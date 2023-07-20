Генсек ООН засудив атаки РФ на українські порти, в Білому домі занепокоєні через погрози Москви цивільним кораблям

Генеральний секретар ООН рішуче засуджує напади Росії на портові споруди в Одесі та інших портах Чорного моря України. Таку заяву озвучив сьогодні речник генсека Стефан Дюжаррік.

В ООН додали, що російські атаки по портах суперечать зобов’язанням Російської Федерації про сприяння безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з чорноморських портів. Генсек організації також нагадав, що руйнування цивільної інфраструктури становить порушення міжнародного гуманітарного права.

“Ці атаки також мають вплив далеко за межами України. Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, що завдає шкоди всім, але особливо вразливим людям на глобальному півдні”, – наголосив про вплив російських бомбардувань Стефан Дюжаррік.

Він пообіцяв, що генеральний секретар ООН не ослабить своїх зусиль, щоб українські та російські харчові продукти та добрива були доступні на міжнародних ринках у рамках його постійних зусиль щодо боротьби з глобальним голодом та забезпечення стабільних цін на продукти харчування для споживачів у всьому світі.

Сьогодні ж представниця Білого дому Олівія Далтон висловила занепокоєння Адміністрації президента США російськими заявами про потенційний намір атакувати цивільні судна у Чорному морі. “Вони натякали на те, що розглядатимуть будь-яке цивільне судно в Чорному морі як таке, що містить військовий вантаж. Ми глибоко стурбовані цим”, – сказала Далтон в четвер.

Сполучені Штати зі свого боку продовжуватимуть робити все можливе, щоб підтримати Україну та інші держави, які мають справу з наслідками російської агресії та зокрема блокади зернової угоди, запевнила представниця Білого дому.

Так, США працюватимуть з Україною та союзниками і партнерами, аби допомогти вивезти зерно із України. Про такий намір та його деталі в інтерв'ю Голосу Америки розповів Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.

Міністерство оборони Росії напередодні заявило, що розглядатиме всі кораблі, які в Чорному морі прямують до українських портів як потенційних перевізників військового призначення. Українське Міноборони своєю чергою заявило, що з 21 липня відповідно розглядатиме кораблі, що прямують до російських та тимчасово окупованих українських портів у Чорному та Азовському морях як судна, що перевозять вантажі військового призначення.