«Оскар» під час пандемії  - якою була атмосфера навколо церемонії у Лос-Анджелесі

Цьогоріч найпрестижніша церемонія нагородження у світі кіно «Оскар» пройшла зі значними змінами і її уже назвали «найінтимнішою» в історії кінонагороди. Цього року церемонія відбулась не у Голлівудському театрі Долбі Діджитал, а на залізничному вокзалі міста Лос-Анджелес.

93 Церемонія вручення кінопремії «Оскар», відбулась на два місяці пізніше ніж зазвичай і вперше за багато років на новому місці. Історичну будівлю залізничного вокзалу Лос-Анджелеса організатори обрали через те, що він є однією з традиційних кінолокацій голлівудських фільмів, а також через можливість провести церемонію просто неба. Грег Донавен, який себе називає послом Голлівуду і відвідує церемонію 25 років, вважає, що цьогорічна подія є історичною.

“Як кажуть: “Шоу триває”. Ми показуємо світові - Голлівуд повертається. Це Америка, мрії здійснюються, відбувається вакцинація. І ми хочемо, щоб іноземні туристи приїжджали до нас знову.” – каже Грег Донавен.

Площу перед вокзалом та навколишні вулиці перекрили. Перед сіткою можна було побачити лише кількох кіноманів.

"Ми не очікували побачити багатьох, але ми хоча б могли відчути атмосферу і ми можемо побачити кілька зірок які проходять, але дуже здалека", – каже Сюзанна, глядачка.

Група ж латиноамериканців влаштувала танці під парканом найбільш гламурної події у світі кіно.

Цьогорічну церемонію назвали інтимною. Хоч червону доріжку і постелили, стиль проведення заходу дуже відрізнявся від попередніх років. Зірки сиділи не у залі, а за столиками, розташованими на відстані два метри один від одного. Також на церемонію впустили дуже обмежену кількість журналістів. Сама ж залізнична станція продовжувала працювати у звичному режимі. Реакція на церемонію у пасажирів була неоднозначною.

"Зараз дуже багато трагедії у світі, а «Оскар» – це все ж світ розваг. Так, шоу має тривати, але я не думаю, що це пріоритет",– каже Тоні Фернадез, пасажир.

Серед особливостей цьогорічної церемонії і те, що вона відбулась після більше, ніж року зупинки роботи кінотеатрів у США. Також у 2021 було номіновано найбільше жінок і афроамериканців.

Дивіться також: Як проводили церемонію вручення премії Оскар у часи глобальної пандемії? Відео