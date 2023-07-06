Посолка США при ООН вимагає надіслати слідчих для дослідження іранських дронів, які Росія використовує проти України

Лідер “Групи Вагнера” Євген Пригожин більше не перебуває в Білорусі та повернувся до Росії, а вагнерівці далі розміщені у своїх постійних таборах, заявив керівник Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитують світові ЗМІ. Відсутність Пригожина у пубілчному просторі з часу його невдалого заколоту 23-24 червня, викликає хвилю здогадок і спекуляцій щодо того, що могло статися з колись популярним командиром групи найманців і як це вплине на стабільність режиму президента Росії Володимира Путіна.

“Чому ви питаєте у мене, де перебуває сьогодні приватна військова компанія “Вагнер” та керівник цієї компанії? Це компанія, ви чудово розумієте, російська. Тому питання явно не до мене”, – сказав Лукашенко білоруському медіа, на яке посилається видання Politico .

Він також додав, що “дуже серйозні бійці ПВК “Вагнер” перебувають у своїх постійних таборах”, куди були виведені “після Бахмута”.

Як нагадує інформагенція Аssociated Press, Лукашенко був посередником у домовленості, що передбачала гарантії безпеки Пригожина та його бійців і вони начебто відбули до Білорусі після заколоту в Росії. Але 6-го липня Лукашенко заявив, що не знає, де перебувають вагенрівці, утмі підтвердив, щого його пропозиція в силі.

Натомість CNN пише, що сам Пригожин “каламутить воду через нібито угоду про припинення заколоту”.

Лукашенко запевнив кореспондента CNN, що лідер “Групи Вагнера” наразі не в Білорусі.

“Щодо Пригожина, він перебуває у Санкт-Петербурзі. Де він сьогодні вранці? Можливо, до Москви поїхав, може, ще кудись”, – нечітко висловився Лукашенко під час прес-конференції у Мінську. Утім, він також висловив упевненість, що вагнерівці будуть “активовані миттєво”, якщо Лукашенко потребуватиме їхньої допомоги “для захисту держави”.

У Кремлі каналу CNN відмовилися коментувати ситуацію, заявивши, що не відстежують пересування Пригожина. “У нас немає на це ані можливості, ані бажання”, - сказали американському ЗМІ у Москві.

CNN також нагадує висловлювання лідера Кремля Путіна, який погрожував жорсткою відповіддю учасникам заколоту Пригожина та навіть тим, що бійці будуть покарані за зраду.

Своєю чергою, Лукашенко підкреслив, що мати армію найманців безпечно, але “вони помилялися”.

Відповідаючи на питання про можливе місце знаходження лідера “вагнерівців”, Ендрю Бейтс, заступник прес-секретаря Білого Дому наголосив, що не має нових подробиць про його місцеперебування. Але США продовжують стежити за "Групою Вагнера”, повідомили у Білому домі.

Тим часом російське та білоруське телебачення, які раніше показували сюжети про успіхи вагнерівців в Україні, розпочали кампанію із дискредитації Пригожина. Зокрема, оприлюднюють фрагменти кримінального минулого Пригожина та матеріали з обшуку у його, як припускається, помешканні, де виявлена зброя, “підозрілі пакети” з натяком на наркотики, колекція різнокольорових перук та ікон тощо.

"Пригожинівські проблеми" Путіна

Тим часом, експерти у Вашингтоні вважають, що проблеми, які у влади Путіна виникли у стосунках з Пригожиним, є типовими для авторитарного режиму.

Якийсь час Пригожин був дуже близьким до Путіна та мав “прямий доступ до його вух”, завдяки чому заробив свої статки, нагадала під час зустрічі російська журналістка Євгенія Альбац. За її словами, йдеться про мільярди доларів завдяки контрактам з Міністерством оборони Росії, укладеним за сприяння Путіна.

Коли стартувало повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, нагадала Альбац, російська армія досить швидко зрозуміла, що їй не вистачає живої сили та потужностей, щоб окупувати Україну, тоді було вирішено залучити “Групу Вагнера”.

Певний час Путін використовував його для того, щоб урівноважити вплив міністерства оборони, що набуло більшої ваги під час війни. “Звичний трюк КДБ”, - каже Альбац під час обговорення, яке організувала Атлантична рада у Вашингтоні у четвер, 6-го липня.

Та коли Пригожин втратив доступ до Путіна, він запідозрив, що більше не потрібен Кремлю і без його протекції перебуває в небезпеці, то керівник найманців вдався до останнього способу впливу - оголосив свій “марш справедливості”. Альбац нагадала, що фактично “Група Вагнера” не окуповувала Ростов, як було сказано у медіа, тому що це було “вагнерівське місто” – багато бійців «Вагнера» звідти родом або перевезли сюди свої сім'ї раніше.

Браян Вітмор, старший науковий співробітник Атлантичної Ради, вважає, що фактично йдеться про зведення рахунків між двома вороогуючими фракціями в оточенні Путіна, які входять до його “злочинного синдикату”. Як він каже, це – класичне явище, яке у російських реаліях називають “разборка”. При цьому, як зауважує дослідник, всі вони – за те, щоб продовжувати війну в Україні і ррорбити це ефективніше.

“Тут ви маєте випадок, коли одні росіяни вбивають інших росіян, тому що вони не згодні щодо того, як правильно вбивати українців. І це свідчить про стан сучасної Росії”, – каже Вітмор.

На думку експерта, до Росії прийшов страх політичних змін, коли еліта розділена, громадськість незадоволена. Постає питання, чи зможе система пережити цей шок. Невизначеності додає і відсутність одного з найвищих російських військових начальників – генерала Сергія Суровікіна, котрого, як повідомляв Голос Америки, також не видно в громадському просторі після невдалого заколоту.

Путін не впевнений у тому, чи зможе система вижити.

Путін не впевнений у тому, чи зможе система вижити, вважає Вітмор. А якщо й зможе, то єдиним інструментом, який залишився у нього, є, в основному, щедрий підкуп. Путін потрохи рухається в цьому напрямку – підвищує зарплату поліції та службам безпеки на 10,5%, задовільняє запит про танки та артилерію для Росгвардії тощо.

Це створює наступну проблему, бо система Путіна, яка історично віддає перевагу лояльності над компетентністю, була збудована у мирний час, а не для війни, коли особливо потрібна впевненість, а не потрясіння, і тим більше – повстання.

Росію чекають репресії і чистки

На переконання Вітмора, Путін піде шляхом репресій і чисткок, щоб вселити страх у системі.

“Думаю, з точки зору Путіна, системі потрібен страх прямо зараз, тому що якщо ви усуваєте страх у цьому середовищі, це дуже небезпечно для режиму”, – пояснює експерт. Тут знову постає питання “щедрості” та “пріоритетності лояльності” понад компетентністю. А все це разом “не віщує нічого хорошого для режиму”.

Щось фундаментальне змінилося в Росії.

Щось фундаментальне змінилося в Росії, вважає Вітмор. “Ми все ще спостерігаємо наслідки, і я не впевнений, що наразі ми можемо повністю зрозуміти, де перебуваємо і куди рухаємося на даний момент”, - попереджає експерт.

"Тріщини" у російських елітах

Марія Снєговая, дослідниця Центру аналізу європейської політики додала під час дискусії, що через хаотичну реакцію Москви на повстання Пригожина можна впевнено стверджувати, що Кремль був заскочений зненацька. Снєговая наголошує, що еліти розчаровані ситуацією у Росії, пропаганда також втрачає успіхи у створенні картинки, ніби Путін - народний улюбленець.

Крім того, успіхи у просуванні українського контрнаступу потенційно теж сприяють подальшій дестабілізації всередині Росії, каже Снєговая. Вже помітні місцеві заклики до незалежних дій у відповідь на бездіяльність Кремля.

“Тож одну річ ми можемо сказати напевно – Путін вклав багато сил у розв’язання цієї абсолютно жахливої війни в Україні, а коли бліцкриг не спрацював, то зробив ставку на війну на виснаження, сподіваючись, що з часом західна єдність зламається і Україна врешт повинна буде здатися. Однак і це не надало переваги Кремлю, і ми перш за все бачимо все більше помітних ознак тріщин в елітах”, – сказала Снєговая.

Експертка висловила сумнів, що нинішня ситуація принесе користь Росії на майбутнє.

Журналістка Євгенія Альбац додала, що мільйони росіян, які читають Телеграм-канал Пригожина - це дуже важливий факт, що с відчить прро ширророоке невдоволення режимом.

"Так чи інакше, ми все ще не знаємо, що саме відбувається. Я думаю, що у Путіна та його оточення є багато причин боятися та вживати запобіжних заходів", - каже Альбац.

Пригожин приносив прибутки «корпорації», що керує Росією, його нелегко замінити – Альбац

Журналістка також зауважила, що одним з таких "запобіжних заходів" для Путіна був сам Пригожин. За однією з версій, він, як частина організованої злочинності, відповідав за контроль золотих копалень у Центральноафриканській Республіці та Судані, що повинні зберігати ресурси для Путіна та його близьких людей на випадок їхньої втечі з Росії.

Тому Путіну нелегко позбутися Пригожина, каже Альбац. Журналістка радить "запастися попкорном" для подальшого спостереження за цим "серіалом".

"Росія – країна, яка контролюється корпорацією", - пояснює Євгенія Альбац. Частина з учасників корпорації втратили свої статки і майно у США чи на Французькій Рив'єрі, тож шукатимуть "змін, які принесуть їм гроші".