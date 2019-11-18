70% американців вважають, що Трамп вчинив "неправильно", коли вимагав у Зеленського розслідувати Байдена

70% американців вважають, що президент США Дональд Трамп вчинив неправильно, коли вимагав, щоб Україна ініціювала розслідування щодо політичного опонента Трампа, екс-віце-президента США Джо Байдена На це вказує опитування ABC News/Ipsos poll.

Як відомо, адміністрація США хотіла, щоб в Україні ініціювали розслідування стосовно діяльності Джо Байдена в Україні, роботи його сина у компанії Burisma та буцімто втручання з території України у вибори у США 2016-го року. У Трампа наполягали, що дані розслідування є доречними, бо мають на меті встановити факти щодо можливих порушень. Натомість критики Трампа у Демократичній партії США інтерпретують дані вимоги виключно, як спробу дискредитувати політичних супротивників. Численні свідчення вказують, що американська сторона вимагала саме публічного оголошення президентом Зеленським про початок розслідувань із зазначених питань, і не використовувала традиційні канали співпраці між правоохоронними органами двох країн.

Цікаво, що відповідно до опитування, 51% американців одночасно поділяють думки, що дії Трампа були неправильні, а його самого має бути усунуто з посади через імпічменту. При цьому лише 21% опитаних уважно стежать за слуханнями щодо імпічменту.

Чверть опитаних американців вважають, що Трамп не зробив нічого поганого.

Між тим опитування Washington Post-ABC News poll вказує, що чинний президент Дональд США поступається за вподобаннями виборців усім провідним кандидатам від Демократів. Так Джо Байден випереджає Трампа на 17 пунктів, сенаторка Елізабет Воррен - на 15, сенатор Берні Сандерс - на 14.

"Найважливіший висновок може полягати у тому, що немає великої різниці, хто отримає номінацію від Демократичної партії. Попереду у демократів, які, здається, готові підтримати будь-кого, хто здатен перемогти, непростий вибір у майбутні місяці, але є підстави говорити про те, що відмінності між демократичнами кандидатами мають все менший вплив на кінцевий результат", - відзначає стаття у The Washington Post.

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