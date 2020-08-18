Лідери Координаційної Ради Білорусі оприлюднили свою платформу і завдання

Координаційна рада білоруської опозиції для передачі влади у Білорусі у вівторок провела прес-конференцію у ході якої оприлюднила свій склад, завдання та форми роботи. Лідери ради повідомили, що перше засідання новоствореного органу призначено на середу 19-го серпня.

"Координаційна рада є єдиним представницьким органом білоруського суспільства", - заявила Ольга Ковалькова, представниця лідерки опозиції Світлани Тихановської. За її словами, завданням ради є організація процесу передачі влади та забезпечення згоди у суспільстві. Вона наголосила, що рада працюватиме у відповідності до законів та Конституції, не має на меті захоплення влади неконституційним способом, і не закликає до організації та підготовки дій, які порушують громадський порядок.

До складу ради, серед інших, увійшли голова штабу Світлани Тихановської Марія Колєснікова, голова правозахисного центру "Весна" Алесь Беляцький та нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич. Список членів ради напередодні оприлюднила у Facebook Ольга Ковалькова.

Білоруська державна інформаційна агенція БелТА повідомляє, що Лукашенко назвав створення координаційної ради "спробою захоплення влади."Вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми оцінюємо це однозначно: це спроба захоплення влади із усіма обставинами, які з цього витікають" - заявив Лукашенко. Він також пообіцяв вдатись до "адекватних заходів”.

Деякі оглядачі назвали слова Лукашенка ознакою того, що він може посилити заходи спрямовані проти опозиції.

"Він може використати це, які причину для чергового наступу на опозицію та протестувальників", - твітуєексперт-міжнародник Алекс Кокчаров.

"Це схоже на закиди про "переворот", які звучали щодо революції в Україні", - твітує канадська журналістка Крістіна Йовановські.

Лукашенко, який заявляє що отримав перемогу на виборах раніше заявив, що досягнув з Володимиром Путіним угоди про те, що "у разі першого ж нашого запиту буде надано всебічну допомогу із забезпечення безпеки Республіки Білорусь". Про пропозицію Путіна надати військову допомогу Лукашенку на тлі протестів у країні також повідомили численні західні ЗМІ.

Державний департамент США попередньо назвав президентські вибори у Білорусі нечесними та несправедливими. Лідери комітету Палати представників Конгресу США з міжнародних справ засудили пропозицію президента Росії Володимира Путіна надати військову допомогу Білорусі на тлі масових мирних протестів.

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