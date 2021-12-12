Папа Римський молився за "дорогу Україну" під час недільного Богослужіння

Папа Римський Франциск згадав про Україну під час молитви у неділю на площі Святого Петра у Ватикані.

«Я хотів би помолитися за дорогу Україну, за всі її церкви та релігійні громади, за весь її народ, щоб нинішня напруга була вирішена через серйозний міжнародний діалог, а не за допомогою зброї», – сказав він після молитви «Ангел Господній».

У п'ятницю 20 грудня МЗС України підтвердило, що питання візиту Папи римського Франциска в Україну - на порядку денному двостороннього політичного діалогу між Києвом та Ватиканом.

Востаннє Папа Римський здійснював візит до України 20 років тому. Влітку 2001 року святий нині Іван Павло ІІ відвідав Київ та Львів.

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