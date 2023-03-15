Актуально
Microsoft: найближчі кібератаки з Росії матимуть на меті послабити західну підтримку України - військову допомогу й обмін розвідданими
Група, пов’язана з російським урядом, імовірно, готує нові кібератаки на українську інфраструктуру та державні установи, повідомляє звіт компанії Microsoft, опублікований в середу.
Як наголошує агентство Reuters, йдеться про нову хвилю кібератак проти України, включно з можливістю використання «програм-вимагачів» для організацій, які обслуговують українські лінії постачання.
Газета New York Times додає, що аналітики компанії Microsoft вважають, що весняний наступ Росії може поєднувати дії в кіберпросторі з наземними операціями.
Аналітики американського технологічного гіганта кажуть, що з початку війни Росія розгорнула щонайменше дев’ять нових сімейств вірусів, що знищують інформацію на твердому диску комп’ютерів і два типи програм-вимагачів проти понад 100 державних і приватних українських організацій. Але Україні вдалося протистояти більшості з цих кібернападів, зауважують фахівці.
Українці за допомогою союзників готувалися до кіберзахисту
Те, що попри очікування багатьох американських фахівців, українська електронна система не розвалилася, фахівці Microsoft пояснюють «міцним партнерством з кіберзахисту між державним і приватним секторами», а також готовністю українців до російських нападів.
Вони наголошують, що українці часто були на крок попереду Москви й мали резервні системи або монтували нові. Також вони «перемістили більшість цифрових операцій країни в хмару».
Говорячи про підготовку, газета NYT наголошує, що останніми місяцями високопоставлені чиновники США почали розповідати про те, що робилося ще наприкінці 2021 року, коли їхні фахівці допомагали посилити кіберзахист України.
Тоді відбувалося перенесення роботи урядових установ у «хмару», яке завершилося протягом кількох тижнів після початку вторгнення. Як пояснює NYT, це мінімізувало шкоду, яку змогла завдати Росія, і дозволило президенту України Володимиру Зеленському щодня транслювати повідомлення в інтернеті, які допомагали згуртувати громадян у боротьбі.
«Але активність Росії продовжується», – попереджає звіт.
Вже у 2023 році Росія посилила свої шпигунські атаки, націлившись на організації щонайменше в 17 європейських країнах, наголошує звіт, переважно ціллю зловмисників були урядові установи.
Інформаційні операції Росії націлені на послаблення підтримки України союзниками та на зменшення стійкості українців
У звіті також говориться, що Росія посилює операції впливу за межами України, намагаючись послабити її підтримку з боку Європи та Америки у формі подальшої військової допомоги, обміну розвідданими та іншої допомоги українському уряду.
Пропагандистська машина Москви нещодавно націлилася на українських біженців по всій ЄвропіЗвіт Microsoft
Пропагандистська машина Москви нещодавно націлилася на українських біженців по всій Європі. Автори звіту, група досліджень і аналізу кібербезпеки Microsoft, розповіли про деякі розкриті ними інформаційні операції та описали, чого вони очікують від російських хакерів далі. Зокрема, вони кажуть, що російські пропагандисти пристосовуються до нових обставин, використовують нові теми, переважно, граючи на почутті незахищеності українських біженців.
«Пропагандистська машина Москви нещодавно націлилася на українських біженців по всій Європі, намагаючись переконати їх, що їх можуть депортувати та призвати до української армії», – мовиться у звіті.
Вони наводять приклад нещодавньої кампанії, націленої на українську діаспору в основному в Польщі та країнах Балтії, яка поширювала підроблені або фальсифіковані урядові документи, які вказували на те, що українські чоловіки призовного віку будуть примусово призвані воювати в Україні.
Як зауважують фахівці Microsoft, Кремль продовжує приділяти особливу увагу Польщі, де намагається розпалити етнічний конфлікт між поляками та українцями та націоналістичну нетерпимість у польських ультраправих колах.
«Політичні ініціативи, такі як «Зупинити українізацію Польщі», і демонстрації на місцях, як-от ті, що спонсоруються «Це не наша війна», просуваються, посилюються та підтримуються впливом Росії», – кажуть автори звіту.
Як розповідав в інтерв’ю газеті NYT керівник Центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс, зараз основна кампанія впливу Росії зосереджена в Європі.
Але він очікує, що вона переміститься в Сполучені Штати, «з наближенням передвиборчих президентських дебатів ближче до осені».
У статті використано матеріали Reuters.
Всі новини дня
Підсумки "Рамштайн-10" - забезпечення потреб України на найближчий час. Відео
Підсумки "Рамштайн-10": Пріоритетом засідання стало забезпечення потреб України на найближчий час, включаючи надання боєкомплектів та зміцнення систем протиповітряної оборони. Чи допоможуть союзники укріпити українські позиції в Бахмуті?
- Голос Америки
56% американців вважають війну в Україні "критичною загрозою" інтересам США - опитування
68% американців мають сприятливу думку про Україну, що на шість процентних пунктів більше, ніж рік тому, і на 11 пунктів вище, ніж у 2020 році. Про це свідчить нещодавнє опитування Американського Інституту громадської думки Геллап.
За даними опитування, американці стали краще знайомі з Україною: відсоток тих, хто не має позиції щодо України, знизився з 15% у 2005 році до 2% сьогодні.
Наразі 23% американців мають «дуже схвальну» думку про Україну, що вдвічі більше порівняно з 9% минулого року.
Більшість бачить російсько-українську війну та російську військову силу як критичні загрози. Відповідаючи на запитання, яку загрозу становить війна в Україні для життєво важливих інтересів США, 56% американців описують це як «критичну загрозу», 36% кажуть, що це «важливо, але не критично», а 8% не вірять, що це представляє важливу загрозу.
Сприйняття війни як критичної загрози інтересам США дещо зросло, порівняно з минулим роком (52%), та значно вище, ніж у 2015 році (44%).
Менше одного з 10 американців позитивно сприймають Росію, і більшість кажуть, що сприймають цю націю «дуже несхвально». Це найгірші рейтинги Росії щонайменше за 34 роки опитування Геллап. Зараз Росія знаходиться в компанії таких країн, як Іран, Ірак і Північна Корея, що викликає майже загальне несхвалення американської громадськості.
В матеріалі використані джерела Геллап.
- Голос Америки
Глава Пентагону Остін нагадав російському колезі Шойгу про зобов’язання літати “безпечно та професійно”
Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоном інцидент зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Остін нагадав російській стороні зобов’язання керувати своїми військовими літаками “безпечно та професійно”.
Про це сьогодні Ллойд Остін сказав на брифінгу під час засідання у форматі “Рамштайн”.
“Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. А Сполучені Штати продовжать літати та діяти скрізь, де це дозволено міжнародним правом", - заявив очільник Пентагону.
Остін не вдавався в інші деталі розмови та не цитував відповідь Шойгу. "Я вважаю, що важливо, або ми могли спілкуватися телефоном один з одним, і я думаю, що це допоможе запобігти прорахункам у майбутньому", - сказав генерал Остін.
Як повідомляв Голос Америки, Остін вважає, що небезпечні маневри Росії, які призвели до падіння американського безпілотника, є “частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі”.
Як розповів на брифінгу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, безпілотний апарт MQ-9 Reaper упав у море на ділянці, де глибина може сягати близько 4000 або 5000 футів (приблизно 1500 метрів).
“Поки що точно не відомо. Пройдуть дні, перш ніж ми отримаємо точну інформацію. ... Імовірно, [дрон] затонув”, - сказав генерал Міллі. Він також нагадав, що США не мають своїх суден ВМС у Чорному морі. "Але у нас є союзники та друзі у регіоні [аварії]", - додав Міллі.
Щодо інциденту, то посадовці відзначили агресивність дій російських винищувачів. Марк Міллі зауважив, що останнім часом "росіяни ведуть трохи більш агресивні дії" і додав: "Зрозуміло, ми не прагнемо конфлікту з Росією. Наразі ми повинні розслідувати цей інцидент. І ми пішли звідти, але продовжуватимемо користуватися нашими правами в міжнародному повітряному просторі".
- Голос Америки
Міллі: Україна завдає дуже великих втрат російським військовим. Відео
«Битва за Бахмут триває. Україна утримує російські сили в цьому місті і завдає дуже великих втрат групі Вагнера та російським регулярним військовим», - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
Форум