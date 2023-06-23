США, Франція, Велика Британія, Албанія та Україна закликали ООН розслідувати військову співпрацю Росії та Ірану

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки, присвяченому Україні, звинуватила Росію та Іран у грубих порушеннях резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

"Ми знаємо, що Кремль придбав сотні БПЛА і зараз працює з Іраном для виробництва цієї зброї в Росії. І ми знаємо, що останніми тижнями Кремль використовував ці безпілотники, щоб руйнувати українську інфраструктуру, вбивати і тероризувати мирних жителів", - повідомила вона.

Лінда Томас-Грінфілд заявила також, що дії Росії та Ірану порушують резолюцію Ради Безпеки ООН № 2231, яка забороняє всім країнам, включаючи постійних членів Ради Безпеки, отримувати такий вид зброї з Ірану за відсутності попереднього схвалення Ради Безпеки. “Такого схвалення, звичайно, не було надано”, - наголосила посолка.

ООН повинна діяти терміново. Це питання життя чи смерті українського народу.

Саме тому, за її словами Організація Об’єднаних Націй повинна виконати резолюцію Ради Безпеки 2231. "Ми досі не маємо пояснень, чому експерти з групи 2231 не були направлені в Україну для перевірки доказів походження цієї зброї та руйнувань, які ця зброя спричинила. ООН повинна діяти терміново. Це питання життя чи смерті українського народу", - додала вона.

Перед початком засідання посолка також виголосила спільну заяву США, Великої Британії, Франції, України та Албанії щодо зростаючої військової співпраці між Росією та Іраном. “Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на все гучніші заклики міжнародної спільноти розслідувати ці порушення”, - заявила Томас-Грінфілд.

Згідно з заявою, США задокументували, що Іран надав Росії сотні безпілотників, а також обладнання для їхнього виробництва, сказала посолка. Відповідні докази надали й Збройні сили України та розвідка Великої Британії – Росія не лише придбала в Ірану сотні безпілотників із порушенням резолюції ООН, але також обидві країни співпрацюють для виробництва цієї зброї в Росії.

Тим часом РФ продовжує використовувати цю зброю для знищення української інфраструктури та для того, щоб вбивати і тероризувати українських мирних жителів.

“Москва публічно вдає глибоку стурбованість атаками на критичну інфраструктуру, і вони скликали засідання Ради Безпеки, щоб спробувати нас у цьому переконати. Але лицемірство Росії видно на повну, коли ми спостерігаємо, як російські ракети та безпілотники перетворюють цілі українські міста на руїни”, – заявила посолка.

Вона констатувала, що український народ ніколи не відмовиться від свого суверенітету, демократії, свободи. “Понад 140 країн неодноразово голосували за засудження війни Росії. І понад 140 країн проголосували за підтримку всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні на основі принципів ООН”, - нагадала Томас-Грінфілд

Тим часом, посол Росії при ООН Василь Небензя традиційно заперечив використання Росією іранських безпілотників. А на уточнююче запитання журналістів, чому б не дозволити ООН провести розслідування, якщо російська сторона заявляє, що їй нічого приховувати, Небензя відповів, що “немає експертів для проведення такого розслідування”.

Крім того, "це має відбуватися в контексті двосторонніх відносин з Україною, а не через Радбез ООН", каже посол Росії.