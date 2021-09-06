Талібан проголосив перемогу в провінції Панджшер. Опозиція називає це брехнею

Сили Талібану оголосили про взяття контролю над долиною Панджшер - останньою провінцією у Афганістані, яка чинила збройний спротив талібам.

"Ця перемога покладає край війні по всій країні і відкриває шлях до мирного життя та процвітання в атмосфері незалежності", - оголосив Талібан у своїй заяві. Крім цього, в мережі з’явились відео, як таліби піднімають свій стяг над урядовою будівлею провінції.

Водночас у Національному фронті опору, який очолює збройний спротив Талібану, заперечили такі новини і назвали їх неправдивими.

“Заяви Талібану про окупацію Панджшеру - брехня. Сили Національного фронту опору присутні на всіх стратегічних позиціях у долині, щоб продовжувати бій. Ми запеняємо народ Афганістану, що боротьба проти Талібану та їхніх партнерів продовждиться, допоки не запанує справедливість та свобода”, - йдеться у заяві.

У окремому повідомленні лідер Національного фронту опору, Ахмад Массуд, закликав афганців по всій країні до національного повстання. Втім, як повідомляють ЗМІ, наразі невідомо, де саме перебуває Ахмад Массуд.

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен вирушив у поїздку до Катару та Німеччини, аби обговорити з партнерами врегулювання ситуації в Афганістані.

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