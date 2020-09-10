У Сан-Франциско небо набуло помаранчевого кольору через дим від лісових пожеж

Мешканці американсього мегаполісу Сан-Франциско могли спостерігати нео помаранчевого кольору в середу. Через лісові пожежі, що охопили більше 800 000 га в штаті, дим піднявся високо в атмосфері, закривши Сонце.

«Надзвичайно густий та високий дим від численних лісових пожеж викликав нічні хмари pyrocumulunimbus (вогняні грози), які практично повністю перекрили сонячне світло в деяких регіонах північної Каліфорнії зранку», - твітує науковець зі зміни клімату Університету UCLA Деніел Свейн.

Сильні вітри принесли дим та попел з пожеж у горах Сьєрра та півночі Каліфорнії.

Станом на ранок середи, райони, де проживає понад 30 мільйонів людей у п’яти західних штатах - Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Неваді та Аризоні - перебувають у червоній зоні небезпеки.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюзом у вівторок висловив занепокоєння через те, що такі масштабні пожежі відбуваються на початку традиційного сезону лісових пожеж у Каліфорнії, що припадає на жовтень. Він також наголосив на ролі зміни клімату у ситуації з пожежами.

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