Одного з працівників СММ ОБСЄ звільнили, ще троє лишаються в полоні – Шмід

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, 30 травня, що масові стрілянини в Сполучених Штатах «стали настільки серйозними», що навіть ті, хто виступає проти обмежень на продаж зброї, стали більш «раціональними».

Наступного дня після емоційного візиту до початкової школи Техасу, де минулого тижня озброєний чоловік убив 19 дітей і двох вчителів, Байден відновив зусилля, щоб змусити Конгрес ухвалити новий закон про контроль над зброєю, який, можливо, розширить перевірку даних щодо більшої кількості покупців зброї та включатиме інші заходи.

Ключові сенатори-демократи, які довгий час домагалися посилення контролю над зброєю, кажуть, що законодавці від Республіканської партії, що раніше виступали проти обмежень, розглядаючи їх як посягання на особисту свободу, тепер залучені до дискусій щодо заходів із обмеження, наскільки б скромними вони не були, які можуть отримати схвалення Конгресу.

У минулому, наскільки б жахливими не були масові вбивства, члени Конгресу засуджували бійню, але не робили жодних кроків, аби спробувати запобігти наступному нападу.

Але зараз, як сказав американський президент, "справи стають настільки поганими, що всі ставляться до цього більш раціонально."

Втім, Конгрес навряд чи заборонить продаж штурмової зброї. За даними поліції, стрілець в Увальді, штат Техас, здійснив напад минулого тижня саме з такою зброєю, AR-15, яку він придбав через кілька днів після свого 18-річчя на початку травня.

У США продаж штурмової зброї було заборонено з 1994 по 2004 рік, але потім Конгрес заблокував поновлення закону. Наразі Байден хотів би знову ввести заборону.

«Ідея цієї висококаліберної зброї — для неї просто немає раціональної основи з точки зору самозахисту, полювання», — сказав Байден журналістам у Білому домі.

Коли Байден сів у свій лімузин у неділю в Увальді, він почув, як один із перехожих кричав: «Зробіть щось!»

Байден узяв паузу, став на дверну коробку автомобіля і присягнувся: "Ми зробимо. Ми зробимо".

Семигодинний візит Байдена до техаського міста – це вже друге відвідування місця масової стрілянини лише у травні. Раніше він подорожував до міста Баффало, штат Нью-Йорк, аби висловити співчуття родичам 10 чорношкірих людей, які були вбиті у продуктовій крамниці підлітком, імовірно з расистських мотивів.

У Техасі Байден у супроводі першої леді Джилл Байден пройшов повз квітів, які поклали біля початкової школи на вшанування жертв, часто зупиняючись, щоб доторкнутися до картонних зображень із вирізами кожної з 21 жертви й прочитати їхні імена.

Міністерство юстиції США також оголосило, що на прохання мера Увальді Дона Маклафліна воно проведе розслідування дій поліції у відповідь на напад минулого вівторка на школу, «щоб зробити висновки та встановити найкращі практики, аби допомогти службам швидкого реагування підготуватися до актів стрілянини та реакції на них."

Співробітників правоохоронних органів міста Увальді різко критикують за те, що вони витратили більше години, аби зупинити Сальвадора Рамоса, який в цей час розстрілював дітей та вчителів у школі.

За останні кілька днів правоохоронні органи Техасу змінили свої звіти про те, як саме розгорталася різанина у початковій школі та свою відповідь на неї. Навіть коли діти, заблоковані в класі зі стрілком, викликали невідкладну допомогу, благаючи поліцію врятувати їх, командир загону поліції на місці події, начальник поліції шкіл Увальді, зробив помилковий висновок, що це нападник забарикадувався у класі та вже не становить загрози. У результаті командир загону Піт Арредондо не відразу наказав поліцейським увійти в клас, щоб припинити хаос, що могло б врятувати життя. Зрештою, до школи прибули агенти прикордонного патруля США, увірвалися в клас і вбили Рамоса.

Начальник Департаменту громадської безпеки Техасу Стівен Маккроу заявив у п'ятницю, що з огляду на аналіз подій, чекати, щоб протистояти стрілку, "було неправильним рішенням".