Орегон готується до випадків «масової загибелі людей» внаслідок пожеж

У неділю рятувальні служби відновили пошуки вцілілих та тіл загиблих внаслідок пожеж у населених пунктах західного штату Орегон. Спекотна та вітряна погода, яка сприяла швидкому поширенню вогню минулого тижня, змінилася на більш сприятливу для відновлення пошукових операцій. Протягом минулої доби в трьох округах штату палало 27 осередків загорянь.

Губернаторка штату Орегон Кейт Браун назвала пожежі трагедією, яка стається раз у покоління. Директор орегонського офісу реагування на надзвичайні ситуації заявив, що влада готується до можливих «масових випадків загиблих». За офіційними даними, минулого тижня внаслідок пожеж в Орегоні загинуло 6 людей. Кілька десятків людей вважаються безвісти пропалими.

В окрузі Меріон, рятувальники знайшли машину у якій загинули 71-річна жінка та її 13-річний онук. Хлопець загинув, тримаючи на колінах свого собаку, повідомляють його батьки. За інформацією місцевої поліції, родина намагалася серед ночі втекти від пожежі, яка оточила їхній будинок. Але машина не змогла вибратися з вогню, фактично, замкнувши людей у пастці.

Пожежі в Орегоні, Каліфорнії та Вашингтоні, які палають там з початку серпня вже забрали життя 26 людей. Загалом вигоріла територія у понад 22 тисячі квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює площі штату Нью-Джерсі. Вогонь спустошив 6 невеликих міст і знищив тисячі будинків.

Компанія Фейсбук почала видаляти зі своєї платформи повідомлення, у яких стверджується, що смертельні пожежі в Орегоні спеціально розпалюють різні право радикальні чи ліво радикальні рухи. Ще з минулого тижня через соцмережі почали активно поширювати такі чутки, які влада Орегону заперечує як безпідставні. Фейсбук, який раніше накладав спеціальне застереження на такі повідомлення, тепер повністю видалятиме їх з платформи. У компанії кажуть, що отримали підтвердження від поліції, що така дезінформація змушує правоохоронців розпорошувати ресурси, необхідні для боротьби з вогнем та захисту громадян.

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