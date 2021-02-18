Тривалість життя у США знизилася через пандемію

Очікувана тривалість життя у США знизилася на цілий рік за перше півріччя 2020 року, коли пандемія коронавірусу викликала першу хвилю смертей. Про це повідомили представники органів охорони здоров'я.

Найбільше від цього постраждали расові меншини. Так, тривалість життя чорношкірих американців знизилася на три роки, а латиноамериканців - майже на два роки, згідно з попередніми оцінками Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), опублікованими в четвер.

«Це величезне зниження, - заявив Роберт Андерсон, який курує цю статистику в CDC. - Останній раз таке зниження спостерігалося в роки Другої світової війни, в 1940-і ».

Під очікуваною тривалістю життя розуміється передбачувана середня тривалість життя немовляти, народженого сьогодні. У першій половині минулого року вона склала 77,8 року, що на рік менше 78,8 року в 2019 році. Для чоловіків цей показник склав 75,1 року, для жінок - 80,5 років.

Серед расових груп латиноамериканці в США мали і мають найбільшу тривалістю життя. Тривалість життя чорношкірих американців - сьогодні на шість років менше, ніж у білих. Розрив між цими групами скорочувався з 1993 року, але знову збільшився минулого року.

Між 2019 роком і першим півріччям 2020 року тривалість життя чорношкірих американців скоротилася на 2,7 року і склала 72 року. Вона скоротилася на 1,9 року для латиноамериканців, склавши 79,9 року, і на 0,8 року для білих, склавши 78 років.

Доповідь не аналізує тенденції для американців азіатського походження і корінних народів Америки.

Дивіться також: Як особливі шкарпетки піднімають настрій онкохворим дітям