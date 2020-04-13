Найбільшою загрозою для США американці назвали розповсюдження інфекційних хвороб– опитування

Розповсюдження інфекційних хвороб посіло перше місце у переліку найбільших загроз для США, згідно з опитуванням Дослідницького Центру Пью. Так, 79% опитаних кажуть, що найбільшу загрозу країні становлять інфекційні хвороби, 73% назвали тероризм та розповсюдження ядерної зброї, а 72% - кіберактаки. Опитування було проведено серед 1000 дорослих американців протягом березня, статистична похибка складає 3,7%.

Станом на понеділок у США зафіксовано понад 557 тисяч випадків заражень коронавірусом, понад 22 тисячі осіб померли.

У неділю директор Національного інституту алергійних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі припустив, що, можливо, більш рання реакція уряду на кризу могла б сповільнити розповсюдження вірусу.

«Очевидно, ми можемо, використовуючи логіку, сказати, що якщо б ми запустили процес з протидії раніше, ми б могли зберегти життя. Ніхто цього не заперечує. Але, які фактори враховуються при ухваленні подібних рішень – це досить складний процес», – сказав лікар Фаучі в інтерв’ю CNN. Фаучі також сказав, що у той час, як деякі частини країни могли б припинити дію режиму домашньої ізоляції та почати повертатись до нормального життя вже наступного місяця, є «величезний ризик», якщо країна пом’якшить обмеження на пересування зарано. «Ми знаємо, що будуть нові зараження. Це проста реальність», - сказав Фаучі.

Надзвичайний стан у зв’язку з пандемією коронавірусу був оголошений президентом Трамп минулого місяця. Згідно з опитуванням Центру Пью до оголошення надзвичайного стану 48% американців назвали стан глобальної економіки однією із головних загроз США, після оголошення надзвичайного стану ця цифра становила 60%.

У понеділок президент Трамп написав у Твіттері, що його адміністрація «тісно співпрацює з губернаторами» щодо можливих дат пом’якшення обмежень на ведення бізнесу та подорожі.

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