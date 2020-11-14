У Вашингтоні в суботу відбудеться «Марш за Трампа»

Протестувальники планують вийти на марш на підтримку президента США Дональда Трампа у американській столиці в суботу, пише «Голос Америки».

На цей день у Вашингтоні заплановано декілька акцій, включаючи «Мільйонний марш MAGA» [названй за виборчим гаслом Трампа «Повернімо велич Америці»], «Жінки за Трампа» та демонстрація «Зупиніть крадіжку». Протестувальники планують підтримати позицію Трампа, який заявляв про масштабні фальсифікації на виборах. Ці твердження не знаходять підтверджень, і передвиборчий штаб Трампа поки марно намагається довести наявність масштабного шахрайства в судах.

Трамп відмовляється визнати свою поразку на виборах президента, які, за прогнозами, виграв кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Про плани взяти участь у протестах заявила організація крайньо правого спрямування Proud Boys, а, за повідомленнями The Washington Post, відомий конспіролог Алекс Джонс візьме участь в акції в якості одного з лідерів групи з Техасу «Зупиніть крадіжку». Деякі повідомлення, які група розміщувала в Facebook, були зняті соцмережею, що викликало звинувачення у цензурі з боку організаторів протестів.

Очікується, що на вулиці вийдуть також і противники Трампа.

У п‘ятницю Трамп привітав протестувальників у Twitter: «Приємно бачити всю надзвичайну підтримку, особливо органічні акції, які постають по всій країні, включаючи велику акцію в суботу в Вашингтоні. Можливо, я навіть її відвідаю і привітаю».

Крістофер Родрігез, директор з питань внутрішньої безпеки та управління надзвичайними ситуаціями у Вашингтоні заявив під час прес-конференції у четвер, що він очікує на невеликі демонстрації.

Поліція планує перекрити вулиці в районі протестів.

Мер Вашингтона Мюріель Баузер заявила, що місцева поліція перебуває в стані готовності.

«Наш голова поліції буде в такій самій готовності, як і минулого тижня. Ми будемо там, щоб підтримати мирні демонстрації у відповідності до прав, забезпечених Першою поправкою до Конституції», - заявила Баузер.

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