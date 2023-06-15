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Росія застосовує проти українців тортури для отримання розвідданих чи за підримку України - ООН
Експерти ООН кажуть, що Росія застосовує до українців тортури (ураження електричним струмом, накидки на голову, імітаційні страти) з метою отримання розвідувальних даних, вимушених зізнань або у відповідь на ймовірну підтримку України.
Група експертів ООН надіслала відповідний лист із занепокоєнням до Москви, - інформує агенція Reuters.
Експерти зокрема висловили стурбованість щодо застосування цих та інших тортур російськими військовими до українських цивільних осіб і військовополонених. У листі йдеться і про те, як жорстокі катування призвели до пошкоджень внутрішніх органів, тріщин і переломів кісток, інсультів і психологічних травм.
Крім того, експерти ООН кажуть, що методи російських військових можуть бути “схваленими державою”.
За словами спеціального доповідача ООН з питань катувань Еліс Джил Едвардс, яка надіслала листа, послідовність і методи ймовірних тортур свідчать про рівень координації, планування та організації, а також про прямий дозвіл, цілеспрямовану політику або офіційну толерантність з боку вищої влади”, - цитує фахівчиню інформагентство.
Окрім інформації про тортури, очевидці вже неодноразово свідчили про організовані Росією катівні. Так, британське видання Guardian з посиланням на юристів повідомляло, що херсонські катівні були сплановані та організовані представниками російською влади.
А зібрані докази свідчать, що відповідні центри тортур (виявлено щонайменше 20), створені під час окупації міста, були частиною “продуманого плану терору місцевих жителів” та безпосередньо фінансувалися російською державою, пише видання.
“Камери масових тортур, які оплачує російська держава, є не випадковими, а скоріше частиною ретельно продуманого та фінансованого плану з чіткою метою знищення української національної та культурної ідентичності”, — сказав тоді британський адвокат Вейн Джордаш, який очолював команду адвокатів і слідчих.
За їх даними, центри керувалися російською службою безпеки, а також російською пенітенціарною службою та місцевими колабораціоністами, і були призначені для “підпорядкування, перевиховання або вбивства українських громадських лідерів і дисидентів”.
Guardian неодноразово повідомляла і про випадки знущання з українських військовополонених на окупованих Росією територіях Сходу України. Так, у серпні минулого року кореспондент газети, який висвітлює війну в Україні, писав про відео та фотографії, на яких було видно голову людини, наколоту на стовп на паркані біля будинку в східноукраїнському місті Попасна, яке було захоплене російськими військами в травні.
Доповідь Управління верховного комісара з прав людини ООН торік також містила факти, які свідчать, що російські війська вчиняли масові знущання над полоненими в Україні. Видання CNBC цитує, як українські ув’язнені описували так звані “процедури прийому”, що передбачали тривале побиття, удушення, напади собак, імітацію страт, сексуальне насильство та інші жорстокі тортури.
Катівні в Україні масово виявляли на Київщині, Харківщині, Херсонщині, у Чернігівській області - повідомив в інтерв'ю Голосу Америки перший заступник генпрокурора України Олексій Хоменко.
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Примусове завезення людей у Росії є державною політикою – звіт Державного департаменту про торгівлю людьми
У Росії існує державна політика із завезення громадян України та північнокорейських робітників, мовиться у звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023. У доповіді також говориться про «примусове переміщення тисяч українських дітей до Росії», яке є предметом переслідування Міжнародним кримінальним судом проти російських посадовців, включно з президентом Володимиром Путіним.
Якщо інші країни, не можуть захищати жертв перемитництва людьми переважно через проблеми функціонування уряду, то в Росії йдеться саме про державну політику щодо громадян України, вивезених з території держави, з якою Росія веде загарбницьку війну, і громадян Північної Кореї, які не мають громадянських прав ані у своїй країні, ані в Росії. При цьому ситуація погіршилася у порівнянні з минулим роком, мовиться у звіті.
«У рамках загарбницької війни проти України російський уряд запровадив розгалужену фільтраційну операцію та систему затримання, яка включала використання примусової праці. Уряд зберігав умови примусової праці північнокорейських робітників Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР)», – мовиться у звіті, який Державний департамент США зобов’язаний готувати щорічно, і в якому йдеться про те, що різні країни у світі роблять для захисту жертв перемитництва людьми.
Також у звіті зафіксовані повідомлення про те, що «російські посадовці примушували, обманювали або змушували повнолітніх іноземних громадян брати участь у загарбницькій війні Росії проти України».
У звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023 рік Росія залишилася в списку «державних спонсорів» торгівлі людьми.
Звіт також критикує інші країни за поводження з українськими біженцями. Зокрема, уряд Ізраїлю критикують за те, що близько 14 000 українських біженців, які прибули до країни до березня 2023 року, опинилися вразливим до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та примусової праці через неврегульованість свого правового статусу в країні.
Сама Україна також не уникла критики з боку Державного департаменту, який вважає, що «уряд України не повністю виконує мінімальні стандарти для викорінення торгівлі людьми, але докладає значних зусиль для цього». Звіт зазначає, що «уряд продемонстрував загалом збільшення зусиль порівняно з попереднім звітним періодом».
- Голос Америки
Виробник Oreo скорочує діяльність в Росії. Які міжнародні бренди залишаються на російському ринку?
Провідний американський виробник харчових продуктів Mondelez скорочує операції в Росії та планує створити на російському ринку окремий бізнес із самодостатнім ланцюгом постачань до кінця року.
Чиказький виробник снеків зіткнувся зі значним корпоративним бойкотом у країнах Північної Європи через свою присутність у Росії. Авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібний продавець Elkjop, транспортна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація були серед тих, хто останніми днями оголосив про припинення продажу продукції Mondelez.
Після цього Mondelez заявив, що припинив нові капіталовкладення, запуск продуктів і витрати на рекламу в медіа в РФ. "В результаті цих дій... загальні обсяги скоротилися..., і як обсяги нашого імпорту, так і частка ринку значно зменшилися", - йдеться в заяві компанії.
Спільний проект KSE Institute та команди українських IT волонтерів Leave Russia, що відстежує світові бренди, які вийшли та які залишаються на російському ринку, зазначає, що свою діяльність в РФ продовжують зокрема: тютюнові компанії зі США Phillip Morris та Швейцарії JT International, французькі мережі Leroy Merlin та Auchan, американський виробник напоїв Pepsi, німецькі гуртові магазини Metro, швейцарські та американські виробники продуктів харчування Nestle та Mars, виробник товарів широкого вжитку зі США P&G і Великої Британії Unilever, французький косметичний гігант L'Oreal та багато інших.
При цьому серед провідних міжнародних компаній, які залишили Росію: американські ресторани швидкого харчування McDonalds, британська енергетична компанія Shell, німецькі автовиробники Mercedes-Benz, Volkswagen і виробник побутової техніки Siemens, японський і французький автовиробники Nissan та Renault, німецькі і швейцарські виробники споживчих товарів OBI, Henkel, Tetra Pak, Wella, а також французький харчовий гігант Danone.
Водночас навесні іспанський виробник одягу, що має бренди Bershka, Zara та Pull&Bear, повернувся на російський ринок під новими назвами: Ecru, Maag та DUB.
Загалом, за даними Leave Russia, понад 1366 провідних компаній світу працюють далі у РФ, понад 159 - зупиняють інвестиції, понад 346 - скорочують діяльність, 712 - призупиняють діяльність, 469 - залишають ринок, а 241 - повністю завершили вихід.
У січні на сайті Офісу президента було зареєстровану петицію з вимогою маркувати товари від компаній, що працюють на території РФ.
Опитування Асоціації рітейлерів України виявило, що найбільш медійною в контексті виходу з ринку Росії стала компанія McDonald’s. Водночас майже 50% споживачів не купуватимуть товари компаній, які продовжують працювати в РФ.
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