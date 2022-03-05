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Опитування: Більшість американців підтримують створення безпольотної зони над Україною
Значна більшість американців, виборців обох провідних політичних партій, вважають, що США повинні працювати з НАТО над запровадженням "безпольотних зон" для захисту України від ударів з повітря. На це вказують результати опитування Reuters/Ipsos.
Відповідні кроки підтримують 74% опитаних. Окрім того, 80% вважають, що США повинні перестати купувати нафту у Росії. 81% американців підтримують додаткові санкції проти Російської Федерації. Ще 74% американців вважають, що країна має прийняти біженців з України.
"Не зрозуміло, чи учасники опитування, які підтримують безпольотну зону усвідомлюють ризики конфлікту, і більшість виступила проти відправки американських військових до України, або завдання повітряних ударів на підтримку військ України", - відзначає інформаційна агенція Reuters.
При цьому у інформаційній агенції відзначають, що підтримка американцями створення безпольотної зони "створює тиск на президента США Джо Байдена щодо більш агресивних кроків проти Москви".
Сенатор-демократ Кріс Мерфі, коментуючи дані опитування заявив, що учасники опитування імовірно не розуміють суть питання.
"Так само можна було запитати, чи підтримують американці "зону без війни" на території України. Це імовірно також було би популярним. Бо не має такої речі як "безпольотна зона" над Україною. Спроба запровадити безпольотну зону означає війну між США та Росією", - відзначив Мерфі.
Раніше опитування проведене каналом CNN вказало, що більшість(58%) американців виступають проти прямих військових дій з боку США. 42% - підтримують такі кроки з боку Сполучених Штатів Америки.
Як повідомляв "Голос Америки", країни НАТО відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною.
"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
Раніше у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. "Президент [США] чітко заявив, що війська США, сили США, не будуть відправлені в Україну", - наводить слова представника Міноборони Сполучених Штатів Америки Fox News.
На Заході лунають заклики, як до запровадження безпольотної зони над Україною так і до того, щоб цілком відкинути цю можливість.
"Це хороша нагода поновити мій заклик до запровадження безпольотної зони, на прохання уряду України. Боюсь, якщо це продовжиться, то нам доведеться втручатись більше масштабно", - твітував конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер після повідомлень про бойові дії на території ЗАЕС.
"Безпольотна зона означає гарячу війну із другою ядерною силою у світі. Давайте будемо відвертими про що тут йдеться", - відзначив у відповідь законодавцю популярний американсьий журналіст, Аарон Рупар.
Як повідомляє "Интерфакс", у суботу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ розглядатиме як учасника збройного конфлікту будь-яку країну, яка намагатиметься запровадити безпольотну зону над територією України.
"Наразі ми чуємо, що треба зробити безпольотну зону над територією України. Зробити це неможливо на території України, можна лише з території якихось сусідніх держав. Але будь-який рух у цьому напрямі нами розглядатиметься як участь у збройному конфлікті тієї країни, з території якої створюватимуться загрози для наших військовослужбовців", - заявив Путін.
У статті використано матеріали Reuters, "Интерфакс", CNN.
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Менше обстрілів за добу, але Росія наступає на півдні України, каже британське міноборони
В суботу 5 березня оголошено про початок евакуації цивільних з оточених російськими військами міст Маріуполь і Волноваха на південному сході України.
Росія пообіцяла дотримуватися там режиму припинення вогню упродовж частини дня.
Усі люди, які загинуть від цього дня, також загинуть через вас, через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність...Президент Володимир Зеленський
Але активні бойові дії та спроби російських військ наступати на північному сході та на півдні України тривають.
Служба розвідки британського міністерства оборони у відкритих коротких зведеннях про Україну, які відомство поширює для загального інформування, зранку 5 березня оцінила становище так:
- «За минулу добу загальний рівень російських авіаційних та артилерійських ударів був нижчим, ніж у попередні дні».
- «Україна і далі тримає ключові міста: Харків, Чернігів і Маріуполь. Надходили повідомлення про бої на вулицях Сум. Є висока ймовірність, що ті чотири міста оточені російськими військами».
- «Російські війська напевне просуваються до південного портового міста Миколаєва. Є висока ймовірність, що деякі сили спробують обійти місто, щоб зосередитися на просуванні до Одеси».
«Війна пішла не так як планував Путін», Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв’ю британському телебаченню Бі-Бі-Сі, що не може сказати скільки триватиме війна, але наполягав, що Україна може перемогти.
«Москва намагається будь-яким чином повалити уряд і насадити свій маріонетковий режим. 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це», - сказав держсекретар.
Блінкен наголосив на рішучих намірах міжнародної спільноти зробити все можливе для підтримки України, а також тиснути на Росію, щоб припинити війну, «яку розпочав російський президент Путін».
Він додав, що війна вже пішла не так, як Путін напевне планував.
Блінкен спілкувався з журналістами в Брюсселі на початку шестиденного турне європейськими столицями.
Обурення «самогіпнозом» НАТО
Тим часом президент України Володимир Зеленський гостро скритикував рішення країн НАТО не захищати український повітряний простір.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав 4 березня після наради 30-ти країн альянсу, що такий крок означав би залучення інших країн до бойових дій проти Росії, а отже - розширення війни у Європі.
Президент Зеленський назвав ті аргументи «самогіпнозом тих, хто слабкий і не впевнений у собі внутрішньо».
«Усі люди, які загинуть від цього дня, також загинуть через вас, через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність», - обурено заявив український лідер.
«Усе, на що спромігся альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тон дизпалива для України. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горів. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ», - дорікнув Зеленський.
Окремо він подякував друзям України в НАТО, «які допомагають, незважаючи ні на які рішення».
«Ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися», - сказав він.
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