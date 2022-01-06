Глава Пентагону Остін та міністр оборони РФ Шойгу обговорили «зниження ризиків» на кордонах з Україною

Міністр оборони США Ллойд Остін у четвер поговорив телефоном зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, щоб обговорити «зниження ризиків поблизу кордонів України», повідомляється в короткій заяві Пентагону.

"Зрозуміло, ми все ще дуже стурбовані тим, що ми спостерігаємо", - зазначив у розмові з агентством Reuters представник міністерства оборони США, не коментуючи сам дзвінок.

Російське інформагентство "Інтерфакс" також повідомило про переговори, посилаючись на міноборони РФ. За даними агентства, глави оборонних відомств двох країн обговорили «питання безпеки, які становлять взаємний інтерес».

Жодних додаткових подробиць не наводиться.

Ситуацію на кордонах з Україною обговорила сьогодні телефоном із заступником генсека НАТО генералом Мірчею Джоане заступниця Держсекретаря Венді Шерман. Про це заявив речник Деждепу Нед Прайс. Наступного тижня Шерман проведе у Женеві двосторонні переговори з питань безпеки із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Як повідомляється, сторони обговорили спільні занепокоєння щодо накопичення Росією сил на кордонах України.

"Вони обговорили зустріч Ради НАТО-Росія 12-го січня. Альянс лишається готовим до змістовного діалогу з Росією, лишаючись єдиним для стримування подальшої агресії", - йдеться у заяві розміщеній на сайті Держдепу США.

В матеріалі використані джерела Reuters.

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