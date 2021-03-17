В ООН засудили Росію за порушення прав людини та нарощування військ у Криму. Дії Росії суперечать міжнародному праву, - значиться у заяві країн-членів ООН у відповідь на влаштовану Росією неформальну зустріч у форматі Арріа, присвячену Криму.
В ООН засудили Росію за порушення прав людини та нарощування військ у Криму. Відео
«Якщо Росія справді зацікавлена у підвищенні розуміння ситуації, вона повинна негайно відкрити доступ до Криму представникам ООН, ОБСЄ та Ради Європи», - зазначаєтся у документі. Розповідає Ірина Соломко.
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