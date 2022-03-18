«Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї», - заява країн-членів ООН

У Білому домі повідомили, що завершилася розмова президента США Джо Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка розпочалася о 9:03 за вашингтонським часом. Наразі «Голос Америки» чекає на офіційне повідомлення Білого Дому про хід переговорів.

За інформацією Міністерства закордонних справ Китаю, президент країни Сі Цзіньпін сказав американському президенту, що обидві країни мають взяти на себе відповідальність щодо забезпечення миру.

«Як постійні члени Ради Безпеки ООН і дві найбільші економіки світу, ми повинні не лише просувати китайсько-американські відносини у правильному напрямку, але й брати на себе міжнародні обов’язки та докладати зусиль для миру та спокою у всьому світі», – сказав Сі, повідомляє уряд Китаю.

Він заявив, згідно прес-релізу, що «Китай висунув ініціативу з шести пунктів щодо гуманітарної ситуації в Україні та готовий надавати подальшу гуманітарну допомогу Україні та іншим постраждалим країнам». Сі сказав, що США та НАТО «також мають вести діалог з Росією, щоб вирішити суть кризи в Україні та послабити безпекові занепокоєння і Росії, і України».

Також президент Китаю висловився проти масштабних санкцій, які, за його словами, можуть спровокувати серйозні наслідки для глобальної економіки.

Ця зустріч відбулася на тлі повідомлень про можливу допомогу Китаю Росії у війні проти України.

«Ми стурбовані тим, що вони розглядають можливість безпосередньої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні», – сказав напередодні державний секретар Ентоні Блінкен.

«Президент Байден розмовлятиме з президентом Сі завтра і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він вживає для підтримки агресії Росії».

Раніше кілька американських та британських ЗМІ поінформували, що Китай прийняв рішення надати Росії економічну та фінансову підтримку і розглядає можливість військових поставок.

Посилаючись на власні джерела в американському уряді, CNN, зокрема, повідомляє, США передали своїм союзникам у Європі та Азії, що Китай висловив готовність допомогти Росії, зокрема мова йшла про військові пайки, але не зазначили, що допомога вже була надана.

У неділю, 13 березня, в ефірі CNN радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що США уважно спостерігають за розвитком подій.

«Ми також уважно стежимо за тим, якою мірою Китай насправді надає будь-яку форму підтримки, матеріальної чи економічної підтримки Росії. Це наше занепокоєння. І ми повідомили Пекіну, що не будемо стояти осторонь і дозволити будь-якій країні компенсувати Росії збитки від економічних санкцій», – сказав Салліван.

У понеділок, 14 березня, Салліван зустрівся з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі в Римі, Італія. Під зустрічі, яка тривала 7 годин, Салліван «підняв низку питань у відносинах США та Китаю, обговорюючи війну Росії проти України», повідомляє Білий дім.

Москва і Пекін заперечують, що Росія зверталася за допомогою до Китаю.

Про це зокрема у колонці, опублікованій 15 березня у «Вашингтон Пост», написав посол КНР у США, Квін Генг.

«Нещодавні чутки також стверджували, що Росія шукає військової допомоги від Китаю. Дозвольте мені сказати це відповідально: твердження, що Китай знав про цю війну, погоджувався з нею чи мовчазно підтримував її, є суто дезінформацією», - написав дипломат.

Він зазначив, що президент Китаю намагається виступити посередником із мирного врегулювання, і що позиція Китаю щодо війни в Україні є чіткою – «необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, у тому числі й України; слід серйозно ставитися до законних проблем безпеки всіх країн; і всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи, мають бути підтримані».

Речник Кремля Дмитро Песков також заперечив, що Москва зверталася по допомогу. За його словами, цитують Пескова російські ЗМІ, «Росія може сама завершити почате ‘вчасно і в повному об’сязі’».

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заявляв про сподівання Росії розширити співпрацю з Китаєм «в умовах закриття західних ринків».

Тим не менш, у США запевненням Москви та Пекіна не вірять, у Сенаті навіть запропонували законопроект, щоб покарати Пекін у випадку можливої фінансової координації з Росією.

«США не можуть зробити нічого, щоб перешкодити Китаю робити те, що вони роблять», - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» фінансист, засновник фонду «Hermitage Capital» Біл Брадуер. Він припустив, що споживачі можуть відмовитися купувати китайські товари, якщо Китай допомагатиме Росії, але відкинув можливість потужних санкцій з боку США, здатних зупинити Пекін.

У тої же час Браудер вважає, що Китай не готовий надати Росії тої обсяг допомоги, в першу чергу, фінансової, яка необхідна, щоб змінити хід війни.

«Кількість грошей, яка знадобиться Росії для продовження цієї війни, і той факт, що всі їхні резерви центрального банку були заморожені, той факт, що гроші олігархів в офшорах були заморожені, той факт, що СВІФТ, в основному відключений, той факт, що західний бізнес бойкотує Росію, означає, що Росії і Путіну потрібно багато грошей, не малі гроші, а багато грошей. Я не думаю, що Китай захоче давати стільки грошей, скільки їм потрібно, якщо взамін не отримає щось дійсно велике. І я не думаю, що Путін хоче за це закласти всю свою країну Китаю».

Браудер припускає, що Китай може допомогти Росії якоюсь мірою, але так, щоби це не зашкодило їхній міжнародній торгівлі, «особливо зараз, коли ціни на нафту і ціни на продукти харчування такі високі через те, що зробила Росія».

Науковий співробітник Інституту Петерсона з міжнародної економіки Мартін Чорземпа частково з цим погоджується. Він припускає, що китайські компанії навряд чи підуть на відкриті порушення міжнародного санкційного режиму.

«Загалом, схоже, що Китай буде скаржитися, але виконуватиме», — сказав він «Вашингтон Пост».

Іншою формою допомоги Китаю Росії може бути більший обсяг придбання російської нафти та газу за дешево, припустив Олександр Габуєв, старший науковий співробітник і голова російського аналітичного центру Carnegie Moscow Center в інтерв’ю CNBC.

"Офіційного порушення санкцій США та ЄС не буде, але це буде значним матеріальним рятівним колом для режиму", - сказав він.

У статті використано матеріали CNN, “Вашингтон Пост”, Life.Ru, News.Ru, CNBC.