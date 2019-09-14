Компанія, яку звинувачують у поширенні наркозалежності, має сплатити мільярди доларів у США

Виробник опіоїдного препарату Оксиконтин компанія Purdue Pharma та сім'я Секлер, яка володіє компанією, досягли мирової угоди за більшістю позовів, поданих проти корпорації за її роль в поширенні наркозалежності у США, повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на інформацію учасників переговорів.

Компанію звинувачують у агресивному просуванні свого товару і применшенні ризиків його використання, що призвело до поширення лікарями признечення опіоїдних препаратів.

За угодою, сума компенсації складе 12 мільярдів доларів ввдшкодування від корпорації та 3 мільярди, які має сплатити родина Секлер. Згідно до угоди, компанія Purdue подасть на банкрутство, буде сформовано нову компанію, яка продаватиме Оксиконтин і направлятиме виручку на погашення боргів за позовами.

Опіоїдна криза набула широких масштабів у США. Від передозування наркотиків загинуло, за різними оцінками, більше півмільйона осіб у США за останні двадцять років.

Не всі позивачі погодились на умови мирової угоди. 27 генеральних прокурорів штатів прийняли умови врегулювання, але щонайменше 20 штатів відмовились від укладання угоди, поівдомляє The Guardian. "Розмір та потужність болю, смертей та руйнувань, які принесли Purdue та Секлери набагато перевищують запропоноване", - сказав прокурор штату Коннектикут виданню. В інтерв'ю NPR він закликав до повного розформування компанії і заборони для неї повернення у бізнес пов'язаний з опіоїдами.

Тим часом, сім'я Секлер намагається приховати свої статки. З таким звинуваченням виступила прокуратура штату Нью-Йорк. Прокуратура заявила, що сім'я Секлер перевела більше мільярда доларів, влючно через рахунки у Швейцарії. Ця інформація може негативно вплинути на досягнуте досудове врегулювання, зазначають у ЗМІ.

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