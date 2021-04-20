Росіяни назвали дії поліції і судів через протести головним джерелом своїх страхів

У першому кварталі 2021 року головними джерелами страхів росіян стали дії поліції і судів у зв'язку з акціями протесту. Про це свідчать дані "Національного індексу тривожності", підготовленого Компанією розвитку громадських зв'язків (КРОС), повідомляє російське видання "Коммерсант".

На другому місці опинився страх "навали вовків", на третьому - загроза "революції і потрясінь" через ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального.

Дослідники з'ясували, що на початку поточного року в соціальних мережах спостерігався сплеск негативних висловлювань на адресу правоохоронних органів і судів, а також побоювань у тому, що акції протестів спрямовані на дестабілізацію обстановки, яка здатна привести до масових заворушень, підриву конституційного ладу і "кольорової революції ". Найбільше про це говорили жителі Москви, Санкт-Петербурга і Новгородської області.

Директор Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ) Валерій Федоров в бесіді з "Комерсантом" зазначив, що тривожність на тлі протестів активно проявляється серед ліберальної частини населення, яка негативно сприймає погіршення відносин із Заходом, а також серед молоді - головної аудиторії Навального.

Страх перед "навалою вовків" і паводками став актуальним у зв'язку з появою цих проблем в десятці регіонів Росії, зокрема - в Архангельській, Омської, Смоленської, Псковської, Московської областях, а також в Комі, Карелії і Бурятії.

Також страхи росіян пов'язані зі зростанням цін на продукти, тиском держави на соцмережі, загостренням відносин Росії і США, конфліктом в Донбасі і ситуацією з коронавірусом.

В кінці минулого року росіяни найбільше боялися падіння рівня життя, недостатнього рівня медичної допомоги через COVID-19 і можливих наслідків вакцинації.

"Національний індекс тривожності" виявляє і ранжує фобії на основі аналізу новин в ЗМІ і найбільш обговорюваних тем в соціальних мережах, а також їх співвідношення.

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