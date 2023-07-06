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Посолка США при ООН вимагає надіслати слідчих для дослідження іранських дронів, які Росія використовує проти України
Сполучені Штати залишаються серйозно стурбованими використанням Росією іранських безпілотників проти українських міст і цивільної інфраструктури. Про це заявила посолка США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.
“Протягом останніх кількох тижнів ми бачили, як Росія неодноразово використовувала ці безпілотники для атак, які руйнували українські громадські споруди та вбивали мирних жителів”, - нагадала вона.
Крім того, у заяві Томас-Грінфілд йдеться і про занепокоєння з приводу того, що Іран та Росія співпрацюють для виробництва безпілотників на російській території, а Росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва відповідного заводу.
Згідно з інформацією, наведеною у заяві, завод може запрацювати на повну потужність на початку наступного року. Це значно розширить можливості Росії для нападу на Україну та дозволить продовжити кампанію із виведення з ладу українських електростанцій, блокування залізничних ліній і запобігання транзиту сільськогосподарських товарів на світові ринки.
Секретаріат ООН зобов’язаний виконувати свій мандат щодо вивчення доказів передачі Іраном безпілотників Росії в порушення Резолюції 2231.Лінда Томас-Грінфілд
Секретаріат ООН зобов’язаний виконувати свій мандат щодо вивчення доказів передачі Іраном безпілотників Росії в порушення Резолюції 2231, наголосила Томас-Грінфілд у заяві.
Вона також назвала «незрозумілою помилкою» те, що Секретаріат не прийняв пропозиції від України та інших сторін щодо перегляду «незаперечних доказів щодо використання Росією іранських дронів». У результаті, опублікований з цього приводу звіт – неповний, вважає посолка США.
“ООН повинна без будь-яких подальших зволікань надіслати групу слідчих для дослідження уламків цієї зброї, яку Росія використовує проти України. Мандат чіткий і вимагає не менше”, - значиться у заяві.
Крім того, розробка і розповсюдження іранський безпілотників становить глобальну загрозу. Це має наслідки не лише для миру та безпеки на Близькому Сході, а й для України та решти світу.
“Я знову закликаю Секретаріат ООН оновити свої оцінки щодо безпілотників іранського виробництва, вилучених в Україні, протягом наступних 30 днів. Це питання життя чи смерті українського народу та України як економічно спроможної держави”, - закликала посолка США.
Тим часом Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості під час засідання Ради Безпеки прокоментувала “ядерну проблему” Ірану і сказала, що дипломатія є єдиним способом ефективного вирішення іранської проблеми. “Важливо, щоб усі сторони відновили діалог і досягли згоди щодо невирішених питань”, - каже Дікарло.
“Ми продовжуємо аналізувати наявну інформацію, - запевнила Дікарло щодо іранських безпілотників. - Ми також отримали листи з України, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо ймовірних передач безпілотних літальних апаратів з Ірану до Російської Федерації у спосіб, що не відповідає резолюції ООН… Секретаріат продовжує перевірку наявної інформації”.
Тим часом Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості під час засідання Ради Безпеки прокоментувала “ядерну проблему” Ірану і сказала, що дипломатія є єдиним способом ефективного вирішення іранської проблеми. “Важливо, щоб усі сторони відновили діалог і досягли згоди щодо невирішених питань”, - каже Дікарло.
“Ми продовжуємо аналізувати наявну інформацію, - запевнила Дікарло щодо іранських безпілотників. - Ми також отримали листи з України, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо ймовірних передач безпілотних літальних апаратів з Ірану до Російської Федерації у спосіб, що не відповідає резолюції ООН… Секретаріат продовжує перевірку наявної інформації”.
Затримка розслідування ООН фактів порушення Резолюції 2231 Іраном і Російською Федерацією підриває довіру до Ради Безпеки – Кислиця
Про те, що російсько-іранська співпраця щодо безпілотників безпосередньо впливає на мир і безпеку в Європі, – наголосив у своєму виступі під час засідання Ради Безпеки, присвяченому іранській ядерній програмі, і Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
За його словами, з вересня 2022 року РФ масово застосовує іранські безпілотники як елемент своєї терористичної стратегії проти цивільного населення та критичної інфраструктури України.
Станом на 6-те липня зафіксовано понад тисячу запусків Російською Федерацією іранських безпілотників над територією України, повідомив Кислиця.
Їхні уламки ретельно розібрані та вивчені, каже представник України. За результатами цих досліджень, українські слідчі та незалежні міжнародні експерти виявили докази, що підтверджують іранське походження безпілотників.
“Будь-яка подальша затримка всебічного розгляду ООН фактів порушення Резолюції 2231 Іраном і Російською Федерацією підриває, якщо не дискредитує, довіру до Ради Безпеки, а також її здатність забезпечити виконання своїх власних рішень”, - заявив Кислиця.
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Кірбі: На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України
Під час саміту НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань України у сфері безпеки. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час ексклюзивного інтервʼю журналістці Голосу Америки Юлії Ярмоленко у Білому Домі.
“Я просто не буду випереджати наших союзників чи саміт. Я вам скажу, що довгострокові зобов’язання України у сфері безпеки обов’язково будуть темою обговорень”, – наголосив Джон Кірбі.
Я вам скажу, що довгострокові зобов’язання України у сфері безпеки обов’язково будуть темою обговоренькоординатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому зауважив, що найважливішими акцентами залишаються допомога Україні у війні проти Росії, а також післявоєнна відбудова: “Ми вважаємо, що найважливішим є залишатись зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть. І дивитись на післявоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов’язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, тому що вони й надалі матимуть великий кордон з Росією”.
Кірбі в інтервʼю наголосив на політиці “відкритих дверей” НАТО, але підкреслив необхідність країн, які претендують на членство в НАТО, відповідати певним вимогам: “Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес”.
На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася «у сірій зоні» безпеки – між НАТО і Росією, навпаки – всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справделивій боротьбі проти російської агресії.
“Думаю, важко подивитись на те, що ми робили протягом останніх 16 місяців і сказати, що Україна – в якійсь сірій зоні. Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну”, – додав координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи питання про статус України після саміту НАТО у Вільнюсі.
Раніше сьогодні Голос Америки повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена оцінює можливість надання Україні касетних боєприпасів.
Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс 6-го липня під час прес-конференції на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна. За інформацією видання Reuters з посиланням на американських високопосадовців, очікується, що в пʼятницю США оголосять новий пакет озброєнь для України, який може включати і касетні боєприпаси.
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"Ми не хочемо закидати цей наступ нашими військовими", – Тарас Чмут. Відео
"Можу порадити глядачам приїхати в Україну і показати як потрібно наступати, наприклад. Або перестати давати оцінку тому, в чому вони абсолютно нічого не розуміють. Або нарешті зрозуміти, що та війна, яку веде Україна, у світі не була багато десятиліть", – Тарас Чмут, директор "Повернись живим".
Тарас Чмут про очікування та реальність контрнаступу України. Відео
Про очікування від саміту НАТО, F-16 й ATACMS, реальність контрнаступу України Остап Яриш та Юлія Ярмоленко поговорили з Тарасом Чмутом, директором фонду "Повернись живим".
- Голос Америки
Одні росіяни вбивають інших, бо не дійшли згоди як “правильно” вбивати українців – експерти про заколот Пригожина
Лідер “Групи Вагнера” Євген Пригожин більше не перебуває в Білорусі та повернувся до Росії, а вагнерівці далі розміщені у своїх постійних таборах, заявив керівник Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитують світові ЗМІ. Відсутність Пригожина у пубілчному просторі з часу його невдалого заколоту 23-24 червня, викликає хвилю здогадок і спекуляцій щодо того, що могло статися з колись популярним командиром групи найманців і як це вплине на стабільність режиму президента Росії Володимира Путіна.
“Чому ви питаєте у мене, де перебуває сьогодні приватна військова компанія “Вагнер” та керівник цієї компанії? Це компанія, ви чудово розумієте, російська. Тому питання явно не до мене”, – сказав Лукашенко білоруському медіа, на яке посилається видання Politico.
Він також додав, що “дуже серйозні бійці ПВК “Вагнер” перебувають у своїх постійних таборах”, куди були виведені “після Бахмута”.
Як нагадує інформагенція Аssociated Press, Лукашенко був посередником у домовленості, що передбачала гарантії безпеки Пригожина та його бійців і вони начебто відбули до Білорусі після заколоту в Росії. Але 6-го липня Лукашенко заявив, що не знає, де перебувають вагенрівці, утмі підтвердив, щого його пропозиція в силі.
Натомість CNN пише, що сам Пригожин “каламутить воду через нібито угоду про припинення заколоту”.
Лукашенко запевнив кореспондента CNN, що лідер “Групи Вагнера” наразі не в Білорусі.
“Щодо Пригожина, він перебуває у Санкт-Петербурзі. Де він сьогодні вранці? Можливо, до Москви поїхав, може, ще кудись”, – нечітко висловився Лукашенко під час прес-конференції у Мінську. Утім, він також висловив упевненість, що вагнерівці будуть “активовані миттєво”, якщо Лукашенко потребуватиме їхньої допомоги “для захисту держави”.
У Кремлі каналу CNN відмовилися коментувати ситуацію, заявивши, що не відстежують пересування Пригожина. “У нас немає на це ані можливості, ані бажання”, - сказали американському ЗМІ у Москві.
CNN також нагадує висловлювання лідера Кремля Путіна, який погрожував жорсткою відповіддю учасникам заколоту Пригожина та навіть тим, що бійці будуть покарані за зраду.
Своєю чергою, Лукашенко підкреслив, що мати армію найманців безпечно, але “вони помилялися”.
Відповідаючи на питання про можливе місце знаходження лідера “вагнерівців”, Ендрю Бейтс, заступник прес-секретаря Білого Дому наголосив, що не має нових подробиць про його місцеперебування. Але США продовжують стежити за "Групою Вагнера”, повідомили у Білому домі.
Тим часом російське та білоруське телебачення, які раніше показували сюжети про успіхи вагнерівців в Україні, розпочали кампанію із дискредитації Пригожина. Зокрема, оприлюднюють фрагменти кримінального минулого Пригожина та матеріали з обшуку у його, як припускається, помешканні, де виявлена зброя, “підозрілі пакети” з натяком на наркотики, колекція різнокольорових перук та ікон тощо.
"Пригожинівські проблеми" Путіна
Тим часом, експерти у Вашингтоні вважають, що проблеми, які у влади Путіна виникли у стосунках з Пригожиним, є типовими для авторитарного режиму.
Якийсь час Пригожин був дуже близьким до Путіна та мав “прямий доступ до його вух”, завдяки чому заробив свої статки, нагадала під час зустрічі російська журналістка Євгенія Альбац. За її словами, йдеться про мільярди доларів завдяки контрактам з Міністерством оборони Росії, укладеним за сприяння Путіна.
Коли стартувало повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, нагадала Альбац, російська армія досить швидко зрозуміла, що їй не вистачає живої сили та потужностей, щоб окупувати Україну, тоді було вирішено залучити “Групу Вагнера”.
Певний час Путін використовував його для того, щоб урівноважити вплив міністерства оборони, що набуло більшої ваги під час війни. “Звичний трюк КДБ”, - каже Альбац під час обговорення, яке організувала Атлантична рада у Вашингтоні у четвер, 6-го липня.
Та коли Пригожин втратив доступ до Путіна, він запідозрив, що більше не потрібен Кремлю і без його протекції перебуває в небезпеці, то керівник найманців вдався до останнього способу впливу - оголосив свій “марш справедливості”. Альбац нагадала, що фактично “Група Вагнера” не окуповувала Ростов, як було сказано у медіа, тому що це було “вагнерівське місто” – багато бійців «Вагнера» звідти родом або перевезли сюди свої сім'ї раніше.
Браян Вітмор, старший науковий співробітник Атлантичної Ради, вважає, що фактично йдеться про зведення рахунків між двома вороогуючими фракціями в оточенні Путіна, які входять до його “злочинного синдикату”. Як він каже, це – класичне явище, яке у російських реаліях називають “разборка”. При цьому, як зауважує дослідник, всі вони – за те, щоб продовжувати війну в Україні і ррорбити це ефективніше.
“Тут ви маєте випадок, коли одні росіяни вбивають інших росіян, тому що вони не згодні щодо того, як правильно вбивати українців. І це свідчить про стан сучасної Росії”, – каже Вітмор.
На думку експерта, до Росії прийшов страх політичних змін, коли еліта розділена, громадськість незадоволена. Постає питання, чи зможе система пережити цей шок. Невизначеності додає і відсутність одного з найвищих російських військових начальників – генерала Сергія Суровікіна, котрого, як повідомляв Голос Америки, також не видно в громадському просторі після невдалого заколоту.
Путін не впевнений у тому, чи зможе система вижити.Браян Вітмор
Путін не впевнений у тому, чи зможе система вижити, вважає Вітмор. А якщо й зможе, то єдиним інструментом, який залишився у нього, є, в основному, щедрий підкуп. Путін потрохи рухається в цьому напрямку – підвищує зарплату поліції та службам безпеки на 10,5%, задовільняє запит про танки та артилерію для Росгвардії тощо.
Це створює наступну проблему, бо система Путіна, яка історично віддає перевагу лояльності над компетентністю, була збудована у мирний час, а не для війни, коли особливо потрібна впевненість, а не потрясіння, і тим більше – повстання.
Росію чекають репресії і чистки
На переконання Вітмора, Путін піде шляхом репресій і чисткок, щоб вселити страх у системі.
“Думаю, з точки зору Путіна, системі потрібен страх прямо зараз, тому що якщо ви усуваєте страх у цьому середовищі, це дуже небезпечно для режиму”, – пояснює експерт. Тут знову постає питання “щедрості” та “пріоритетності лояльності” понад компетентністю. А все це разом “не віщує нічого хорошого для режиму”.
Щось фундаментальне змінилося в Росії.Браян Вітмор
Щось фундаментальне змінилося в Росії, вважає Вітмор. “Ми все ще спостерігаємо наслідки, і я не впевнений, що наразі ми можемо повністю зрозуміти, де перебуваємо і куди рухаємося на даний момент”, - попереджає експерт.
"Тріщини" у російських елітах
Марія Снєговая, дослідниця Центру аналізу європейської політики додала під час дискусії, що через хаотичну реакцію Москви на повстання Пригожина можна впевнено стверджувати, що Кремль був заскочений зненацька. Снєговая наголошує, що еліти розчаровані ситуацією у Росії, пропаганда також втрачає успіхи у створенні картинки, ніби Путін - народний улюбленець.
Крім того, успіхи у просуванні українського контрнаступу потенційно теж сприяють подальшій дестабілізації всередині Росії, каже Снєговая. Вже помітні місцеві заклики до незалежних дій у відповідь на бездіяльність Кремля.
“Тож одну річ ми можемо сказати напевно – Путін вклав багато сил у розв’язання цієї абсолютно жахливої війни в Україні, а коли бліцкриг не спрацював, то зробив ставку на війну на виснаження, сподіваючись, що з часом західна єдність зламається і Україна врешт повинна буде здатися. Однак і це не надало переваги Кремлю, і ми перш за все бачимо все більше помітних ознак тріщин в елітах”, – сказала Снєговая.
Експертка висловила сумнів, що нинішня ситуація принесе користь Росії на майбутнє.
Журналістка Євгенія Альбац додала, що мільйони росіян, які читають Телеграм-канал Пригожина - це дуже важливий факт, що с відчить прро ширророоке невдоволення режимом.
"Так чи інакше, ми все ще не знаємо, що саме відбувається. Я думаю, що у Путіна та його оточення є багато причин боятися та вживати запобіжних заходів", - каже Альбац.
Пригожин приносив прибутки «корпорації», що керує Росією, його нелегко замінити – Альбац
Журналістка також зауважила, що одним з таких "запобіжних заходів" для Путіна був сам Пригожин. За однією з версій, він, як частина організованої злочинності, відповідав за контроль золотих копалень у Центральноафриканській Республіці та Судані, що повинні зберігати ресурси для Путіна та його близьких людей на випадок їхньої втечі з Росії.
Тому Путіну нелегко позбутися Пригожина, каже Альбац. Журналістка радить "запастися попкорном" для подальшого спостереження за цим "серіалом".
"Росія – країна, яка контролюється корпорацією", - пояснює Євгенія Альбац. Частина з учасників корпорації втратили свої статки і майно у США чи на Французькій Рив'єрі, тож шукатимуть "змін, які принесуть їм гроші".
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