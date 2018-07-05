Знизьте ціни негайно! - Трамп нагадав ОРЕС про співпрацю в сфері безпеки

У своєму повідомленні у Twitter, президент США Трамп ще раз закликав ОРЕС знизити ціни на нафту.

"Монополія ОРЕС мусить пам’ятати, що ціни на бензин виросли і вони не допомагають", - написав Трамп у Twitter четвертого липня.

Він нагадав членам ОРЕС про співпрацю з ними у сфері безпеки.

"Їх дії, якщо і мають вплив, то призводять до підвищення цін, а Сполучені Штати захищають багатьох їх членів за дуже невеликі гроші. Це мусить бути рух в обох напрямках. Знизьте ціни негайно!", - закликав Дональд Трамп.

Президент США вже раніше пов’язував зниження цін на нафту з співпрацею в сфері безпеки з деякими членами групи. Трамп спонукав Саудівську Аравію, яка є фактичним лідером ОРЕС, збільшити видобуток нафти. Водночас, США поновлюють санкції проти головного суперника Саудівської Аравії в регіоні – Ірану, зазначає FT.

Саудівська Аравія заявила про збільшення видобутку нафти цього літа до найбільших рівнів за всю історію, наголошує видання.

Саудівська Аравія підтримує більш жорстку політику США по відношенню до Ірану а також вихід США з ядерної угоди стосовно Ірану.

Інші члени ОРЕС, які мають вільні потужності також нарощують видобуток, поряд з Росією - найбільшим експортером нафти поза ОРЕС.

Незважаючи на ці заходи, йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs від 4 липня, «дефіцит на ринках залишиться» в другій половині року, повідомляє Reuters.

Водночас, в середу командувач підрозділу збройних сил Ірану - Іранської революційної гвардії - заявив, що Тегеран може заблокувати поставки нафти через протоку Ормуз, де пролягає основний маршрут транспортування нафти з Перської затоки.

В свою чергу, представник ОРЕС від Ірану Каземпур Ардебілі наголосив, що повідомлення Трампа у Twitter призвело лише до зростання ціни на нафту. Він закликав США приєднатись до міжнародної зустрічі стосовно Ірану, що відбудеться в п’ятницю у Відні.

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