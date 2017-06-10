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Казковий світ паперових квітів Христини Балушки. Фотогалерея

«БАЛУШКА: мистецтво паперових квітів» – це компанія в Г'юстоні, Техас, заснована українкою Христиною Балушкою в 2012 році. «БАЛУШКА» має філію в Дубаї та клієнтів по всьому світу. Вишукані стіни з делікатних паперових квітів прикрашають вітрини популярних магазинів, сцени музичних фестивалів, галереї, урочисті події та домівки людей. Компанія співпрацює з тижнем моди в Нью-Йорку і такими відомими компаніями, як Macy’s, Lord & Taylor і Vera Bradley.
Як 26-річній емігрантці з України вдалося побудувати успішний бізнес у США, читайте в матеріалі "Королева паперових квітів: історія успіху Христини Балушки". Більше таких статей та інтерв'ю –​ у групі "Голосу Америки" на Facebook "Українці –​ історії успіху".
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Христина Балушка мріяла стати дизайнером одягу, поки щаслива випадковість не допомогла їй зрозуміти істинне покликання - майструвати паперові квіти.
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Христина Балушка мріяла стати дизайнером одягу, поки щаслива випадковість не допомогла їй зрозуміти істинне покликання - майструвати паперові квіти.

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Квітковий бізнес починався з весільної індустрії. &quot;БАЛУШКА&quot; досі тісно співпрацює з організаторами весільних церемоній.
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Квітковий бізнес починався з весільної індустрії. "БАЛУШКА" досі тісно співпрацює з організаторами весільних церемоній.

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