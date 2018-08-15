Опубліковано рейтинг найбільш прибуткових професій в США

13 з 25 спеціальностей з найвищою зарплатою в 2017 році було зосереджено в технологічному секторі

​Четвертий рік поспіль в технологічному секторі зосереджено найбільша кількість високооплачуваних професій в США. Про це стало відомо зі звіту Glassdoor, повідомляє Bloomberg.

13 з 25 спеціальностей з найвищою зарплатою в 2017 році було зосереджено в технологічному секторі. Зокрема, в цій сфері найвищу зарплату отримують архітектори підприємства (enterprise architects), розробники, менеджери та архітектори програмного забезпечення. Середня найнижча зарплата на цих спеціальностях вище $100000 на рік.

У доповіді зібрано дані про заробітну плату від мільйонів працівників, розглянуто посади, які фігурували у не менш ніж ста доповідях та використані алгоритми оцінки середньої річної базової оплати.

Індустрія охорони здоров'я пропонує найбільші заробітні плати для найвищих посад у цій галузі

Згідно з доповіддю Glassdoor, хоча робота в технологічному секторі добре оплачується взагалі, індустрія охорони здоров'я пропонує найбільші заробітні плати для найвищих посад у цій галузі.

Лікарі, наприклад, отримують середню зарплату в розмірі $195842. Аптечні менеджери та фармацевти отримують мінімальні зарплати $146412 та $127120, відповідно.

Відповідно до доповіді Glassdoor, рейтинг найбільших зарплат очолюють лікарі (з серединною зарплатою в $195,8 тис), менеджери аптек ($146,4 тис) та фармацевти ($127,1 тис). Наступними у рейтингу йдуть архітектор підприємства (enterprise architects, $115,9 тис), корпоративний радник (corporate counsel, $115,6 тис ), розробник програмного забезпечення (108,9 тис), асистент лікаря ($108,8 тис), менеджер з розробки програмного забезпечення ($107,5 тис), практикуючий медперсонал ($107 тис) та архітектор програмного забезпечення (software architect, $105,3 тис).

Близько 27% респондентів опитування LinkedIn з вибіркою у 2000 людей вказали, що у них "немає доброго розуміння їхнього кар'єрного шляху"

"Технологічний сектор та сектор охорони здоров'я – дві галузі, які найбільше впливають на економіку", - говорить експерт Glassdoor Сара Стоддард. "Є великий попит і замала кількість кандидатів на посади, що значно підіймає зарплати", - додає вона.

Також, для 7 з 10 робітників зарплата є ключовим фактором, який визначає їх кар'єру – відзначається у звіті Glassdoor. Втім, близько 27% респондентів опитування LinkedIn з вибіркою у 2000 людей вказали, що у них "немає доброго розуміння їхнього кар'єрного шляху".

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