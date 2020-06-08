Байден випередив Трампа в опитуванні каналу CNN - президент США відповів, що Клінтон випереджала його ще більше

За даними опитування американського каналу CNN, 55% відсотків виборців підтримали би колишнього віце-президента США Джо Байдена, якби вибори відбулись зараз. Для порівняння, 41% готові підтримати Дональда Трампа. Трамп неодноразово звинувачував CNN в упередженості щодо себе.

Коментуючи результати опитування, Трамп заявив, що опитування каналу "настільки ж фальшиві, як і їх новини".

"Такі ж цифри, і ще гірші, були проти брехливої Гілларі (прізвисько, яке Трамп часто використовує щодо колишньої конкурентки на виборах США 2016-го року - прим. ГА). Демократи знищили б Америку!" - твітує Дональд Трамп.

Трамп також заявив, що має підтримку 96% виборців, які є членами Республіканської партії.

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