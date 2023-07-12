Генсек ООН надіслав Путіну пропозиції щодо продовження зернової угоди 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити Чорноморську зернову угоду в обмін на сприяння в експорті російських продуктів та міндобрив.

"Мета – усунути бар’єри для російського сільськогосподарського банку, що є головною претензією Російської Федерації, та одночасно дозволити безперебійний потік українського зерна через Чорне море", - заявив у середу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Угода, якої було досягнуто рік тому за посередництва ООН та Туреччини, дозволяє експортувати продовольство та добрива з трьох українських портів – з Чорноморська, Одеси та Південного. Угоду продовжували тричі, востаннє – до 17 липня. В українському МЗС минулого місяця заявили, що на 99,9% впевнені, що Росія припинить угоду.

Росія вимагає для себе більше поступок. Зокрема, Москва хоче відновлення доступу до SWIFT, а також домагається поновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування.

У Кремлі також дорікають Україні за диверсію на аміакопроводі Тольятті-Одеса. Більше про мотиви Москви у зерновій угоді читайте в матеріалі Голосу Америки.