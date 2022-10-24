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- Голос Америки
Спікерка Палати представників США не погодилась з лідером опозиції щодо допомоги Україні
"Підтримка України надходить від обох партій, обох палат [американського парламенту] - в Конгресі та в Сенаті і це починається з нашого президента в Білому домі", - заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем в Загребі, повідомляють ЗМІ.
Пелосі перебуває в Хорватії і бере участь в параламенському саміті Міжнародної кримської платформи.
Пелосі заперечила твердження, яке озвучив минулого тижня лідер опозиційної республиканської партії в Палаті представників США Кевін Маккарті.
"Хтось заявив, що ми не даватимемо Україні необмежений чек, але ми ніколи не давали Україні необмежений чек, - зауважила Пелосі, повідомляють ЗМІ. - Тобто з цього можна зробити висновок, що ми не даватимемо допомогу, а це не так. І, що раніше виписували необмежений чек - неправда. Це сумлінна співпраця задля демократії та свободи у світі".
Минулого тижня Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News сказав: "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні". Він закликав до більшої перевірки допомоги Україні. Деякі інші конгресмени-республіканці критикували допомогу Україні за те, що вона, буцімто, відволікає ресурси від внутрішніх потреб США.
Ці ремарки прокоментував і президент США Джо Байден під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії минулого тіжня.
"Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".
Інший впливовий республіканець, лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл в п'ятницю закликав правлячу Демократичну партію швидше надавати допомогу Україні а також включити у пакет допомоги більше ППО, зброю дальної дії та гуманітарну і економічну допомогу перед зимовим сезоном.
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Ненсі Пелосі: Іран припускається великої помилки, допомагаючи росіянам. Відео
«Я думаю, що Іран припускається великої помилки. Вони допомагають росіянам і роблять світ менш безпечним. Ви бачите, як українці збивають [іранські] безпілотники, але це небезпечна технологія і її потрібно зупинити», - заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
- Голос Америки
Що таке "брудна бомба" і як себе захистити у разі вибуху
Міністерство внутрішньої безпеки США оприлюднило інструкцію, яка визначає, що таке "брудна бомба", наскільки вона небезпечна і як себе захистити у разі вибуху.
Напередодні стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонних розмов із кількома міністрами оборони НАТО висловив припущення, що Україна може застосувати "брудну бомбу". У відповідь США та Великобританія вже спростували та засудили звинування російського колеги.
Президент України Володимир Зеленський спростував закиди росіян, він також припустив, що слова Шойгу можуть свідчити про підготовку Кремля до використання цієї зброї.
"Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко", – заявив Володимир Зеленський.
Що таке "брудна бомба"
В інструкції Міністерства внутрішньої безпеки США мовиться, що "брудна бомба" - це пристрій для розсіювання радіоактивних матеріалів.
Радіоактивні матеріали щодня використовуються в лабораторіях, медичних центрах, на заводах з опромінювання харчових продуктів, а також для промислового використання. Втім, у разі викрадення чи іншого придбання, ці матеріали можуть використані в "радіологічному розсіювальному пристрої» (RDD).
"Брудна бомба" - один із типів радіологічних пристроїв RDD, який за допомогою вибуху розсіює радіоактивний матеріал над певною територією.
У технічній літературі терміни "брудна бомба" та RDD часто використовують як синоніми. Однак, як пише відомство, існують інші типи RDD. Наприклад, можна розсіяти радіоактивні матеріали, помістивши контейнер з радіоактивним матеріалом у громадському місці; або літак може розсіяти порошкоподібні чи аерозольні форми радіоактивного матеріалу.
Центри із контролю та профілактики хвороб США пропонують ще одне визначення цієї зброї.
"Брудна бомба" - це суміш вибухівки з радіоактивним порошком або дробинками. Коли запускається вибухівка (наприклад, динаміт) вибух розсіює радіоактивний матеріал на навколишню територію.
Це не ядерна бомба
Брудна бомба не може створити атомний вибух, - мовиться на сайті Центрів із контролю та профілактики хвороб США.
Радіоактивні частинки, які розсіює “брудна бомба”, здебільшого падають на землю в межах кількох кварталів або кілометрів від місця вибуху.
Натомість атомна бомба передбачає розщеплення атомів і величезне виділення енергії, що створює атомну грибоподібну хмару. Потужність ядерного вибуху в тисячі або мільйони разів сильніша за будь-яку вибухівку, яку використовують у брудній бомбі.
Грибоподібна хмара радіоактивного пилу може покривати від десятків до сотень квадратних кілометрів.
Як можна використовувати RDD
Розробити RDD із достатньо високою дозою опромінення, щоб викликати негайні наслідки для здоров’я людей чи смерть великої кількості людей, дуже складно, пише Інструкція Міністерства внутрішньої безпеки США.
Загалом експерти погоджуються, що RDD здебільшого використовуватиметься для:
- Забруднення об’єктів або місць, де проживають і працюють люди, щоб зашкодити їх життю та засобам для існування.
- Викликати страх серед людей, які вважатимуть, що їх заразили радіацією.
На що здатна "брудна бомба"
Більшість “брудних бомб” та інших RDD завдають локального ефекту, починаючи від менш ніж кварталу міста до кількох квадратних кілометрів.
Площа пошкоджень та радіоактивного зараження залежить від багатьох факторів. Ось деякі з них:
- Кількість та тип розсіяного радіоактивного матеріалу
- Спосіб розпилення (вибух, розсіювання, пожежа)
- Місцевий рельєф, розташування будівель, ландшафт
- Погодні умови
- Поширення радіоактивного шлейфу (якщо радіоактивний матеріал вивільняється у вигляді дрібних частинок, шлейф буде поширюватись зі швидкістю та напрямком вітру. Чим більша територія поширення шлейфу, тим менш концентрованою стає радіоактивність).
В чому небезпека "брудної бомби"
Основна небезпека брудної бомби полягає у вибуху, який може спричинити серйозні травми та матеріальну шкоду.
Більшість ушкоджень від брудної бомби, ймовірно, виникне внаслідок тепла, уламків, радіаційного пилу та сили вибуху. За низького рівня радіації, які очікується від RDD, негайний вплив радіації на здоров’я, ймовірно, буде мінімальний.
Вплив на здоров'я людини може проявитись через “гострий радіаційний синдром” або мати психологічні наслідки (посіяти страх серед людей).
“Гострий радіаційний синдром”, як мовиться в інструкції, навряд чи може статись внаслідок вибуху “брудної бомби”.
Це короткочасний вплив на здоров’я, який починає проявлятися, коли люди піддаються впливу високого рівня радіації протягом невеликого періоду часу. Близько 10% населення можуть виявляти ознаки цього синдрому, якщо вони зазнають впливу великих доз опромінення.
Основні симптоми ГРС - нудота, блювання, діарея та зниження кількості кров’яних клітин.
Як себе захистити
Якщо люди знаходяться поблизу місця "брудної бомби" або викиду радіоактивного матеріалу, вони повинні:
- Прикрити рот і ніс серветкою, фільтром або вологою тканиною, щоб уникнути вдихання або ковтання радіоактивного матеріалу
- Швидко зайти всередину будівлі із закритими дверима та вікнами
- Прийняти душ або вмитися водою з милом. Обов'язково вимити волосся, щоб позбутися залишків пилу.
- Стежити, щоб радіоактивний матеріал не потрапив до рота чи інших частин обличчя.
- Якщо ви в автомобілі в момент інциденту і найближча будівля для укриття далеко, потрібно закрити вікна, вимкнути двигун, кондиціонер, обігрівач та вентиляційні отвори. Необхідно не виходити з машини, поки не повідомлять по радіо, що виїхати на дорогу безпечно.
- Зняти забруднений одяг якомога швидше, помістити його у герметичний контейнер (поліетиленовий пакет). Одяг може бути використаний пізніше для оцінки опромінення людини.
- Не торкатися предметів, відкинутих внаслідок вибуху, вони можуть бути радіоактивними.
- Слухати та виконувати поради аварійних служб та органів влади.
Міністерство внутрішньої безпеки США у своїх рекомендаціях також радить максимально віддалитись від джерела радіації (відійовши навіть на коротку відстань від місця забруднення, можна забезпечити значний захист).
Укриття безпечніше, ніж евакуація
Поради, коли безпечно залишати будівлю, що можна їсти та пити, як піклуватися про дітей, якщо їх розлучать зі своїми батьками, мають оголосити органи влади, які ухвалюватимуть рішення в кожному конкретному випадку.
Заражені особи можуть піддавати впливу або заражати інших людей, з якими вони тісно контактують. Їм слід уникати контакту з іншими, доки вони не будуть знезаражені.
Евакуація під час розсіювання шлейфу може призвести до більшого опромінення, ніж укриття. Найкращий план дій запропонують співробітники служби надзвичайних ситуацій.
Люди, які вдихнули або проковтнули радіоактивний матеріал, потребують допомоги медичного персоналу.
Антидоти
Не існує надійних антидотів після вдихання або проковтування радіоактивного матеріалу, однак симптоми можна лікувати. Є деякі хімічні речовини, які допомагають очистити організм від певних радіоактивних матеріалів.
Доведено, що берлінська лазур ефективна як антидот при отруєнні цезієм.
Таблетки йодиду калію (KI) рекомендуються лише при впливу на організм ізотопу йод-131.
Кваліфіковані медичні працівники мають визначати, як лікувати симптоми.
Як повідомляв "Голос Америки", в неділю, 23 жовтня, на прохання російського міністра оборони Шойгу, з ним поспілкувались очільники оборонних відомств США, Великої Британії та Франції. В спільній заяві, виданій після цих розмов, уряди трьох країн відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
"Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації", - йдеться в заяві.
- Голос Америки
Військові керівники США, Британії поговорили з російським генералом Герасімовим
В понеділок головаОб’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі поспілкувався з начальником Генерального штабу Росії Валерієм Герасімовим. "Військові лідери обговорили декілька безпекових питань і погодились тримати лінії комунікації відкритими", - йдеться в повідомленні Пентагону щодо розмови. В повідомленні зазначається, що у відповідності до прийнятої практики, зміст розмови не буде оприлюднено.
Сьогодні ж відбулась розмова Герасімова з головою Оборонного штабу Великої Британії адміралом Тоні Радакіном. Розмову ініціювала російська сторона, повідомило британське оборонне відомство. За результатами розмови в британському міноборони заявили, що "голова штабу заперечив звинувачення Росії, що Україна планує ескалацію конфлікту і підтвердив постійну підтримку України з боку Великої Британії".
Очільник Пентагону Ллойд Остін планує поспілкуватись в понеділок з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомили в Пентагоні під час брифінгу для преси в понеділок.
В неділю на прохання російського міністра обороні Шойгу, з ним поспілкувались очільники оборонних відомств США, Великої Британії та Франції. В спільній заяві, виданій після цих розмов, уряди трьох країн відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поспілкувались з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, на його прохання. Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві, виданій в неділю.
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Посадовці підкреслили підтримку України та її "зусиль із захисту власної території так довго, як це буде необхідно" і заявили про намір і надалі надавати народові України безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.
Український МЗС заперечив плани України створювати, чи використовувати "брудні бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, нагадав міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба.
Він написав у Twitter: "Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".
- Голос Америки
Пентагон: ми не бачимо ознак того, що Росія прийняла рішення застосувати ядерну зброю
США не бачать ознак того, що росіяни вже прийняли рішення про застосування ядерної зброї, або біологічної чи хімічної зброї. Про це заявив високопосадовець Пентагону під час брифінгу для преси в понеділок. Посадовець також ствердно відповів на питання Голосу Америки стосовно того, що йдеться також і про "брудні бомби".
Посадовець заперечив заяви Росії тосовно того, що Україна буцімто готує удар "брудною бомбою" по власній території. "Ми бачили повідомлення про російські звинувачення, що Україна готується використати "брудну бомбу" в Україні. Ці звинувачення неправдиві", - заявив він.
Посадовець запевнив - США продовжують уважно відслідковувати ситуацію і дотримуються політики відкритих каналів спілкування.
В понеділок голова Об'єднаних штабів США генерал Марк Міллі поспілкувався з головним російським генералом Валерієм Герасімовим. "Військові лідери обговорили декілька безпекових питань і погодились тримати лінії комунікації відкритими", - йдеться в повідомленні Пентагону щодо розмови.
Сьогодні ж відбулась розмова Герасімова з головою Оборонного штабу Великої Британії адміралом Тоні Радакіном. Розмову ініціювала російська сторона, повідомило британське оборонне відомство. За результатами розмови в британському міноборони заявили, що "голова штабу заперечив звинувачення Росії, що Україна планує ескалацію конфлікту і підтвердив постійну підтримку України з боку Великої Британії".
В неділю на прохання російського міністра обороні Шойгу, з ним поспілкувались очільники оборонних відомств США, Великої Британії та Франції. В спільній заяві, виданій після цих розмов, уряди трьох країн відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
"Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві.
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