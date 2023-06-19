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- Голос Америки
Комісар ООН з прав людини закликав Росію допустити правозахисників до окупованих територій України
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав Росію надати доступ міжнародним правозахисникам до окупованих територій України. Про це він заявив у понеділок, 19 червня, під час презентації щорічного звіту про права людини під час відкриття 53-ї сесії Ради з прав людини.
Зокрема, Фолкер наголосив на необхідності доступу правозахисників як на окуповані росіянами українські території, так і в саму Росію, “не в останню чергу для відвідування утримуваних цивільних людей, військовополонених, українських дітей та людей з інвалідністю, яких вивезли на ці території”.
“Я ще раз наголошую на необхідності співпраці зі слідчою комісією Ради та в тому, щоб мої колеги мали доступ як до української території, окупованої Російською Федерацією, так і до самої Російської Федерації – не в останню чергу, для відвідування цивільних затриманих, військовополонених та українських дітей та люди з інвалідністю, яких вивезли на ці території”, - заявив Тюрк.
Тюрк закликав Росію співпрацювати незалежною Міжнародною слідчою комісією щодо України, яку призначила Рада ООН з прав людини.
Загалом Верховний комісар з прав людини закликав міжнародних правозахисників до тіснішої співпраці. Відсутність тісної співпраці в міжнародній системі захисту прав людини залишає країни “на плаву”, сказав Фолькер Тюрк.
Після руйнування Каховської дамби влада України критикувала Росію та міжнародні організації у неможливості допомогти цивільному населенню, яке проживає на затоплених територіях лівобережної України.
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- Голос Америки
Данія знову збільшила розмір допомоги Україні - понад $3 млрд у наступні 5 років
Данія надасть Україні 3,21 мільярда доларів допомоги впродовж 2023-2028 років. Про це заявило Міністерство оборони країни у понеділок, 19 червня.
Кошти, спрямовані на гуманітарні, економічні та військові потреби, будуть виділяти Україні через Український фонд Данії.
“Я пишаюся тим, що Данія продовжує робити значний внесок. Україна залишається глибоко залежною від військової допомоги”, – заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.
Український фонд Данії був створений для підтримки України ще в березні із бюджетом понад мільярд доларів. Тепер цю суму збільшили до понад 3 мільярдів.
Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявляла, що офіційний Копенгаген збільшить витрати на допомогу Україні на 2,6 мільярда доларів протягом цього і наступного року. Тоді данські ЗМІ повідомляли, що кошти мають бути призначені саме на військову допомогу.
Голос Америки повідомляв, що Данія разом зі США, Британією та Нідерландами оголосили про намір надати Україні додаткові засоби ППО.
Данія також є однією з країн, яка очолила зусилля так званої "авіаційної коаліції" із допомоги України, що передбачає тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких - американські F-16, а також можливу передачу Україні таких літаків у майбутньому.
Блінкен: Китай не надає і не надаватиме летальну допомогу Росії для застосування в Україні. Відео
“Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати летальну допомогу Росії для застосування в Україні. Ми цінуємо це і не бачили свідчень, які б цьому суперечили”, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
NYT описав, як російські спецслужби намагалися організувати вбивство у США колишнього полковника зовнішньої розвідки РФ
Російські спецслужби намагалися організувати вбивство полковника Служби зовнішньої розвідки РФ Олександра Потєєва, який втік до США. Про це пише видання The New York Times.
За повідомленням, російській розвідці вдалося виявити будинок Потєєва у Маямі. Агент, який сфотографував його машину, був затриманий, інцидент привів до санкцій і взаємного висилання дипломатів між Вашингтоном і Москвою, пише видання.
NYT зауважує, що ця історія також описана в книзі "Шпигуни: Епічна розвідувальна війна між Сходом і Заходом", що вийде в червні, Колдера Волтона.
Потєєв втік до США у 2010 році, перед візитом тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва до Вашингтона. Російський офіцер розкрив американській розвідці найбільшу мережу розвідників-нелегалів, багато з яких працювали в США ще з радянських часів.
Як писав Голос Америки, Російський суд засудив полковника Служби зовнішньої розвідки РФ до 25 років колонії суворого режиму, позбавлено державних нагород і військового звання.
У 2016 році російські ЗМІ повідомили, що Потєєв помер за кордоном. Насправді він мешкав у Флориді, пише The New York Times. Там він під своїм ім’ям отримав ліцензію на риболовлю і зареєструвався як прихильник Республіканської партії. 2018 року ці дані виявило американське видання Buzzfeed. Для отримання ліцензії Потєєв вказав свою дату народження, поштову адресу та телефон, – розповідало видання.
У 2019 році завербований російською розвідкою мексиканський вчений Алехандро Кабрера-Фуентес отримав завдання орендувати квартиру неподалік будинку Потєєва в курортному Маямі-Біч. В обмін йому пообіцяли випустити із Росії його сім’ю, зокрема його двох дочок.
У 2020 році Кабрера-Фуентес із дружиною спробували сфотографувати номер машини Потєєва біля його будинку. Їх помітила охорона, агента було затримано на вильоті з Флориди, пізніше його засудили до чотирьох років в’язниці.
Спроба вистежити Потєєва привела до масштабної висилки російських дипломатів із США. Серед них був начальник резидентури Служби зовнішньої розвідки, якому залишалося ще два роки до кінця відрядженняу США, пише видання.
- Голос Америки
Генсек НАТО: На саміті у Вільнюсі не буде запрошення для вступу України
Україна не отримає офіційного запрошення на вступ у НАТО під час саміту у Вільнюсі у липні цього року, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
“На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не плануємо обговорювати офіційне запрошення. Ми обговорюватимемо, як наблизити Україну до НАТО”, — заявив Єнс Столтенберг у понеділок, 19 червня, під час пресконференції у Німеччині, на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом.
За словами генсека альянсу, члени НАТО “вже домовилися про багато чого” у питанні євроатлантичних амбіцій України, і консультації на цю тему тривають. Столтенберг також додав, що “не в змозі передбачити результат цих консультацій”.
Раніше Голос Америки повідомляв, що на саміті у липні НАТО ухвалить пакет допомоги Україні, який має привести її до натівських стандартів протягом кількох років, про це розповів генеральний секретар Столтенберг.
Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня цього року у Вільнюсі. Україна сподівається, що на цій зустрічі країни-члени альянсу узгодять гарантії безпеки для України, узгодять план щодо майбутньої інтеграції, а також визначать умови, які вони вважатимуть "завершенням війни" в Україні.
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