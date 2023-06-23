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- Голос Америки
ООН і далі не може отримати дозвіл Росії допомогти постраждалим від затоплення окупованих територій України
Рятувальні місії ООН не можуть дістатися до людей, що перебувають на українській території, окупованій Росією – РФ відхилила відповідний запит на відвідування цих територій.
Про це заявила 23 червня Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості під час засідання Ради Безпеки, присвяченому Україні.
“ООН продовжуватиме домагатися необхідного доступу”, – сказала Дікарло.
Дікарло запевнила, що ООН та її гуманітарні партнери одразу після руйнування Каховської ГЕС відреагували на цю катастрофу і з перших днів почали надавати підтримку постраждалим та допомагати в евакуації населення.
Вона озвучила і стурбованість з приводу обстрілів цивільного населення та персоналу екстрених служб під час евакуації з місць затоплення.
“Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань у рамках міжнародного гуманітарного права та забезпечити безперешкодний доступ до всіх територій, які цього потребують. Не можна відмовляти людям у допомозі, яку вони потребують”, – заявила Дікарло.
Вона також нагадала, що руйнування Каховської греблі та відсутність доступу до затоплених територій є найсерйознішим нападом на цивільну інфраструктуру у ході війни Росії проти України.
Дікарло у виступі зазначила, що у травні кількість російських ракетних обстрілів та атак безпілотників на Україну збільшилася майже втричі, і нагадала, що через війну Росії в Україні загинули понад 1000 дітей.
Коментуючи ядерні загрози, Розмарі Дікарло сказала: "Ми знову повторюємо, що будь-яка загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною".
Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі і супутня риторика ще більше посилили напруженість, тому ООН закликає всі сторони поводитися відповідально – підсумувала Дікарло.
Як повідомляв Голос Америки, більша частина Херсонської області на лівому березі Дніпра залишається під російською окупацією, і саме там низькі місцевості ймовірно зазнали більшого затоплення після руйнування Каховської греблі 6 червня.
15 червня організація "Міжнародна амністія" окремо звинуватила Росію в тому, що окупанти не лише мало допомагають місцевим мешканцям, але й перешкоджають волонтерам, які намагаються допомагати.
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- Голос Америки
У Білому домі прокоментували темпи українського контрнаступу
У США зосереджені на тому, щоб українські збройні сили мали все необхідне для досягнення успіху на полі бою. Про це на брифінгу в Білому домі у пʼятницю, 23 червня, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи стурбована адміністрація президента США темпами контрнаступу, а також словами президента України Володимира Зеленського, що просування відбувається повільніше, ніж хотілося б, Кірбі відповів, що "війна непередбачувана", а про українські наступальні операції повинні говорити самі українці.
“Я не думаю, що вони почали це з якимось помилковим почуттям впевненості щодо того, наскільки важко це буде. Ми багато разів про це говорили звідси, що росіяни до цього готувалися: кидаючи тіла на проблемні ділянки, вводячи додаткові сили, вибудовуючи оборонні рубежі, іноді три лінії в глибину. Не те щоб росіяни не готувалися до оборони, а оборона - це сильна сторона війни. І знаєте, українці із цим борються. Я думаю, ми всі маємо визнати, що бойові дії можуть бути непередбачуваними, і іноді ваші плани не завжди йдуть саме так, як очікувалося. Але це очікувано, коли ви перебуваєте в бою", - зазначив Кірбі.
Насамкінець він додав, що США знову зосередяться на тому, аби переконатися, що українські військові "можуть бути зрештою успішними."
Американський генерал у відставці, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав закликав дати Україні час на контрнаступ і не тиснути не неї. В інтерв’ю Голосу Америки Брідлав заявив, що, з воєнної точки зору, Україна все робить правильно. При цьому він вважає, що Захід не надав Україні достатньо зброї для перемоги.
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"Я не хочу, щоб хтось з українців сумнівався щодо нашої рішучості", – адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер. Відео
“Дозвольте мені бути дуже відвертим — на війні бувають моменти, коли організації зазнають невдачі, але я не хочу щоб хтось з українців сумнівався щодо нашої відданості й рішучості, навіть якщо вони не можуть зрівнятися з рішучістю самих українців”, — адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер.
“Українські сили – у фазі формування і вивчення ситуації”, - екс-командувач сил НАТО у Європі про контрнаступ. Відео
“Те, що ми бачимо, — це те, чого я насправді очікував від українських сил, і вони перебувають у певній фазі формування та вивчення ситуації. Вони готуються до того, як потім вони використають більшу частину своїх сил. І де саме”, – заявив екс-командувач сил НАТО у Європі Філіп Брідлав.
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