Франція та Німеччина підкреслили свою особливу роль у врегулюванні кризи в Україні

Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою з нагоди проведення відкритого засідання Ради безпеки присвяченого питанню України.

Країни підкреслили свою особливу "роль та відповідальність стосовно кризи в Україні".

"Франція та Німеччина виступають посередниками в Нормандському форматі. І мають особливу роль та відповідальність стосовно кризи в Україні", - наголосив Франсуа Делаттр, постійний представник Франції в ООН.

"Німеччина та Франція продовжуватимуть вести процес Нормандської четвірки, щоб досягти результатів на місці", - підтримав заяву французького колеги представник Німеччини в ООН Кристоф Гойсґен.

Країни також висловили солідарність з заявою восьми європейських країн, що прозвучала раніше і де засвідчувалась незмінність позиції ЄС по відношенню до України і засуджувались плани провести так звані "вибори" в ОРДЛО.

Єдині вибори, які мають відбутись – передбачені Мінськими домовленостями

"Німеччина та Франція повною рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Ми ще раз закликаємо сепаратистів та Росію припинити підготовку до так званих "виборів". Єдині вибори, які мають відбутись – передбачені Мінськими домовленостями", - відзначив Делаттр.

"Відкрите засідання Ради безпеки стало нагодою наголосити на нашому занепокоєнні стосовно останніх подій в Україні, зокрема, так званих "виборів" на сепаратистських територіях, а також стосовно наслідків незаконної анексії Криму, (дій на) Азовському морі і, зрештою, звичайно, стосовно гуманітарної ситуації", - заявив Делаттр.

Представник Німеччини в ООН Кристоф Гойсґен приєднався до заяви, відзначивши, що "Німеччина наполягає і наголошує, що проведення так званих "виборів" суперечитиме Мінським домовленостям".

Раніше США також виступили з заявою засудивши плани провести вибори у так званих ЛНР та ДНР 11-го листопада 2018-го року і називали їх "очевидно протизаконними".

Гойсґен нагадав, що "так звані "вибори" вже було незаконно проведено на Донбасі в 2014 році за підтримки Росії і всупереч позиції міжнародної спільноти".

Німеччина закликала Росію натомість "зосередитись на виконанні зобов'язань, засвідчених протягом останньої зустрічі Нормандської групи в Берліні. Зокрема, це стосується деескалації конфлікту". "Звичайно, ці зобов'язання має виконувати і Україна", - додав представник Німеччини.

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