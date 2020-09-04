Більшість українців незадоволені справами в країні - опитування IRI

65% українців вважають, що справи в Україні рухаються у неправильном напрямку Про це свідчать результати опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ).

Як вказують результати опитування, менше чверті (23%) опитаних вважають, що справи рухаються у правильному напрямку.

77% опитаних заявили, що скоріше планують брати участь у місцевих виборах призначених на жовтень 2020-го року.

Якби місцеві вибори проводились вже зараз, то, відповідно до даних опитування, серед тих, хто вже визначився і має намір голосувати, 30% підтримали би партію "Слуга народу", 17% - Опозиційну платформу "За життя", 16 % - партію "Європейська солідарність" і 9% - партію "Батьківщина". Інші партії мають меншу підтримку.

За даними опитування, 42% схваллють діяльність президента Володимира Зеленського (не схвалюють 47%), 17% схваллють діяльність Кабміну Шмигаля (не схвалюють 59%). Діяльність Верховної Ради схвально оцінюється 16% відсотками респондентів (73% не схвалюють її).

Також відзначається, що найважливішими проблемами України опитані назвали корупцію у державних органах (48%), військові дії на Добнасі (43%), безробіття (31%).

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

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