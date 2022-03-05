Опитування: Більшість американців підтримують створення безпольотної зони над Україною

Значна більшість американців, виборців обох провідних політичних партій, вважають, що США повинні працювати з НАТО над запровадженням "безпольотних зон" для захисту України від ударів з повітря. На це вказують результати опитування Reuters/Ipsos.

Відповідні кроки підтримують 74% опитаних. Окрім того, 80% вважають, що США повинні перестати купувати нафту у Росії. 81% американців підтримують додаткові санкції проти Російської Федерації. Ще 74% американців вважають, що країна має прийняти біженців з України.

"Не зрозуміло, чи учасники опитування, які підтримують безпольотну зону усвідомлюють ризики конфлікту, і більшість виступила проти відправки американських військових до України, або завдання повітряних ударів на підтримку військ України", - відзначає інформаційна агенція Reuters.

При цьому у інформаційній агенції відзначають, що підтримка американцями створення безпольотної зони "створює тиск на президента США Джо Байдена щодо більш агресивних кроків проти Москви".

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, коментуючи дані опитування заявив, що учасники опитування імовірно не розуміють суть питання.

"Так само можна було запитати, чи підтримують американці "зону без війни" на території України. Це імовірно також було би популярним. Бо не має такої речі як "безпольотна зона" над Україною. Спроба запровадити безпольотну зону означає війну між США та Росією", - відзначив Мерфі.

Раніше опитування проведене каналом CNN вказало, що більшість(58%) американців виступають проти прямих військових дій з боку США. 42% - підтримують такі кроки з боку Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляв "Голос Америки", країни НАТО відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною.

"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Раніше у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. "Президент [США] чітко заявив, що війська США, сили США, не будуть відправлені в Україну", - наводить слова представника Міноборони Сполучених Штатів Америки Fox News.

На Заході лунають заклики, як до запровадження безпольотної зони над Україною так і до того, щоб цілком відкинути цю можливість.

"Це хороша нагода поновити мій заклик до запровадження безпольотної зони, на прохання уряду України. Боюсь, якщо це продовжиться, то нам доведеться втручатись більше масштабно", - твітував конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер після повідомлень про бойові дії на території ЗАЕС.

"Безпольотна зона означає гарячу війну із другою ядерною силою у світі. Давайте будемо відвертими про що тут йдеться", - відзначив у відповідь законодавцю популярний американсьий журналіст, Аарон Рупар.

Як повідомляє "Интерфакс", у суботу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ розглядатиме як учасника збройного конфлікту будь-яку країну, яка намагатиметься запровадити безпольотну зону над територією України.

"Наразі ми чуємо, що треба зробити безпольотну зону над територією України. Зробити це неможливо на території України, можна лише з території якихось сусідніх держав. Але будь-який рух у цьому напрямі нами розглядатиметься як участь у збройному конфлікті тієї країни, з території якої створюватимуться загрози для наших військовослужбовців", - заявив Путін.

У статті використано матеріали Reuters, "Интерфакс", CNN.