ООН докладає "всіх зусиль" для продовження Чорноморської зернової угоди

Організація Об’єднаних Націй докладає "усіх зусиль", щоб забезпечити продовження Чорноморської зернової угоди та меморандуму про взаєморозуміння для полегшення доступу російських добрив та інших продуктів на світові ринки, заявила в середу глава ООН з питань торгівлі Ребека Грінспан.

"Нам потрібно як продовжувати знижувати ціни, так і мати стабільні ринки продовольства та добрив у світі, - сказала Грінспан журналістам у Женеві. - Організація Об’єднаних Націй, як і раніше, прагне докладати всіх зусиль для продовження угод".

Грінспан заявила, що делегація ООН розглядає можливість здійснити візит до Москви у час, що залишився до стікання дії зернової угоди 17 липня, але плани ще не підтверджені.

У Кремлі нині заявили, що не прийняли остаточного рішення щодо продовження Чорноморської зернової угоди. Напередодні МЗС РФ заявило, що в Москві не бачать підстав для продовження домовленості.

Там зазначили, що ситуація з нормалізацією російських постачань продовольства та добрив на світові ринки "продовжувала деградувати". Російське відомство також повторило звинувачення на адресу України про те, що зерно нібито не вивозиться до країн Африки, Азії та Латинської Америки. Раніше МЗС України наводило дані, які заперечують це твердження.

Раніше, усупереч домовленостям, досягнутим цього тижня, Росія знову висунула вимогу підключити Державний сільськогосподарський банк РФ до глобальної платіжної системи SWIFT і заявила, що не прийме озвучену у понеділок компромісну пропозицію.

Європейський Союз розглядав пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляв Голос Америки з посиланням на Financial Times 1 липня.

Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування, повідомляв Голос Америки.

Угода, яка є важливою для запобігання глобальній продовольчій кризі, востаннє була поновлена в травні. Україна є основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Також країна є ключовим світовим гравцем на ринку соняшникової олії, нагадує Радіо Свобода.

У статті використано матеріали Reuters