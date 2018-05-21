Уже третя з черги країна відкрила своє посольство в Єрусалимі

Парагвай відкрив нове посольсьво в Єрусалимі. Це вже третя країна, яка винесла політично делікатне рішення протягом минулого тижня.

Президент Парагваю Орасіо Картес заявив на церемонії відкриття дипломатичного представництва, що цей крок має історичне значення і посилює зв’язки між його країною та Ізраїлем.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу привітав рішення Парагваю.

Минулого тижня Сполучені Штати стали першою країною, яка офіційно відкрила своє посольство в Єрусалимі, виконуючи таким чином передвиборчу обіцянку Дональда Трампа.

Гватемала перенесла своє посольство до Єрусалима два дні пізніше.

Проти цих заходів рішуче виступають палестинці. Вони вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави, тоді як ізраїльтяни твердять, що Єрусалим – неподільна столиця їх країни.

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