ООН і далі не може отримати дозвіл Росії допомогти постраждалим від затоплення окупованих територій України

Рятувальні місії ООН не можуть дістатися до людей, що перебувають на українській території, окупованій Росією – РФ відхилила відповідний запит на відвідування цих територій.

Про це заявила 23 червня Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості під час засідання Ради Безпеки, присвяченому Україні.

“ООН продовжуватиме домагатися необхідного доступу”, – сказала Дікарло.

Дікарло запевнила, що ООН та її гуманітарні партнери одразу після руйнування Каховської ГЕС відреагували на цю катастрофу і з перших днів почали надавати підтримку постраждалим та допомагати в евакуації населення.

Вона озвучила і стурбованість з приводу обстрілів цивільного населення та персоналу екстрених служб під час евакуації з місць затоплення.

“Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань у рамках міжнародного гуманітарного права та забезпечити безперешкодний доступ до всіх територій, які цього потребують. Не можна відмовляти людям у допомозі, яку вони потребують”, – заявила Дікарло.

Вона також нагадала, що руйнування Каховської греблі та відсутність доступу до затоплених територій є найсерйознішим нападом на цивільну інфраструктуру у ході війни Росії проти України.

Дікарло у виступі зазначила, що у травні кількість російських ракетних обстрілів та атак безпілотників на Україну збільшилася майже втричі, і нагадала, що через війну Росії в Україні загинули понад 1000 дітей.

Коментуючи ядерні загрози, Розмарі Дікарло сказала: "Ми знову повторюємо, що будь-яка загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною".

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі і супутня риторика ще більше посилили напруженість, тому ООН закликає всі сторони поводитися відповідально – підсумувала Дікарло.

Як повідомляв Голос Америки, більша частина Херсонської області на лівому березі Дніпра залишається під російською окупацією, і саме там низькі місцевості ймовірно зазнали більшого затоплення після руйнування Каховської греблі 6 червня.

15 червня організація "Міжнародна амністія" окремо звинуватила Росію в тому, що окупанти не лише мало допомагають місцевим мешканцям, але й перешкоджають волонтерам, які намагаються допомагати.