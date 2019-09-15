Генсек ООН засудив атаки на нафтопереробні підприємства у Саудівській Аравії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у неділю засудив атаки безпілотників на нафтопереробні підприємства Саудівської Аравії і закликав сторони запобігти ескалації.

«Генеральний секретар засуджує суботні атаки на об'єкти компанії Aramco у східній провінції Королівства Саудівська Аравія, відповідальність за які взяли Хуті», - йдеться в заяві прес-секретаря Гутерріша.

«Генеральний секретар закликає усі сторони виявляти максимальну стриманість, не допускати ескалації напруженості і завжди дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права», - наголошується в заяві.

Тим часом представник керівництва США заявив у неділю, що розмах і точність атак на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії наводять на думку, що вони були здійснені не повстанцями Хуті.

«Немає жодних сумнівів, що відповідальність за це несе Іран. Як не крути, але від цього висновку піти не можна. Інших кандидатів немає. Свідчення вказують лише в одному напрямку, а саме, що відповідальність за це несе Іран », - заявив чиновник кореспонденту агентства Reuters.

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