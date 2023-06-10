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ООН: гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС.
У п'ятницю, 9 червня, він заявив, що 700 тисяч людей потребують питної води, і попередив, що руйнівні наслідки повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продукти в усьому світі та зменшення кількості харчів для мільйонів нужденних.
Ґріффітс назвав це «вірусною проблемою».
Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група, не усвідомлюючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.
Українська влада стверджувала раніше, що російські військові ще минулого року замінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.
Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.
Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.
За даними МВС, внаслідок повені загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 вважають зниклими безвісти. Дані стосуються підконтрольної Україні території. Точні дані щодо того, скільки людей постраждали на окупованій території – наразі невідомі.
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- Голос Америки
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва з неоголошеним візитом
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва для переговорів з президентоом Володимиром Зеленським та керівництвом країни у той час, як влада займається евакуацією людей, які постраждали після руйнування гігантської дамби Нової Каховки.
Неоголошений візит канадського прем’єра, якого в поїздці супроводжує віце-прем’єр-міністерка Христя Фріланд, яка походить з української родини, у Канаді розглядають як жест солідарності з Україною, яка, за повідомленнями, має розпочати довгоочікуваний контрнаступ, щоб звільнити від російської армії східні та південні регіони країни.
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник зустріч канадську делегацію на вокзалі у Києві.
«Ласкаво просимо в Україну, пане прем’єр-міністре Джастіне Трюдо», - написав Мельник у Twitter.
У Києві Трюдо розпочав свій візит із участі у покладанні вінків до Стіни пам’яті захисників України. Як зауважують журналісти, що висвітлюють візит для західних аудиторій, за кілька хвилин до того, як Трюдо прибув на церемонію, у Михайлівському Золотоверхому монастирі проходив похорон і повз Стіну пам’яті пройшла військова похоронна процесія.
Кореспондент канадського видання Globe and Mail опублікував у своєму твіті фотографію, як канадські урядовці оглядають російську військову техніку, виставлену на Михайлівській площі Києва.
«Прем'єр-міністр Канади Трюдо та віце-прем'єр Фріланд оглядають знищену російську військову техніку, виставлену в центрі Києва», – твітить журналіст.
Це другий приїзд Трюдо до України після того, як Росія почала своє широкомасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
Під час свого останнього візиту трохи більше року тому він відновив роботу посольства Канади в Києві та вперше з початку війни зустрівся із президентом Зеленським особисто. Трюдо та Зеленський також зустрілися минулого місяця на полях саміту G7 у Хіросімі, в Японії, де Зеленський просив більшої підтримки західних союзників для захисту своєї країни.
Перед прибуттям канадської делегації в суботу Зеленський поінформував прем'єр-міністрів Японії та Нідерландів про рятувальні операції на півдні країни та про те, яка гуманітарна допомога потрібна.
У квітні Міністерство оборони Канади оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 39 мільйонів канадських доларів (понад 28,8 млн доларів США).
У міністерстві повідомили, що всі вісім бойових танків Leopard 2, переданих Канадою Україні, вже були доставлені до Польщі, а також що Канада направила трьох інструкторів для навчання українських танкістів.
На початку травня президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої, за його словами, йшлося про програму довготермінової оборонної співпраціміж країнами.
Джамала про культуру, музичний активізм та як говорить з синами про війну в інтервʼю Голосу Америки. Відео
“Перемога – це повне повернення наших територій”, – переконана українська співачка Джамала. За її словами, оскільки наразі немає ніяких безпекових гарантій для України, українці мають захищати себе самі. Про це переможниця Євробачення заявила в інтерв’ю «Голосу Америки» у Нью-Йорку.
- Голос Америки
Сполучені Штати оголосили новий пакет озброєнь для України на понад 2 мільярди доларів. Відео
Сполучені Штати оголосили новий пакет озброєнь для України на понад 2 мільярди доларів. Передовсім він зосереджений на підсиленні протиповітряної оборони.
- Голос Америки
Американські ЗМІ повідомляють про докази того, що дамба Каховської ГЕС була знищена внаслідок вибуху. Відео
Тим часом американські ЗМІ повідомляють про докази того, що дамба Каховської ГЕС була знищена внаслідок вибуху. Видання Нью-Йорк Таймс пише, що американські супутники з інфрачервоними сенсорами зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням.
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