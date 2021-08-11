Білий дім отримав порцію критики після звернення до країн ОПЕК із заявою щодо цін на пальне

Високі ціни на пальне можуть зашкодити глобальному економічному відновленню. Про це у зверненні до країн ОПЕК заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван. Текст відповідної заяви розміщено на сайті Білого дому.

У заяві вказується, що нинішня ціна на сиру нафту вже деякий час перевищує ту, яка була перед початком глобальної пандемії, та вказує, що збільшення виробництва нафти, яке раніше було погоджене ОПЕК, є недостатнім.

"Хоча ми не є членом ОПЕК, США завжди, публічно та приватно, звертатимуться до міжнародних партнерів щодо важливих питань, які впливають на нашу економіку та безпеку", - йдеться у заяві.

У Білому домі також відзначили, що ОПЕК "повинна зробити більше, щоб підтримати відновлення".

У США критики Байдена протиставили нинішню ситуацію тій, яка була за президентства Дональда Трампа. Критки також вказують на буцімто непослідовність енергетичної політики адміністрації.

"За Трампа ми видобували та експортували власну нафту. Тепер Байден благає ОПЕК", - твітує ведуча Fox News Лаура Інгрем.

"Досягнуто нового рівня дурості, адміністрація Байдена просить ОПЕК (закордонні виробники нафти) збільшити виробництво, але робить все можливе, щоб знищити чистіше американське виробництво нафти та газу. Це не лише дурість, це анти-американськість", - твітує конгресмен-республіканець Ден Кріншоу.

"Реальна політика: не знаю як ви, а я дуже заплутався. Я думав, що адміністрація Байдена виступає за захист довкілля. Але ось Білий дім просить ОПЕК виробляти більше нафти, щоб американці могли палити більше (дешевого) викопного пального", - твітує Хавьєр Блас, кореспондент Bloomberg News.

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