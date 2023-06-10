ООН: гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС.

У п'ятницю, 9 червня, він заявив, що 700 тисяч людей потребують питної води, і попередив, що руйнівні наслідки повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продукти в усьому світі та зменшення кількості харчів для мільйонів нужденних.

Ґріффітс назвав це «вірусною проблемою».

Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група, не усвідомлюючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові ще минулого року замінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.

За даними МВС, внаслідок повені загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 вважають зниклими безвісти. Дані стосуються підконтрольної Україні території. Точні дані щодо того, скільки людей постраждали на окупованій території – наразі невідомі.