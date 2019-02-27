Спалах напруженості між Індією та Пакистаном, які заявляють про авіарейди і збиті літаки

Індія та Пакистан виступили із суперечливими заявами про авіарейди з двох боків та про збиття бойвих літаків над спірною територією Кашміру.

Пакистанські військові стверджують, що збили у своєму повітряному просторі два винищувачі Індії та захопила в полон двох індійських пілотів.

Натомість в Індї повідомляють, що збили пакистанський літак, відбивши авіавторгнення.

США, Євросоюз та Китай закликали дві сторони до стриманості.

Кореспонденти зауважують, що пакистанські та індійські представники, попри войовничість останніх заяв, наголошують, що хочуть уникнути війни.

З часу здобуття незалежності від Британії 1947 року дві країни воювали вже тричі; остання відкрита війна була 1971 року, і з того часу Індія та Пакистан стали ядерними державами.

Новому спалаху напруженості передувало бомбардування у вівторок індійськими літаками цілей на пакистанській території, які Індія назвала таборами бойовиків.

Приводом для бомбардувань став напад 14 лютого на автобус з індійськими військовими, де в результаті вибуху загинули принаймні 40 солдатів.

Відповідальність на той напад взяло на себе ісламістське угруповання Джаіш-е-Мохаммад, яке базується у Пакистані.

Індія звинувачує Пакистан у свідомому потуранні терористам, які чинять напади на індійській території.

Пакистан відкидає звинувачення, що надає прихисток бойовикам.

Суперечка за Кашмір

У центрі протистояння між Індією та Пакистаном перебуває північний регіон Кашмір, де більшість населення становлять мусульмани.

В період здобуття незалежності Індії та відокремлення Пакистану 1947 року кашмірський правитель вирішив вирішив, що регіон має бути з Індією.

Майже одразу між двома новонезалежними країнами спалахнула війна за Кашмір, що повторилася 1965 року.

Певна частина мешканців території Кашміру, що перебуває під контролем Індії, прагне возз'єднання з мусульманським Пакистаном, або незалежності.

З 1989 року регіон потерпає від спалахів насильства в результаті дій збройного руху проти індійського правління.

Індія стверджує, що бойовики мають підтримку пакистанської армії та спецслужб і використовують територію Пакистану, як базу, звідки вчиняють напади на індійські сили.

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