Країни-члени ООН не платять членські внески - Трамп запропонував вихід

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter заявив, що Організація Об'єднаних Націй має примусити усі країни-члени організації платити членські внески. Таким чином президент США відреагував на повідомлення американського каналу CBS про лист в якому генсек ООН Гутерріш заявляє, що очолювана ним міжнародна організація може до кінця жовтня вичерпати свої резвери ліквідності.

Як повідомляє CBS, у листі адресованому 37 тисячас співробітників ООН відзначається:

Тож примусьте членів платили, а не лише США!

"Країни-члени сплатили лише 70% від коштів необхідних для закладених у бюджет операція у 2019-му році. Це означає, що на кінець вересня нам бракує 230 мільйонів доларів. Ми ризикуємо до кінця місяця вичерпати наші екстрені резерви ліквідності".

Видання також відзначає, що найбільшу частину внесків до бюджету ООН - 5,4 мільярдів доларів - сплачують США.

Коментуючи повідомлення про фінансові виклики перед ООН, Трамп закликав організацію стягувати з країн-членів повну суму внесків.

"Тож примусьте членів платили, а не лише США!", - твітує Трамп.

Від початку президентства Трампа США виступають за перегляд внесків Вашингтона до бюжету Організації Об'єднаних Націй.

При цьому Трамп також високо оцінював місію ООН.

"Щойно зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який важко працює, щоб "повернули ООН велич". Коли ООН робить більше для вирішення конфліктів у світі, це означає, що у США менше роботи і ми зберігаємо гроші", - твітував Трамп у травні 2018-го року.

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