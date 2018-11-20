Шестеро вижили після падіння ліфта в хмарочосі в Чикаго

Шестеро людей застрягли в ліфті в Чикаго у США. Вони думали, що загинуть, пролетівши 84 поверхи до землі.

Шестеро осіб, включаючи вагітну жінку були в ліфті, який впав з 95-го на 11 поверх хмарочоса, раніше відомого як Центр Джона Ганкока. Аварія відбулась зранку в п'ятницю.

Після падіння, люди, які перебували в ліфті, надіслали повідомлення друзям, і ті викликали рятувальників і звільнили людей після тригодинного перебування у ліфті, повідомляють ЗМІ.

За повідомленнями, до падіння призвів обрив щонайменше одного з кабелів, який утримував кабіну ліфта.

Група осіб їхала з бару на 95-му поверсі до лобі.

"Я думав, що ми загинемо", - сказав Джеймі Монтмейор, який зі своєю дружиною перебував у ліфті. Монтмейор приїхав до США у подорож з Мексики.

Для того, щоб врятувати застряглих в ліфті, пожежникам довелось робити отвір в бетонній стіні.

"Ми не змогли провести порятунок від одного ліфта до іншого. Ми мали зробити отвір у ліфті на 11-му поверсі для того, щоб відкрити двері ліфта", - голова підрозділу чиказьких пожежників Петрік Малоні сказав американському телебаченню.

Слідство триває. Досі невідомо, який чином зупинився ліфт не вдарившись об землю. ABC TV цитує посадовців, що два кабелі обірвались, однак решта залишились цілими.

Останнього разу ліфт проходив інспекцію в липні, йдеться у повідомленням.

Будівля є четвертою за висотою в Чикаго.

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