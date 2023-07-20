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- Голос Америки
Генсек ООН засудив атаки РФ на українські порти, в Білому домі занепокоєні через погрози Москви цивільним кораблям
Генеральний секретар ООН рішуче засуджує напади Росії на портові споруди в Одесі та інших портах Чорного моря України. Таку заяву озвучив сьогодні речник генсека Стефан Дюжаррік.
В ООН додали, що російські атаки по портах суперечать зобов’язанням Російської Федерації про сприяння безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з чорноморських портів. Генсек організації також нагадав, що руйнування цивільної інфраструктури становить порушення міжнародного гуманітарного права.
“Ці атаки також мають вплив далеко за межами України. Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, що завдає шкоди всім, але особливо вразливим людям на глобальному півдні”, – наголосив про вплив російських бомбардувань Стефан Дюжаррік.
Він пообіцяв, що генеральний секретар ООН не ослабить своїх зусиль, щоб українські та російські харчові продукти та добрива були доступні на міжнародних ринках у рамках його постійних зусиль щодо боротьби з глобальним голодом та забезпечення стабільних цін на продукти харчування для споживачів у всьому світі.
Сьогодні ж представниця Білого дому Олівія Далтон висловила занепокоєння Адміністрації президента США російськими заявами про потенційний намір атакувати цивільні судна у Чорному морі. “Вони натякали на те, що розглядатимуть будь-яке цивільне судно в Чорному морі як таке, що містить військовий вантаж. Ми глибоко стурбовані цим”, – сказала Далтон в четвер.
Сполучені Штати зі свого боку продовжуватимуть робити все можливе, щоб підтримати Україну та інші держави, які мають справу з наслідками російської агресії та зокрема блокади зернової угоди, запевнила представниця Білого дому.
Так, США працюватимуть з Україною та союзниками і партнерами, аби допомогти вивезти зерно із України. Про такий намір та його деталі в інтерв'ю Голосу Америки розповів Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
Міністерство оборони Росії напередодні заявило, що розглядатиме всі кораблі, які в Чорному морі прямують до українських портів як потенційних перевізників військового призначення. Українське Міноборони своєю чергою заявило, що з 21 липня відповідно розглядатиме кораблі, що прямують до російських та тимчасово окупованих українських портів у Чорному та Азовському морях як судна, що перевозять вантажі військового призначення.
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- Голос Америки
"Росія повинна припинити блокаду", – Джон Кірбі. Відео
"Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками й партнерами, аби вивезти зерно з України. Це, найімовірніше, будуть наземні шляхи, ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди", – представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі
- Голос Америки
Не лише "Вагнер" - США ввели санкції і проти інших воєнізованих груп РФ
США запровадили нові санкції проти приватних військових груп в Росії за "підтримку війни Росії проти України та інших зловмисних дій російського уряду поза Росією". Про це в рамках масштабного пакету санкцій введеного 20 липня оголосив Держдавний департамент США.
Зокрема санкції стосуються охоронної організації "Газпрому" "Охрана" при "Газпромнєфті", компанії "Вєга", яку у США звинувачують у діях в Сирії та Венесуелі, а також її очільника Ігоря Страмілова, який, за інформацією Держдепу, "бере участь в поставках дронів та іншого військового обладнання російським збройним силам, та в їх діях на полі бою в Україні". США запровадили санкції також проти приватних охоронних компаній Страмілова "Ліга" та "Легіон" і компанії IRBIS, дрони якої російське військо застосовує в Україні, йдеться в повідомленні.
Сьогодні ж США та Велика Британія розширили санкції проти російської групи бойовиків "Група Вагнера". Зокрема США додали до санкційного переліку росіянина Валерія Чекалова та корейця Йона Гйока Ріма, які, за звинуваченнями Держдепу, допомагали засновнику "Групи Вагнера" Пригожину доставляти боєприпаси для російських військових.
Група Вагнера" перебуває під санкціями США та інших країн з 2017 року. З того часу санкції проти "Групи Вагнера" та її учасників неодноразово розширювались.
20 липня про розширення санкцій щодо "Групи Вагнера" оголосила і Велика Британія.
Міністр Великої Британії у справах Африки Ендрю Мітчелл заявив, що підрозділ російських найманців, який також допомагає Кремлю у вторгненні в Україну, «діє безкарно» в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка (ЦАР) і Судан.
Серед 13 осіб і підприємств, які потрапили під санкції Великої Британії, є Костянтин Пікалов, так звана «права рука» керівника групи Євгена Пригожина. Уряд Великої Британії заявив, що він відповідальний за тортури та цілеспрямовані вбивства мирних жителів.
Подальший експорт зерна: що про це думають українські фермери. Відео
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