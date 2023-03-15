Microsoft: найближчі кібератаки з Росії матимуть на меті послабити західну підтримку України - військову допомогу й обмін розвідданими

Група, пов’язана з російським урядом, імовірно, готує нові кібератаки на українську інфраструктуру та державні установи, повідомляє звіт компанії Microsoft, опублікований в середу.

Як наголошує агентство Reuters, йдеться про нову хвилю кібератак проти України, включно з можливістю використання «програм-вимагачів» для організацій, які обслуговують українські лінії постачання.

Газета New York Times додає, що аналітики компанії Microsoft вважають, що весняний наступ Росії може поєднувати дії в кіберпросторі з наземними операціями.

Аналітики американського технологічного гіганта кажуть, що з початку війни Росія розгорнула щонайменше дев’ять нових сімейств вірусів, що знищують інформацію на твердому диску комп’ютерів і два типи програм-вимагачів проти понад 100 державних і приватних українських організацій. Але Україні вдалося протистояти більшості з цих кібернападів, зауважують фахівці.

Українці за допомогою союзників готувалися до кіберзахисту

Те, що попри очікування багатьох американських фахівців, українська електронна система не розвалилася, фахівці Microsoft пояснюють «міцним партнерством з кіберзахисту між державним і приватним секторами», а також готовністю українців до російських нападів.

Вони наголошують, що українці часто були на крок попереду Москви й мали резервні системи або монтували нові. Також вони «перемістили більшість цифрових операцій країни в хмару».

Говорячи про підготовку, газета NYT наголошує, що останніми місяцями високопоставлені чиновники США почали розповідати про те, що робилося ще наприкінці 2021 року, коли їхні фахівці допомагали посилити кіберзахист України.

Тоді відбувалося перенесення роботи урядових установ у «хмару», яке завершилося протягом кількох тижнів після початку вторгнення. Як пояснює NYT, це мінімізувало шкоду, яку змогла завдати Росія, і дозволило президенту України Володимиру Зеленському щодня транслювати повідомлення в інтернеті, які допомагали згуртувати громадян у боротьбі.

«Але активність Росії продовжується», – попереджає звіт.

Вже у 2023 році Росія посилила свої шпигунські атаки, націлившись на організації щонайменше в 17 європейських країнах, наголошує звіт, переважно ціллю зловмисників були урядові установи.

Інформаційні операції Росії націлені на послаблення підтримки України союзниками та на зменшення стійкості українців

У звіті також говориться, що Росія посилює операції впливу за межами України, намагаючись послабити її підтримку з боку Європи та Америки у формі подальшої військової допомоги, обміну розвідданими та іншої допомоги українському уряду.

Пропагандистська машина Москви нещодавно націлилася на українських біженців по всій Європі

Пропагандистська машина Москви нещодавно націлилася на українських біженців по всій Європі. Автори звіту, група досліджень і аналізу кібербезпеки Microsoft, розповіли про деякі розкриті ними інформаційні операції та описали, чого вони очікують від російських хакерів далі. Зокрема, вони кажуть, що російські пропагандисти пристосовуються до нових обставин, використовують нові теми, переважно, граючи на почутті незахищеності українських біженців.

«Пропагандистська машина Москви нещодавно націлилася на українських біженців по всій Європі, намагаючись переконати їх, що їх можуть депортувати та призвати до української армії», – мовиться у звіті.

Вони наводять приклад нещодавньої кампанії, націленої на українську діаспору в основному в Польщі та країнах Балтії, яка поширювала підроблені або фальсифіковані урядові документи, які вказували на те, що українські чоловіки призовного віку будуть примусово призвані воювати в Україні.

Як зауважують фахівці Microsoft, Кремль продовжує приділяти особливу увагу Польщі, де намагається розпалити етнічний конфлікт між поляками та українцями та націоналістичну нетерпимість у польських ультраправих колах.

«Політичні ініціативи, такі як «Зупинити українізацію Польщі», і демонстрації на місцях, як-от ті, що спонсоруються «Це не наша війна», просуваються, посилюються та підтримуються впливом Росії», – кажуть автори звіту.

Як розповідав в інтерв’ю газеті NYT керівник Центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс, зараз основна кампанія впливу Росії зосереджена в Європі.

Але він очікує, що вона переміститься в Сполучені Штати, «з наближенням передвиборчих президентських дебатів ближче до осені».

У статті використано матеріали Reuters.