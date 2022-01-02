У Каліфорнії пройшов традиційний "Парад троянд"

У Каліфорнійському місті Пасадена 1 січня пройшов традиційний "Парад троянд" (Rose Parade). Торік хода, започаткована 133 роки тому, була сказована через пандемію, пише Politico.

Однак цього року, незважаючи на рекордні темпи зараження у країні, що пов'язують із новим штамом коронавірусу "Омікрон", влада міста вирішила провести парад.

Участь у ході взяли 20 оркестрів, 18 груп артистів на конях і понад 6,5 тисяч учасників на десятках тематичних пересувних платформ, прикрашених різнокольоровими трояндами.

Тема цьогорічного параду була "Мрій. Вір. Досягай", повідомляє Pasadena Star-News.

Раніше парад скасовували лише під час Другої світової війни.

Після параду троянд у другій половині дня також традиційно розігрується кубок троянд із американського футболу серед студентських команд.

Подивитись на дійство прийшли тисячі витріщак, проте цього року була найменша кількість глядачів за останні 25 років. Влада закликала їх носити маски типу N95 чи KN95 та уникати скупчень людей.

Перший парад ініціювали для того, аби продемонструвати решті країни м'який каліфорнійський клімат, зокрема, той факт, що у січні, поки в інших штатах лежить сніг, там квітнуть троянди.

Відтоді парад став традицією 1 січня. До пандемії подивитись на ходу до Пасадени приїздили до мільйона людей.

У матеріалі використано джерела: Politico, Pasadena Star-News​

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