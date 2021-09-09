Підозрюваний на суді щодо нападів у Парижі 2015 р. назвався «солдатом Ісламської держави»

Головний підозрюваний на суді щодо нападів 2015 року у Парижі в перший день процесу 8 вересня проголосив себе «солдатом Ісламської держави» і заявив, що з ним та з підсудними у справі «поводяться як з собаками».

Як повідомляють журналісти, із зали у відповідь пролунали вигуки: «Ти негіднику! А ми? 130 людей були вбиті!».

...Терористи вважали, що вони стріляли у натовп... але це були окремі люди зі своїм життям, які любили, сподівалися й очікували, і нам про це треба буде сказати на процесі.

31-річний Салах Абдеслам опинився в центрі уваги з поміж 20 звинувачених (з них п’ятьох вважають загиблими, а шістьох судять заочно - один у в’язниці в Туреччині), оскільки його називають єдиним вцілілим членом групи десятьох осіб, які, озброївшись вогнепальною зброєю і вибухівкою, 13 листопада 2015 року напали на кілька ресторанів, барів, на концертну залу Батаклан і національний стадіон у Парижі.

Тоді загинули 130 людей і понад 300 зазнали поранень в події названій найкривавішим терактом в історії Франції.

На судовий процес відвели 9 місяців, очікуючи оголошення вироку у травні 2022 року.

Судді розглядають матеріали майже шести років розслідування, упродовж яких більшість обвинувачених сиділи за ґратами.

Салах Абдеслам, відповідаючи на запитання судді, заявив, що його професія - «солдат Ісламської держави».

Агентство Reuters передає, що інші підсудні, яких звинувачено у постачанні нападникам зброї, транспорту і у допомозі з плануванням нападів, переважно мовчали, коротко відповідаючи на запитання, але Абдеслам «очевидно прагнув використати суд як трибуну для своїх заяв».

На вимогу судді підтвердити його ім’я Салах Абдеслам проголосив мусульманську присягу: «Я хочу засвідчити, що нема Бога окрім Аллаха, і що Магомет - його слуга».

Про Абдеслама повідомляють, що він мав загинути у вечір нападів у Парижі, але викинув свій пояс з вибухівкою і втік у Брюссель, де його схопили через чотири місяці.

Французькі засоби масової інформації широко повідомляли, що під час допитів у межах розслідування він переважно відмовчувався.

Очікування від суду

Головним завдання судового процесу називають не лише підтвердження, або спростування вини підозрюваних, але й виявлення повної картини того, що сталося, як і чому.

Більшості підсудних загрожують довічні терміни ув’язнення.

Організація Ісламська держава проголосила себе відповідальною за напад 2015 року в Парижі, назвавши його відповіддю на французькі авіарейди проти Ісламської держави у Сирії та Іраку.

Упродовж розслідування європейські засоби масової інформації подавали припущення, що напад напевне був задуманий лідерами Ісламської держави у місті Ракка в Сирії.

Згідно з цими припущеннями майбутні учасники нападів проникли до Європи 2015 року через Туреччину і Грецію, сховавшись серед понад мільйона біженців з Близького сходу.

«Для мене важливо і символічно було прийти в суд у перший день. Я сподіваюся, якимось чином зрозуміти, як таке могло статися», - сказав агентству Reuters 40-річний Ґітан Оноре, який пережив напади.

Агентство AP цитує Домінік Кілемо, син якої помер в одній з кав’ярень увечері 13 листопада 2015 року від втрати крові, про необхідність суду:

«Ці нападники, ці терористи вважали, що вони стріляли у натовп, у юрбу людей. Але це була не юрба - це були окремі люди зі своїм життям, які любили, сподівалися й очікували, і нам про це треба буде сказати на процесі. Це важливо».

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