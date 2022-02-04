Ціна на акції Facebook різко впала і потягнула за собою ринок акцій технологічних компаній 

Технологічні компанії, які допомогли витягнути американський фондовий ринок із глибини пандемічної рецесії у 2021 році, тепер спричинили різкий обвал акцій на ринку. Це сталося після того, як компанія Meta Platforms, що має у власності Facebook, повідомила про зменшення росту кількості користувачів соцмережі та про різке падіння прибутків від реклами, пише Роб Гарвер в статті для Голосу Америки.

Meta - не єдина технологічна компанія, що зазнала збитків на фондовому ринку у четвер, 4 лютого. Про падіння акцій повідомили також компанія Snap Inc., що має у власності Snapchat; а також компанії Pinterest, Twitter, PayPal, Spotify і Amazon.

Акції американських технологічних компаній переживають зараз низку викликів, зокрема можливе уповільнення економіки, зміни у правилах щодо конфіденційності, посилення регуляторного тиску та виклики, повязані із конкурентами, які приваблюють користувачів (особливо молодь) до нових платформ, як то TikTok.

У четвер впали всі основні фондові індекси США: індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1,45%, S&P 500 знизився на 2,44%, а високотехнологічний Nasdaq – на 3,74%.

Виклики з Facebook у компанії Меtа

Хоча обвал поширився на весь технологічний сектор у четвер, саме негаразди компанії Facebook привернули увагу громадськості.

Ще в середу ввечері акції компанії на торгах коштували по 323 долари на момент закриття ринків, тоді як вже станом на ранок у четвер їх ціна складала 242,48 долара і до кінця дня не відновилась. В час закриття ринку акції Facebook коштували 237,76 доларів.

Зниження вартості акцій компанії на 27% призвело до втрати ринкової вартості самої компанії на понад 230 мільярдів доларів, що оглядачі називають безпрецедентною одноденною втратою для однієї фірми.

А все почалося після того, як компанія оголосила, що її загальна кількість місячних користувачів вперше не зросла - у четвертому кварталі 2021 року. Крім того, на основному для Facebook північноамериканському ринку спостерігалось незначне місячне зниження кількості користувачів.

Застій у кількості користувачів Facebook викликав занепокоєння щодо здатності компанії розвиватися. Паралельно погані новини прийшли від рекламного бізнесу, який забезпечує більшість прибутків компанії.

Минулого року Apple змінила налаштування конфіденційності на своїх iPhone та інших пристроях, вимагаючи, щоб додатки, такі як Facebook, отримували чіткий дозвіл від кожного користувача, якщо вони відстежують його активність в Інтернеті.

До цієї зміни Facebook широко використовував програмне забезпечення із відстеження активності, щоб доставляти цільову рекламу до своїх користувачів, а за це отримував значну винагороду від своїх клієнтів з рекламної індустрії.

З тих пір, як Apple ввів ці зміни, більшість користувачів відмовилися, щоб Facebook відстежував їхню активність, а це суттєво зменшило здатність компанії пропонувати користувачам цільову рекламу.

У четвер, 4 лютого, фінансовий директор Meta Девід Венер повідомив інвесторів, що за їхніми очікуваннями ці зміни обійдуться компанії у 10 мільярдів доларів втрат у доходах від реклами в 2022 році.

Проблеми з молоддю

Facebook вже довгий час намагається залучити більше молоді на свою платформу. У четвер представники компанії визнали, що фірмі важко конкурувати із мережею TikTok - додатком, створеним китайською фірмою ByteDance, що дозволяє користувачам ділитися короткими відео.

Під час розмови з інвесторами генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що вони розробляють свою відповідь на TikTok, новий сервіс Reels.

"З часом, як ми вважаємо, існує потенціал для величезного загального росту залученості, - зазначив Цукерберг. - Ми вважаємо, це безумовно правильна річ — спертися на це та докласти максимум зусиль, щоб якомога швидше розвивати Reels і взагалі не натискати на гальма. Попри те, що це може призвести до дещо повільнішого зростання, ніж ми хотіли б».

Цукерберг має 55% акцій Meta з правом голосу, що забезпечує йому фактичний контроль над компанією. То ж внаслідок обвалу ринку в четвер, його особисті статки впали приблизно на 24 мільярди доларів.

Проблеми в економіці

Впродовж останнього року інвестори постійно підвищували ціни на акції технологічних компаній США. Однак тепер, коли Федеральний Резерв США готує низку підвищень у відсоткових ставках, щоб утримати економіку та стримати інфляцію цін, інвестори, схоже, переглядають ціни, які вони готові платити за акції.

Зазвичай інвестори оцінюють вартість акції на основі співвідношення ціни до виручки (P/E), воно визначається шляхом ділення ціни акції на частку доходів компанії, що припадає на акцію.

Коли акції компанії продають з високим коефіцієнтом P/E, це зазвичай пов’язане з тим, що інвестори очікують, що їх основний бізнес продовжуватиме зростати. Однак цьому зростанню може перешкодити сповільнення економіки в цілому - саме цього очікують чимало інвесторів у США в найближчі місяці.

Політичні виклики

Крім занепокоєння через економічні труднощі, технологічний сектор у США опинився в несприятливому регуляторному середовищі. Законодавці від обох партій висловили занепокоєння тим, що великі технологічні компанії мають надто великий вплив на такі сфери, як поп-культура та політичний дискурс, втім несуть за це надто мало відповідальності.

Торік Facebook і його дочірня компанія Instagram змушені були звітувати на слуханнях у Конгресі після того, як викривач оприлюднив внутрішні документи, які свідчили про те, що компанії розуміли, якої шкоди їхній продукт може завдавати деяким користувачам, втім не вживали заходів для вирішення цієї проблеми.

Під час цих слухань деякі авторитетні законодавці, серед яких сенаторка-демократка Елізабет Уоррен, закликали розділити Facebook на кілька менших компаній.