресурси не лише Росії, але і Заходу, і «криваву бійню, в якій могло загинути вже до півмільйона людей», пора закінчувати.
Часопис Foreign Affairs, який протягом останнього часу публікував аргументи «за» і «проти» можливості домовлятися з Росією про мир в обмін на передачу під контроль Росії деякі українські території, у своєму останньому числі провів широке опитування провідних експертів зі зовнішньої політики, політології та історії.
Учасники опитування, а їх було 72, розділилися на три нерівні групи, при чому абсолютна більшість – 40 були або категорично проти, або просто проти можливості залишення якоїсь частини українських територій під контролем Росії, майже в два рази менше було тих, хто би радив віддати Росії якісь частини України – 5 радили б це наполегливо, 18 просто були би "за", і відносно невелика частина експертів – 9 сказали, що нейтрально ставляться до цієї пропозиції.
«Покинути територію це практично те саме, що покинути людей» – Снайдер
Серед тих, хто вважає, що переговори з Росією нічого не дадуть - Іво Даалдер, президент Чиказької ради з глобальних справ.
«Надзвичайно важко побачити, як війна в Україні завершиться міцним миром шляхом переговорів», – каже він і додає, що не всі війни закінчуються мирними переговорами, чи закінчуються взагалі, бо багато з них тривають роками, навіть якщо закінчуються бойові дії.
«Корейська війна закінчилася перемир'ям; війна Судного дня - угодами про розмежування. Жодна не призвела до територіальних поступок чи компромісів. Такий результат цієї війни набагато вірогідніший, ніж остаточний мир шляхом переговорів», – каже експерт.
Почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман також вважає, що «війна навряд чи закінчиться шляхом переговорів». На його думку, простору для компромісу просто не існує: «Україна буде боротися далі, а не йти на територіальні поступки, а Росія все ще вимагає визнання незаконно анексованих областей».
Професор політології в Університеті штату Сан-Дієго родом з України Михайло Алексєєв каже, що поступки будуть даремними, тому що Росія не заспокоїться «допоки не підпорядкує Україну повністю, а потім використає територію та ресурси України, щоб кинути виклик зобов’язанням НАТО за статтею 5 (про взаємний захист, – ред.). Він посилається на опитування громадської думки в Росії і каже, що «продовження війни сприяє зміцненню влади Путіна».
Тімоті Снайдер, професор історії Єльського університету, каже, що «знищення української держави та контроль над усією її територією» залишається «оголошеною воєнною метою Росії». Він також нагадує, що Росія взагалі не розглядає Україну як суверенну державу і «чітко дала зрозуміти», що вона може вести переговори лише зі Сполученими Штатами, а не з урядом у Києві.
«Українці знають, як ми іноді забуваємо, що люди під контролем Росії піддаються депортаціям, тортурам і масовим вбивствам», – каже він. Тому для українців покинути територію це практично те саме, що покинути людей, каже історик та автор багатьох книжок з історії Східної Європи.
Снайдер додає, що йому навіть «важко зрозуміти, чому хтось радить Україні» поступитися територіями, бо з точки зору України це би означало, що військова агресія виправдовує зміну правових кордонів та і з міжнародної точки зору «це було б порушенням основного принципу міжнародного порядку».
Саме питання про переговори зараз він вважає «способом уникнути базової реальності», а саме – війна, найімовірніше, закінчиться перемогою однієї зі сторін на полі бою. «Коли цю реальність прийнято, постає справжнє питання: хто має перемогти (Україна) і як цієї перемоги можна досягти (військова та економічна підтримка)», – каже Снайдер. Він переконаний, що навіть якщо США чи Європа передумають підтримувати Україну зброєю, війна не закінчиться – вона стане лише «довшою та кривавішою».
Найшвидший спосіб завершити цю війну, на його думку, це – озброїти Україну так, щоб подальші агресивні дії перестали мати сенс для Москви.
Старший науковий співробітник Гудзонівського Інституту Люк Коффі вважає, що «найбільш бажаним результатом конфлікту є військова поразка російських збройних сил всередині України та повне відновлення територіальної цілісності України».
«Поки українці бажають воювати, західні країни повинні готувати та озброювати Україну до досягнення цього результату», – каже аналітик.
«Остаточне врегулювання передбачатиме територіальні поступки з боку України» – Міршаймер
На іншому кінці спектра думок – серед тих, хто вважає, що поступки будуть не лише потрібними, але і корисними - Баррі Позен, професор політології в Програмі досліджень безпеки при Массачусетському технологічному інституті. Він каже, що сили надто нерівні.
«Розмір Росії та її армії відносно України, а також загальні тактичні переваги, які часто пов’язані з обороною, свідчать про те, що Україні доведеться заплатити дуже високу ціну, щоб звільнити всю свою територію, і справді вона може виявитися просто неспроможною це зробити», – каже Позен.
Тому, на його думку, в якийсь момент переговори здаються ймовірними. Щодо поступок з боку України, то, на його думку, є мало надії на те, що Росія «повністю відмовиться за столом переговорів від усіх земель, які вона все ще може контролювати на полі бою».
Джон Міршаймер, професор політології Чиказького університету, який раніше покладав вину за нинішню війну на Захід та «розширення НАТО», а не на Кремль, каже, що «важко уявити, щоб Україна виграла війну і повернула собі всю втрачену територію, включаючи Крим».
«Легше уявити, як росіяни утримуватимуть території, які зараз контролюють, і колись завоюють ще більше територій», – каже він, тому «здається ймовірним, що остаточне врегулювання передбачатиме територіальні поступки з боку України». Але це, на його думку, не єдиний варіант виходу з цієї війни, може бути і заморожений конфлікт, подібний до ситуації в Кореї.
Лайл Голдштейн, запрошений професор Інституту міжнародних та громадських відносин Вотсона в Університеті Брауна каже, що «настав час реалізму та стриманості».
«Безперервна бійня, яка наближається до півмільйона загиблих і тяжко поранених, не може тривати», – каже він і додає, що існують також ризики ядерної чи іншої ризиків ескалації. «Заради України, а також глобального миру та стабільності необхідно йти на болісні компроміси з Росією — чим швидше, тим краще», – вважає експерт.
За переговори з територіальними поступками, що їх має зробити Україна, виступає також Ніна Хрущова, професорка міжнародних відносин The New School і правнучка радянського лідера Микити Хрущова.
Вона вважає, що обидві країни ослаблені війною, але «поки що Україна втрачає недостатньо і змогла повернути деякі території, окуповані Росією. Київ сподівається на більше».
«Росія недостатньо виграє і тому буде воювати до тих пір, поки не отримає хоча б Донбас або стільки, скільки зможе. Отже, вона теж не готова до переговорів», – каже Хрущова.
Вона вважає, що колись сторонам доведеться шукати вихід з цього «глухого кута» шляхом переговорів. У цьому випадку, навіть якщо Кремль вдасться переконати повернути інші території, «Крим залишатиметься проблемою, незважаючи ні на що».
«Крим стане цією поступкою Києва, якщо війна має закінчиться. Я не бачу, як будь-який російський лідер міг би переконати більшість населення, що півострів треба повернути Україні», – вважає Хрущова, додаючи, однак, що на війні, звичайно, багато невідомого.
Путін не може собі дозволити закінчити війну «без поступки України» – Рейтер
Серед тих, хто висловився ані за, ані проти переговорів, є Ден Рейтер, професор політології в Університеті Еморі. Він каже, що «для Путіна було б дуже ризиковано, з точки зору його внутрішньополітичного становища, закінчити війну без якоїсь поступки України».
Крім того, він думає, що «готовність США підтримувати українські військові зусилля падає, і Україна дуже залежить від підтримки США».
На його думку, може статися, що війна закінчиться незначними територіальними поступками з боку України, заохочені написом на стіні про те, що американська підтримка добігає кінця, або тим, що «Росія виводить свої сили, не досягнувши жодних територіальних поступок України». Але і цей експерт вважає, що «російський контроль над Кримом залишається непорушним». Як і більшість інших експертів, він каже, що можливі і інші варіанти, бо війна є надто непередбачуваною справою.
Німеччина дасть Україні 14 танків «Леопард-2» і погоджується на реекспорт від партнерів
Уряд Німеччини 25 січня оголосив, що вирішив постачати Україні важкі бойові танки «Леопард-2», а також дати дозвіл іншим країнам передавити ці танки німецького виробництва на озброєння української армії для захисту від російської агресії.
Згідно з повідомленням речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта першим кроком Берліна буде відрядження 14 танків «Леопард-2» з арсеналів армії Німеччини.
Разом ми пришвидшуємо наші зусилля, щоб Україна перемогла у війні і здобула тривкий мирРіші Сунак
Там також сказано, що незабаром Німеччина почне навчання українських танкістів для використання цієї техніки, а також постачатиме для них амуніцію і надаватиме технічне забезпечення.
«Це результат інтенсивних консультацій, що відбувалися з найближчими європейськими і міжнародними партнерами», - підкреслив речник.
Польща та кілька інших країн вже оголосили наміри поділитися певною кількістю своїх танків «Леопард-2» з Україною.
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький подякував канцлеру Олафу Шольцу за рішення.
«Рішення послати «Леопарди» Україні є великим кроком до того, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші», - написав Моравецький у Твіттері.
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, який ще раніше пообіцяв Україні британські танки «Челленджер-2» назвав рішення Німеччини правильним свідченням готовності «союзників у НАТО й друзів» посилити «оборонну вогневу потужність України».
«Разом ми пришвидшуємо наші зусилля, щоб Україна перемогла у війні і здобула тривкий мир», - написав британський прем’єр у Твіттері.
Український командувач Валерій Залужний раніше говорив журналістам, що для його війська потрібно кілька сотень західних танків і ще тисячі бронемашин та іншої зброї, щоб вигнати російських загарбників з української території.
Російський посол у Берліні заявив, що, надаючи зброю Україні, Німеччина «виводить конфлікт на новий рівень» і «відмовляється від історичної відповідальності перед Росією».
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