Західні оглядачі коментують візит міністра оборони США до України

Візит очільника Пентагону до України є символом того, що хоча США критикують "вкорінену корупцію" у країні, вони рішуче підтримують її суверенітет, назалежність та територіальну цілісність. Про це, коментуючи візит до України міністра оборони США Ллойда Остіна заявив Вільям Кортні, колишній посол США до Казахстану, Грузії, який нині працює в аналітичній компанії RAND.

Перебуваючи в Україні, міністр оборони США заявив, що Вашингтон з союзниками віддані підтримці права України визначати власне майбутнє, без будь-якого зовнішнього втручання.

Остін також наголосив, що жодна третя країна не має права накладати вето на прагнення України вступити в НАТО.

Глава Пентагону сказав про це, відповідаючи на питання про заперечення проти вступу України до військового альянсу з боку Росії.

"Україна, як ви чули, як я сказав раніше, має право визначати свою власну майбутню зовнішню політику, і ми очікуємо, що вона зможе це зробити без будь-якого зовнішнього втручання", - пояснив керівник військового відомства США.

Він також підкреслив, що Росія почала конфлікт на сході України і є перешкодою до його мирного вирішення.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що обговорив з американським високопосадовцем підтримку України "на шляху до НАТО" з боку США.

Між тим деякі оглядачі у Сполучених Штатах Америки висловили занепокоєння щодо того, який вплив на стабільність у світі може мати позиція Вашингтона щодо "відкритих дверей до НАТО" для України та Грузії.

Так Метт Дусс, радник з міжнародної політики сенатора-демократа і колишнього кандидата у президенти США Берні Сандерса, назвав сигнал щодо шляху до НАТО для Києва та Тбілісі "провокативним без потреби", але відзначив, що такий меседж був би широко підтриманий у Вашингтоні.

Експерт аналітичного центру Quincy Institute for Responsible Statecraft Стівен Вертхайм заявив у Twitter, що у разі, якщо Остін зробить заяви про відкритість НАТО для України, Грузії, їх необхідно буде пояснити. На думку експерта, такий сигнал створив би "серйозний ризик війни з Росією - у час, коли головним об'єктом зусиль США у царині безпеки мав би бути Китай".

На думку експерта, адміністрація Байдена стоїть перед вибором "взяти на себе зобов'язання воювали за Україну [та Грузію], ти самим створивши серйозний ризик війни з Росією, або визнати, що розширення НАТО дійшло кінця, як це мало відбутись вже давно".

Скептично до можливості сигналу про відкритість НАТО для Києва та Тбілісі поставився і дослідник Cato Institute у Вашингтоні Джастін Логан.

"Прийняття України та/або Грузії до НАТО додало би членів, частину території яких буквально окупує Росія. США або брешуть щодо цього всього щодо відкритих дверей, або сподіваються, що європейці і надалі віддуватимуться за цей нонсенс. У будь-якому разі, це викликає жаль", - твітував експерт.

Між тим колишній посол США до України Стівен Пайфер заявив, що політика Росії щодо України заохочує її прагнути членства в Альянсі.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки",

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