Половина українців кажуть, що готові чинити опір російській інтервенції: опитування

Опір російським інтервентам, у разі відкритого вторгнення, готові чинити половина українців, причому кожен третій готовий опиратися зі зброєю в руках.

Такі результати опитування, проведеного у грудні, оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи запитали у респондентів, до яких дій вони вдадуться у разі російської збройної інтервенції у їхній населений пункт.

Про готовність чинити збройний опір заявили 33,3% опитаних, про опір шляхом демонстрацій, протестів та інших актів громадянської непокори - 21,7%.

Решта опитаних виїхали б у безпечніший регіон та за кордон (понад 20%); або нічого б не робили (близько 20%).

12% не визначилися з відповіддю, а 1% відмовились відповідати.

Відстежуючи динаміку настроїв населення стосовно методів опору інтервентам, соціологи наводять результати схожого опитування, яке проводилось у 2015 році.

Як сказав "Голосу Америки" заступник директора КМІС Антон Грушецький,​ відтоді загальна кількість людей, готових до опору, майже не змінилась, однак зросла кількість тих, хто готовий опиратися зі зброєю в руках,

Стало більше тих, хто готовий чинити збройний опір

"Стало більше тих, хто готовий чинити збройний опір. Тоді це було близько чверті населення, а зараз це третина населення", - сказав Грушецький.

Як наголошує соціолог, навіть на Сході значна частина населення демонструє готовність до збройного опору; багато таких і серед прихильники опозиційних партій.

За його словами, "Існує чорно-біла картинка, де виборців ОПЗЖ однозначно відносять до прихильників проросійських орієнтацій. Мовляв, вони з хлібом-сіллю зустрічали б окупантів. Насправді серед виборців цієї партії значна частина людей, які готові чинити опір російському вторгненню".

Водночас соціолог застерігає: відповідь при опитуванні може відрізнятися від реальних дій.

"Це як відповідь на запитання, чи готові ви вийти на протест. На словах більше людей готові брати участь у протестах, ніж реально беруть. Тому значно менше людей у реальності були б готові опиратися збройній агресії", - пояснює керівник КМІС.

легкою прогулянкою для російської армії вторгнення в Україну не буде

За його словами, дані опитування слід сприймати радше як барометр суспільних настроїв. І цей барометр чітко вказує на те, що українці готові захищати Батьківщину.

"Це сигнал як внутрішній, для наших керівників, які мають розуміти й враховувати, що народ готовий опиратися, так і сигнал назовні - що легкою прогулянкою для російської армії вторгнення в Україну не буде", - зазначив соціолог.

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