Генсек ООН закликає забезпечити продовження Чорноморської зернової угоди - речник

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш "розчарований уповільненням темпів перевірок і виключенням порту Південний з Чорноморської зернової ініціативи". Про це журналістам повідомив заступник речника генсека Фархан Хак. У заяві мовиться, що це уповільнення призвело до скорочення руху суден, які заходять і виходять з українських морських портів, а це, своєю чергою, призвело до падіння постачань основних харчових продуктів на світові ринки.

За даними ООН, обсяг експорту продовольства через морський гуманітарний коридор упав до найнижчої позначки від початку роботи Чорноморської зернової ініціативи. Якщо у жовтні, коли були зафіксовані найвищі показники експорту, мова йшла про 4,2 млн метричних тон, то у травні він упав до 1,3 млн метричних тон.

Якщо у жовтні, коли були зафіксовані найвищі показники експорту в рамках Чорноморської зернової ініціативи, мова йшла про 4,2 млн метричних тон, то у травні обсяг упав до 1,3 млн метричних тон

Саме тому, за словами Хака, генеральний секретар ООН закликає сторони прискорити операції та зробити все можливе, щоб забезпечити "продовження цієї життєво важливої угоди". Наразі Чорноморська зернова ініціатива продовжена до 17 липня.

У заяві також зазначається, що ООН віддана підтримці реалізації Чорноморської зернової ініціативи та Меморандуму про взаєморозуміння щодо російського експорту продовольства та добрив, аби експорт продовольства та добрив, включаючи аміак з Російської Федерації та України, безпечно та передбачувано надходив на ринки в усьому світі. "Це особливо актуально зараз, коли починається збір нового врожаю зернових як в Україні, так і в Російській Федерації", - зазначається у заяві.

Про важливість Чорноморської зернової ініціативи, яка розблоковує постачання українського зерна через Чорне море, говорив під час свого візиту в Китай і держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Я підкреслюю важливість підтримки довгострокового розширення Чорноморської зернової ініціативи, яка сприяла експорту майже 32 млн тон зерна з України. Приблизно 18 млн тон йдуть до країн, що розвиваються. Довгострокове розширення має вирішальне значення, щоб уникнути дефіцит продовольства в деяких з найбідніших країнах світу з найбільшою продовольчою безпекою, а також різкого зростання цін», - додав він.

У той же час заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін повідомив, що Росія "веде справу до того", щоб 18 липня стало останнім днем дії зернової угоди. "У нас продовжуються контакти [з ООН], зокрема, і робочі. Але ми будемо робити те, що сказали. Тобто ми ведемо справу до того, щоб 18 липня стало днем закінчення тих домовленостей, які не виконуються", - повідомив він.

В обмін на продовження дії зернової угоди, Росія вимагає підключити Россільгоспбанк до системи SWIFT; поновити постачання сільгосптехніки; скасувати обмеження на страхування, перестрахування та доступ до портів; відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса; розблокувати рахунки компаній, які пов’язані з виробництвом та перевозенням сільгосппродукції.

Раніше Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України в інтерв’ю "Голосу Америки" пояснив, що Україна не брала на себе жодних зобов’язань щодо меморандуму та експорту російських добрив.

Україна підписала угоду за ініціативи ООН з Туреччиною. "Більш нічого ми не підписували. Наскільки нам відомо, Туреччина також нічого іншого не підписала. В укладеному та підписаному тексті угоди немає нічого про аміакопровід, тим більше нічого немає про інші вимоги Російської Федерації, про які вони говорять", - повідомив він.

За його словами, окремо був укладений меморандум між ООН та Російською федерацією. "Але він не був в пакеті. Тому що пакет – це коли одні й ті ж сторони підписують якийсь там пакетний документ. Повторюю, що ані Україна, ані Туреччина нічого не підписували. Те, що підписувала Організація об'єднаних націй – це виключно відносини ООН з Російською Федерацією. Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження", - пояснював він.