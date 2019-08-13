Агресія Росії проти України - на порядку денному президентських перегонів демократів у США

Вибори президента в США відбудуться в 2020 році, але передвиборча кампанія вже триває.

Провідні партії США готуються до так званих "праймеріз", щоб визначити єдиного кандидата від своєї партії для участі у президентських перегонах. Якщо в Республіканській партії лише один політик поки заявив про свій намір змагатись з чинним президентом США Дональдом Трампом за номінацію від партії, то конкуренція за партійну номінацію серед представників Демократичної партії вже дуже інтенсивна. 24 кандидати виборюють право представити свою партію на виборах у 2020 році.

Щоб розібратись в платформах кандидатів-демократів, Рада з міжнародних відносин США (CFR) опитала кандидатів від Демократичної партії стосовно їх позиції з основних питань міжнародної політики.

Одне з питань стосувалось України і звучало так:

"Якби Вас обрали президентом США, що б Ви зробили для протистояння російській агресії проти України?"

Ми наводимо відповіді на це питання, які надали CFR 12 з 24 кандидатів - демократів.

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Джозеф Байден, один з найвідоміших політиків-демократів, колишній віце-президент США, озвучив чотири пункти своєї програми стосовно України, які він планує втілювати в разі обрання на посаду президента США:

Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики

"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена

В економічній сфері я працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік 2" буде побудовано цього року, що значно зашкодить доступу України до російського газу.

Я б забезпечив, щоб допомога США Україні надавалась лише за умови антикорупційних реформ, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів.

Я підтримав би набагато потужнішу роль США поряд з Францією та Німеччиною в переговорах з Росією. Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета – підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок".

Берні Сандерс. 77-річний сенатор США, який зараховує себе до демократичних соціалістів, на минулих виборах став другим за популярністю кандидатом від Демократичної партії, поступившись у змаганнях за номінацію від партії 2016 року Гілларі Клінтон.

Наш теперішній пріоритет – тісна співпраця з європейськими союзниками, щоб допомогти новому урядові України виконати обіцянки з економічних реформ, покращення життя і значного зниження корупції

Відповідаючи на питання про Україну Сандерс відзначив, що стратегію стосовно України було закладено адміністрацією Обами через політику санкцій і ініціативу запевнення Європи.

"Моя адміністрація чітко заявить Росії, що подальша агресія змусить США посилити тиск, вийти за межі поточних санкцій. Наш теперішній пріоритет – тісна співпраця з європейськими союзниками, щоб допомогти новому урядові України виконати обіцянки з економічних реформ, покращення життя і значного зниження корупції".

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Корі Букер, який з 2013 року представляє штат Нью-Джерсі в Сенаті США, відзначив, що особисто відвідував Україну і виступив за продовження політики санкцій проти Росії:

"Коли йдеться про російску агресію, давайте чітко скажемо: росіяни не просто нападають на Україну, або США – вони намагаються зашкодити демократії. Вони намагаються розділити та пересварити лідерів країн та населення і це неприйнятно".

Я підтримую використання світових санкцій імені Магнітського та інших інструментів, щоб тиснути на Росію задля повернення її до співпраці зі світовим співтовариством

Сенатор наголосив на тому, що він вже зробив з протистояння російській агресії.

"Як член Комітету міжнародних відносин Сенату я підписав листа на підтримку суверенітету України і проголосував проти рішення президента Трампа припинити санкції проти компаній, пов'язаних з російськими олігархами. Я підтримую використання світових санкцій імені Магнітського та інших інструментів, щоб тиснути на Росію задля повернення її до співпраці зі світовим співтовариством".

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Піт Буттіджич, 37-річний американський політик, колишній офіцер ВМС США, є мером містечка Саут Бенд в штаті Індаіна. В своїй відповіді Буттіджич закликав розвивати співпрацю з Україною в оборонній сфері та утримувати санкції.

Ми маємо утримувати жорсткі, цілеспрямовані, ефективні економічні та фінансові санкції проти Росії доки та продовжує напади на українську територію та громадян і продовжує незаконну окупацію територій Донбасу та Криму

"Російська агресія проти України – це напад на узгоджені принципи і правила європейського та світового порядку, який захищає громадян у світі і поза Україною, включаючи американців. Суверенітет та територіальну цілісність України захищають Статут ООН та європейські безпекові угоди, підписані і Російською Федерацією і які та мусить поважати. Місія ОБСЄ та Мінські домовленості зобов'язують Росію вирішувати конфлікт з Україною мирно. Ми маємо утримувати жорсткі, цілеспрямовані, ефективні економічні та фінансові санкції проти Росії доки та продовжує напади на українську територію та громадян і продовжує незаконну окупацію територій Донбасу та Криму.

Протистояння агресії Росії також означає підтримку незалежності України і можливості проводити та втілювати суверенні рішення з міжнародної політики, через підтримку політичної, економічної та оборонної спроможностей України. Хоча Україна не є офіційним союзником, США мають допомогти Україні зі створенням сучасної та спроможної оборонної сили задля захисту громадян, надаючи поради, навчання, тренування, а також через готовність розглянути комерційний продаж зброї відповідно до ситуації. Хоча США не повинні посилювати нестабільність, чи конфлікт, ми не мусимо уникати відповідальної оборонної допомоги демократії в серці Європи на яку здійснюється напад, через те, що її громадяни обрали демократичний європейський шлях".

Джон Делейні, колишній конгресмен США та бізнесмен, вважає, що Сполучені Штати мають рішучіше діяти на міжнародній арені задля об'єднання міжнародної спільноти у стримуванні російської агресії. Він, як і низка інших кандидатів опозиції, критично відгукується про політику адміністрації Трампа стосовно стримування Росії.

Я взаємодіяв би з обраним керівництвом України з підтримки їх зусиль з протистояння Росії, включаючи через військову допомогу, навчання і підтримки, за необхідності

"Сполучені Штати мають відігравати провідну роль, вимагаючи від Росії повернутись до встановлених кордонів. Я спонукав би НАТО надати єдине повідомлення Москві, що таку агресію не будуть терпіти. Я взаємодіяв би з обраним керівництвом України з підтримки їх зусиль з протистояння Росії, включаючи через військову допомогу, навчання і підтримки, за необхідності.

Путін провадить антагоністичну та хижацьку міжнародну політику, включаючи вторгнення до України та анексію Криму і це неприйнятно. Я не полишу це питання, як це робить адміністрація Трампа. Я втілюватиму цілеспрямовані санкції проти Росії, щоб повернутись до цього питання".

Кірстен Джиллібренд, колишня конгресвумен США, сенаторка від штату Нью-Йорк, наголосила на необхідності протистояння Росії в кіберсфері, висловилась за більш тісну співпрацю з країнами в рамках НАТО і розбудову угод з контролю над озброєнням з Росією.

Ми маємо чітко заявити президенту Путіну, що незаконні спроби анексії Росією – неприйнятні

"Російські агресія проти України – в Криму, на сході України, або в Керченській протоці – небезпечна не лише для України, але і більш широко, бо вона заохочує подальшу російську агресію. Кібернапади Росії проти української інфраструктури дали їй можливості для тестувань і ці уроки можуть використовуватись проти США. Ми маємо чітко заявити президенту Путіну, що незаконні спроби анексії Росією – неприйнятні".

".. Я б продовжила політику санкцій спрямованих проти групи російських лідерів, які шкодили українській демократії, безпеці та територіальній цілісності і тісно координувала б нашу політику з європейськими союзниками, щоб поглибити їх вплив".

Сет Мултон, ветеран війни в Іраку, конгресмен, наголосив на важливості політики санкцій і закликав до співпраці в рамках НАТО а також протистояння в кіберсфері.

"Сполучені Штати мають притягти Росію до відповідальності за тривалу агресію проти України. Маємо зробити це посиливши санкції, щоб уряд Росії зазнав витрат, які мають вплив саме на Володимира Путіна та його близьких союзників – і продовжуючи надання летальної допомоги Україні – крок, який мала б вжити адміністрація Обами".

Бето Орурк, колишній конгресмен від штату Техас, відзначив, що успіх демократії в Україні є важливим для стримування Росії.

"Вторгнення Росії до Криму та східної України порушило повоєнний міжнародний консенсус, що держави не можуть розширювати свою територію воєнним чином. На додачу до прямої військової агресії Росії проти України, Росія продовжує намагатись дестабілізувати Україну через кампанії дезінформації, кібернапади та загрози енергопостачанню.

Народ України і новообраний уряд мають можливість тепер провести реформи, які посилять юридичну, економічну та політичну архітектуру на підтримку демократії – і викорінення корупції на довгий час

На посаді президента і підтримаю зусилля України з захисту проти російської агресії. Ключовим тут є допомоги Україні в розбудові інституцій, які стабілізують демократію. Вільна та процвітаюча Україна поблизу Росії не лише краще стримуватиме агресію Путіна, це зруйнує посил, на якому базується його влада. Народ України і новообраний уряд мають можливість тепер провести реформи, які посилять юридичну, економічну та політичну архітектуру на підтримку демократії – і викорінення корупції на довгий час. Як президент я заохочуватиму ці кроки і долучатиму американське фінансування, особливо для просування відновлюваних джерел енергії, щоб Україна стала енергетично незалежною від Росії".

Тім Раян, конгресмен від Огайо, робить наголос на стримуванні Росії в дипломатичній сфері.

Найуспішніший спосіб протидії російській гібридній війні в Україні – це продовження співпраці з українськими партнерами з розбудови потужної демократії та дотримання верховенства права і подолання корупції

"Росія показала, що її потрібно стримувати і ми використаємо весь наявний дипломатичний інструментарій, щоб запобігти російській агресії в Україні та інших країнах Східної Європи. Найуспішніший спосіб протидії російській гібридній війні в Україні – це продовження співпраці з українськими партнерами з розбудови потужної демократії та дотримання верховенства права і подолання корупції. Ми повинні також працювати з європейськими союзниками, щоб забезпечити наявність загрози жорстких санкцій проти будь-якої наступної російської агресії".

Джо Сестак, колишній парламентар США та адмірал ВМС заявив, що агресивні плани Росії не обмежуються Україною.

Україна для Росії - лише доміно, яке може відкрити шлях до наступних здобутків у "ближньому зарубіжжі"

"Україна для Росії - лише доміно, яке може відкрити шлях до наступних здобутків у "ближньому зарубіжжі". Якщо вона впаде якимось чином: від місцевого невдоволення, яке зашкодить нестійкій демократії до вторгнення "повстанців", яких таємно підтримує Росія – Росія намагатиметься оцінити, де вона може досягти наступного успіху у сусідніх країн, які колись входили до її орбіти. Це – основоположний приклад важливості провідної ролі США у підтримці світових правил а також визнання цінності та необхідності співпраці з союзниками для їх рівноцінної участі".

Меріенн Вільямсон, авторка більше десятка книжок з саморозвитку, наголосила на кібернападах Росії проти України

"Частина російської агресії проти України – це втручання Росії до виборів в Україні. Методи, які Росія використала в Сполучених Штатах в 2016 році були спершу використані проти українців. Росія провела кібернапад подібно до Перл Харбору проти Сполучених Штатів і успішно втрутились до наших виборів. Я підтримую ретельне розслідування втручання Росії до виборів у США, України та Європи і масштабне зміцнення кібербезпеки виборів США".

Ендрю Янг, бізнесмен, який працював в сфері високийх технологій підтримує санкції проти Росії і Янг вважає, що допомагаючи Україні, США готуються до відповіді агресивним діям Росії, зокрема в протистоянні втручанню до виборів.

Агресія Росії проти України – це нахабне порушення міжнародного права і ми зобов'язані діяти у співпраці з нашими союзниками

"Агресія Росії проти України – це нахабне порушення міжнародного права і ми зобов'язані діяти у співпраці з нашими союзниками ... Агресія Росії – це дестабілізуюча сила і ми повинні працювати з союзниками, щоб потужно і спільно протистояти російському експансіонізму.

Хоча Україна – не член НАТО, ці відносини – важливі і я б співпрацював з союзниками НАТО над підтримкою і розширенням координації дії з Україною у сфері безпеки. Мені сподобались слова Зеленського під час його візиту до штаб-квартири НАТО.

Зрештою, ми мусимо розширити санкції проти Росії та Путіна і членів його уряду, зокрема, через закон імені Магнітського, щоб тиснути на цю країну, щоб вона дотримувалась міжнародних правил".

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