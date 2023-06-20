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Генсек ООН закликає забезпечити продовження Чорноморської зернової угоди - речник
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш "розчарований уповільненням темпів перевірок і виключенням порту Південний з Чорноморської зернової ініціативи". Про це журналістам повідомив заступник речника генсека Фархан Хак. У заяві мовиться, що це уповільнення призвело до скорочення руху суден, які заходять і виходять з українських морських портів, а це, своєю чергою, призвело до падіння постачань основних харчових продуктів на світові ринки.
За даними ООН, обсяг експорту продовольства через морський гуманітарний коридор упав до найнижчої позначки від початку роботи Чорноморської зернової ініціативи. Якщо у жовтні, коли були зафіксовані найвищі показники експорту, мова йшла про 4,2 млн метричних тон, то у травні він упав до 1,3 млн метричних тон.
Якщо у жовтні, коли були зафіксовані найвищі показники експорту в рамках Чорноморської зернової ініціативи, мова йшла про 4,2 млн метричних тон, то у травні обсяг упав до 1,3 млн метричних тон
Саме тому, за словами Хака, генеральний секретар ООН закликає сторони прискорити операції та зробити все можливе, щоб забезпечити "продовження цієї життєво важливої угоди". Наразі Чорноморська зернова ініціатива продовжена до 17 липня.
У заяві також зазначається, що ООН віддана підтримці реалізації Чорноморської зернової ініціативи та Меморандуму про взаєморозуміння щодо російського експорту продовольства та добрив, аби експорт продовольства та добрив, включаючи аміак з Російської Федерації та України, безпечно та передбачувано надходив на ринки в усьому світі. "Це особливо актуально зараз, коли починається збір нового врожаю зернових як в Україні, так і в Російській Федерації", - зазначається у заяві.
Про важливість Чорноморської зернової ініціативи, яка розблоковує постачання українського зерна через Чорне море, говорив під час свого візиту в Китай і держсекретар США Ентоні Блінкен.
«Я підкреслюю важливість підтримки довгострокового розширення Чорноморської зернової ініціативи, яка сприяла експорту майже 32 млн тон зерна з України. Приблизно 18 млн тон йдуть до країн, що розвиваються. Довгострокове розширення має вирішальне значення, щоб уникнути дефіцит продовольства в деяких з найбідніших країнах світу з найбільшою продовольчою безпекою, а також різкого зростання цін», - додав він.
У той же час заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін повідомив, що Росія "веде справу до того", щоб 18 липня стало останнім днем дії зернової угоди. "У нас продовжуються контакти [з ООН], зокрема, і робочі. Але ми будемо робити те, що сказали. Тобто ми ведемо справу до того, щоб 18 липня стало днем закінчення тих домовленостей, які не виконуються", - повідомив він.
В обмін на продовження дії зернової угоди, Росія вимагає підключити Россільгоспбанк до системи SWIFT; поновити постачання сільгосптехніки; скасувати обмеження на страхування, перестрахування та доступ до портів; відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса; розблокувати рахунки компаній, які пов’язані з виробництвом та перевозенням сільгосппродукції.
Раніше Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України в інтерв’ю "Голосу Америки" пояснив, що Україна не брала на себе жодних зобов’язань щодо меморандуму та експорту російських добрив.
Україна підписала угоду за ініціативи ООН з Туреччиною. "Більш нічого ми не підписували. Наскільки нам відомо, Туреччина також нічого іншого не підписала. В укладеному та підписаному тексті угоди немає нічого про аміакопровід, тим більше нічого немає про інші вимоги Російської Федерації, про які вони говорять", - повідомив він.
За його словами, окремо був укладений меморандум між ООН та Російською федерацією. "Але він не був в пакеті. Тому що пакет – це коли одні й ті ж сторони підписують якийсь там пакетний документ. Повторюю, що ані Україна, ані Туреччина нічого не підписували. Те, що підписувала Організація об'єднаних націй – це виключно відносини ООН з Російською Федерацією. Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження", - пояснював він.
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Візит Ентоні Блінкена до Великої Британії – деталі. Відео
Держсекретар США зустрівся з міністрами закордонних справ України та Великобританії. Про підготовку та очікування від міжнародної конференції з відновлення України – подробиці від кореспондента Голос Америки у Лондоні Богдана Цюпина.
- Голос Америки
У Всесвітній день біженців Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість. США прихистили понад 270 тис. українців у час війни
До Всесвітнього дня біженців, що відзначається щороку 20 червня, державний секретар США оприлюднив заяву, в якій віддав належне мужності й стійкості людей, які змушені втікати з власної країни. Ентоні Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість, а партнерам США - за підтримку та глобальну реакцію на потреби тих, кому необхідна допомога.
“Протягом нашої історії біженці зробили значний позитивний політичний, соціальний та економічний внесок у Сполучених Штатах та в громадах в усьому світі. Визнаючи цей внесок, США відновлюють і модернізують свою програму розселення біженців. Цього року ми з гордістю оголосили про Welcome Corps, нову приватну спонсорську програму, … яка дозволяє американцям спонсорувати біженців, що прибувають через Програму прийому біженців США”, - заявив Ентоні Блінкен.
За даними ООН, війна в Україні призвела до найбільш зростаючої кризи біженців з часів Другої світової війни. Після повномасштабного вторгнення за менше ніж рік з України виїхало 5,7 мільйона людей. До прикладу, сирійські біженці досягнули цієї цифри через 4 роки громадянської війни, - повідомляє видання Al Jazeera.
Більшість українців, які прибули до США, втікаючи від війни, не мають офіційного статусу біженця, натомість їм надають так звані “гуманітарні паролі”, які дозволяють тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання.
За даними Департаменту внутрішньої безпеки, Сполучені Штати прийняли понад 270 тисяч українців від лютого 2022 року. Найбільше американців, які заповнили заявки на спонсорування українських громадян у США, проживають у штатах Нью-Йорк, Іллінойс та Каліфорнія.
За даними офісу Верховного комісара ООН з питань біженців, загалом у світі зараз налічується понад 35 мільйонів біженців. Більше половини з них прибули лише з трьох країн: Сирії (6,5 мільйона), України та Афганістану (по 5,7 мільйона).
Станом на травень цього року країнами, що прийняли найбільше українських біженців, стали Польща (понад півтора мільйона біженців), Німеччина (понад мільйон) та Чехія (більше півмільйона мігрантів з України).
ООН визнає біженцями людей, які змушені були залишити рідну країну, щоб уникнути переслідування, через загрозу їхньому життю, свободі чи фізичній недоторканності, щоб знайти безпеку в іншій країні.
- Голос Америки
Блінкен і Кулеба у Лондоні обговорюють контрнаступ, Україну в НАТО і мирний процес
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі у Лондоні обговорять контрнаступ ЗСУ, перспективи вступу України до НАТО, а також українську "формулу миру".
Про це розповів глава українського МЗС напередодні міжнародної конференції з повоєнної відбудови України, подякувавши США за допомогу Києву у підготовці контрнастуступу.
Кулеба додав: "З'являється багато ідей щодо різних мирних ініціатив. І нещодавно ми спілкувались з африканськими лідерами. Ви щойно повернулися прямо з Китаю. Але ми в Україні віримо, як сказав президент Зеленський, що, оскільки це Україна зазнала нападу, і війна йде в Україні, українська мирна ініціатива має бути наріжним каменем для всіх обговорень".
"У найближчі два дні ми будемо зосереджені переважно на відновленні та відбудові України. І я хотів би подякувати Сполученим Штатам за їхню непохитну відданість справі, тому що недостатньо просто мати план відновлення. Вкрай важливо мати механізм, який буде підтримувати цей план. І Сполучені Штати відіграють дуже важливу роль, допомагаючи нам будувати, розгортати цей механізм", - зауважив український дипломат.
Блінкен при цьому відзначив: "Цей момент, звичайно, має велике значення через те, що відбувається буквально щомиті в Україні на полі бою, але багато в чому важливо те, що ми робимо тут, у Лондоні - це конференція відбудови на підтримку України, що об’єднує понад 50 країн, приватний сектор та багато інших".
"Я думаю, що це демонстрація більш ніж 50-ма країнами потужної та стійкої підтримки України не лише у військовій, а й в економічній сфері, а також у всьому, що ми намагаємося зробити, щоб побудувати найсильнішу демократію. Тож ми дуже раді бути частиною цього, і дуже раді, що Україна та наші друзі тут приймають цю конференцію", - підкреслив держсекретар.
Раніше Голос Америки повідомляв, що під час конференції у Лондоні обговорять не лише участь урядів та фінансових інституцій у відновленні України, але і приватного сектора. Приватний бізнес заохочуватимуть інвестувати у відбудову та відновлення України. Йтиметься і про євроатлантичну інтеграцію України, інновації, розбудову нової енергетики України, інформаційні технології на шляху до відбудови.
- Голос Америки
Лідери Італії та Франції зустрілися в Парижі для "примирення" після міграційної суперечки та для спільної підтримки ППО України
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрілася із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі після попередніх непорозумінь між країнами щодо міграційних питань.
Раніше міністр закордонних справ Італії раптово скасовував візит до Парижа на знак протесту проти критики Францією міграційної політики його країни.
Видання Politico цього місяця називало італійську прем’єрку "новим головним болем" Макрона напередодні виборів до Європарламенту.
Агенція France Press інформує, що напруження у стосунках між країнами виникло довкола ситуації з кораблем, що мав на борту близько 230 мігрантів. Італія не прийняла судно і зрештою це вимушена була зробити Франція.
Натомість нинішню зустріч у Парижі міжнародні оглядачі називають "примиренням".
Зустріч двох лідерів готувалася місяцями, але була офіційно підтверджена лише за день до візиту Мелоні. Загалом цього тижня президента Франції приймає кількох світових лідерів, зокрема, президента Південної Кореї та принца Саудівської Аравії.
Приїзд Мелоні до Франції видання Bloomberg назвало кульмінацією місяців дипломатичних зусиль із врегулювання складних відносин між країнами.
Система ППО для України від Італії та Франції
"Італія та Франція є ключовими гравцями, вони відіграють центральну роль в ЄС", — сказала Мелоні перед перемовинами зі своїм французьким колегою, висвітлюючи зокрема питання міграції, оборони та реформ Європейського Союзу.
Обидві країни спільно розробили систему ППО SAMP/T для України раніше і підтвердили під час зустрічі у Парижі, що програма уже працює.
Протиракетна система SAMP/T, яку у французькій армії також називають Mamba, призначена для захисту поля бою та чутливих тактичних об’єктів (на кшталт аеропортів та морських портів) від повітряних загроз, включаючи крилаті ракети, пілотовані та безпілотні літаки чи тактичні балістичні ракети.
Mamba є головним внеском Італії та Франції у тактичну протиракетну оборону НАТО, інформує спеціалізоване видання Army Recognition.
20 червня Макрон оголосив, що SAMP/T зараз розгорнуто в Україні.
За інформацією АР, очікується, що Макрон і Мелоні підтвердять спільну підтримку України у військовому, а також у гуманітарному, економічному, дипломатичному та судовому аспектах.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський побував у Римі з офіційним візитом минулого місяця. Італія - серед країн ЄС і НАТО, які надають найбільше допомоги зброєю, зокрема системами ППО.
А Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО, ніж раніше. Підстави так вважати дають висловлювання французького президента Еммануеля Макрона, інформує європейський кореспондент Голосу Америки.
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