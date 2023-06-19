Комісар ООН з прав людини закликав Росію допустити правозахисників до окупованих територій України

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав Росію надати доступ міжнародним правозахисникам до окупованих територій України. Про це він заявив у понеділок, 19 червня, під час презентації щорічного звіту про права людини під час відкриття 53-ї сесії Ради з прав людини.

Зокрема, Фолкер наголосив на необхідності доступу правозахисників як на окуповані росіянами українські території, так і в саму Росію, “не в останню чергу для відвідування утримуваних цивільних людей, військовополонених, українських дітей та людей з інвалідністю, яких вивезли на ці території”.

“Я ще раз наголошую на необхідності співпраці зі слідчою комісією Ради та в тому, щоб мої колеги мали доступ як до української території, окупованої Російською Федерацією, так і до самої Російської Федерації – не в останню чергу, для відвідування цивільних затриманих, військовополонених та українських дітей та люди з інвалідністю, яких вивезли на ці території”, - заявив Тюрк.

Тюрк закликав Росію співпрацювати незалежною Міжнародною слідчою комісією щодо України, яку призначила Рада ООН з прав людини.

Загалом Верховний комісар з прав людини закликав міжнародних правозахисників до тіснішої співпраці. Відсутність тісної співпраці в міжнародній системі захисту прав людини залишає країни “на плаву”, сказав Фолькер Тюрк.

Після руйнування Каховської дамби влада України критикувала Росію та міжнародні організації у неможливості допомогти цивільному населенню, яке проживає на затоплених територіях лівобережної України.