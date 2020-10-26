ОБСЄ називає вибори в Україні вільними, але «президентське опитування» викликало застереження

Організація з безпеки і співробітництва у Європі заявила, що її спостерігачі назагал позитивно оцінюють проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

«ЦВК України здійснювала управління виборчим процесом професійно та ефективно, незважаючи на виклики, поставлені пандемією COVID-19, але робота територіальних комісій часто була заполітизованою», - йдеться у заяві ОБСЄ.

(Опитування) фінансувалось його партією та належало до ініціатив адміністрації президента, що справило враження надання нечесної політичної переваги в день голосування.

Спостерігачі зауважили, що «учасники перегонів мали змогу проводити агітацію вільно», але при цьому вони вказують на випадки «зловживання державними ресурсами та службовими повноваженнями, а також поширені звинувачення у підкупі голосів виборців».

Серед недоліків організація назвала опитування, що проводили в Україні у день виборів за ініціативою президента Володимира Зеленського.

«Воно (опитування) фінансувалось його партією та належало до ініціатив адміністрації президента, що справило враження надання нечесної політичної переваги в день голосування та розмило розмежування держави та партії», - написано у звіті.

На думку спостерігачів ОБСЄ ринок засобів масової інформації в Україні різноманітний, але вони зауважують, що комерційні ЗМІ, які перебувають у приватній власності - «політично контрольовані».

«Це сприяє політичній поляризації новин, - сказано у звіті, - а також підриває загальну довіру громадськості до засобів масової інформації».

ОБСЄ повідомляє, що спостерігачі організації почали свою роботу на цих виборах в Україні 23 вересня і далі будуть працювати у містах, де відбуватимуться другі тури голосування на виборах міських голів.

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