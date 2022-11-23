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Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму
494 голосами "за" Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. 58 депутатів проголосувало "проти", а 44 "утрималось".
Парламентарі у своєму рішенні вказали на те, що Росія порушує міжнародне право.
"Навмисні напади та звірства, скоєні Російською Федерацією проти цивільного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини та міжнародного права, становлять акти тероризму", - йдеться в постанові.
Цей крок має символічне значення, адже не передбачає наступних конкретних покарань для Росії, зауважує Reuters.
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту і заклікав до ізоляції Росії на всіх рівнях і притягнення її до відповідальності.
"Вітаю рішення Європейського парламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - твітує Зеленський.
Парламенти Латвії та Естонії раніше окремо оголосили Росію державою-спонсором тероризму.
В статті використано матеріали Reuters, AFP.
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ЗМІ про те, як росіяни в Херсоні, ймовірно, скидали своїх загиблих солдат на звалищі, і про те, як учителі переховували сиріт від вивезення
Західні ЗМІ, чиї кореспонденти потрапили на звільнені території Херсонщини, повідомляють про історії людяності та жорстокості, які відкриваються на звільнених теренах півдня України.
Журналісти британського часопису Guardian, які дісталися Херсона, розповідають, що побували на місцевому сміттєзвалищі, де, за словами місцевих жителів, російські війська, які перебували в Херсоні з початку березня, скидали тіла своїх загиблих.
Як кажуть кореспонденти британського часопису, кілька мешканців і працівників звалища, що став за окупаційної влади забороненою територією, розповіли Guardian про те, що, на їхню думку, таємниця, яку намагалися приховати росіяни, полягала у тому, що вони скидали на міський смітник тіла своїх загиблих побратимів, аби потім їх там спалити.
Мешканці повідомили Guardian, що бачили, як на звалище приїжджали російські відкриті вантажівки з чорними мішками. Вміст цих мішків вони потім підпалювали, від чого в повітрі утворювалася чорна хмара, що пахла горілим м’ясом.
«Кожного разу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили останки на полігон і спалювали їх», – цитує Guardian 40-річну Ірину з Херсона.
Слова Ірини, яка просила не називати її прізвища, підтвердив співробітник звалища, який також побажав залишитися неназваним. «Росіяни пригнали «Камаз», наповнений сміттям і трупами, разом і розвантажили», – сказав працівник комунальних служб. Він додав, що росіяни «скинули їх, а потім висипали на них сміття».
Працівники сміттєзвалища розповіли Guardian, що росіяни навмисно вибрали найбільш віддалену територію звалища, яка нині з міркувань безпеки є недоступною для цивільних. Водій вантажівки, який працює на полігоні, сказав Guardian, що не виключає, що росіяни могли замінувати територію.
Як пише Guardian, журналісти видання не змогли незалежно перевірити ці заяви, а представники української влади заявили, що не можуть прокоментувати, чи розслідуються звинувачення.
У понеділок, 21 листопада Державний департамент США заявив, що спостерігає «збільшення доказів системних воєнних злочинів». Про це заявила представниця Державного департаменту США з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.
За її словами, з’являється дедалі більше доказів того, що російське вторгнення в Україну «супроводжувалося системними воєнними злочинами, скоєними в кожному регіоні, де були дислоковані російські війська».
Ван Шаак представляє США у міжнародних органах, які розслідують воєнні злочини та інші звірства, сказала, що докази зі звільнених територій вказують на «навмисні, невибіркові та непропорційні» напади на цивільне населення, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими під час ув’язнення, насильницьке вивезення або фільтрацію українських громадян – у тому числі дітей – до Росії, а також вбивства, схожі на страти, і сексуальне насильство.
Про намагання росіян викрасти українських дітей на Херсонщині розповідає інше англомовне видання – американська газета Washington Post. Кореспонденти газети, які побували у Херсоні після його звільнення, пишуть про те, як в одному з місцевих сиротинців не змогли врятувати від вивезення в Росію дітей з сусідньої Миколаївської області, але зуміли переховати дітей, що залишалися під їхньою опікою.
Співробітники та вихованці дитячого будинку у селі Степанівка, що неподалік Херсона, розповіли, як російські військові привезли до їхнього приміщення 15 дітей з Миколаївської області, з села Новопетрівка, яке вони тоді захопили. Але вони не знали, що в самій Степанівці ще були діти, яких від російських військових у власних будинках переховували їхні вихователі.
Газета Washington Post розповіла про те, як одна з виховательок дитячого будинку, Галина Кулаковська, яка дізналася про те, як росіяни ввезли немовлят з Херсона та кількох студентів з гуртожитку, вирішила врятувати своїх вихованців від цієї долі. Разом з директором закладу Володимиром Сагайдаком вони віддали більшість дітей зі Степанівки їхнім родичам, а трьох, дітей, у яких не було родин, Кулаковська взяла до себе додому і видавала їх за свої племінників.
Групу дітей з Миколаївської області росіянам таки вдалося вивезти, але, як кажуть у степанівському дитячому будинку, врешті-решт і діти з Миколаївщини вирвалися на волю, бо якимсь чудом їм вдалося перебратися до Грузії.
Як повідомило Радіо Свобода, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила 9 листопада, що Україні вдалося повернути лише 69 дітей з території Росії.
За даними уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, понад 10,5 тисяч дітей перебувають у списку депортованих та примусово переміщених. Точної кількості депортованих дітей з територій, які контролювала Росія, українська влада назвати не може.
За повідомленнями російських ЗМІ, станом на 26 жовтня, у Росії було незаконно всиновлено 350 дітей-сиріт з Донбасу.
Як повідомляв «Голос Америки», Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) у своєму звіті за 10 листопада стверджує, що російська влада примусово переміщує та депортує цивільних осіб з окупованих територій України, включно з дітьми, людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями.
Звіт Amnesty International (АІ) називає ці дії «рівнозначними воєнним злочинам і, ймовірно, злочинам проти людства».
«Не про переговори мають говорити американці, а про вдячність українцям». Три експерти про те, чому мирні переговори з Росією не на часі
Все більше впливових американських коментаторів говорять, що заклики натиснути на Україну, щоб вона почала мирні переговори з Росією, є помилковими, непродуманими і небезпечними.
Поступитися територією для України означає покинути людей і надію на справедливість – Фінкель
Як пише автор коментаря, що його вміщує газета Los Angeles Times, «заклики з боку голови Об’єднаного комітету начальників штабів, прогресивних членів Конгресу та провідних учених у сфері міжнародних відносин», що за деякими даними, знаходять певне розуміння в адміністрації Джо Байдена, є «небезпечною ідеєю».
Вибір стоїть між кривавою війною та не менш кривавим миром, який сам по собі призведе до ще більшого протистоянняЮджин Фінкель
Юджін Фінкель, доцент кафедри міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса, каже, що зрозуміло, що до цього підштовхують побоювання ядерної ескалації між Росією і НАТО, але такі заклики є «наївні та непрактичні».
«В Україні вибір є не між дорогою, кровопролитною війною та дипломатією. Вибір стоїть між кривавою війною та не менш кривавим миром, який сам по собі призведе до ще більшого протистояння», – каже Фінкель і додає, що потрібно усвідомити, що «не всі військові проблеми мають політичні рішення».
Ні українці, ні росіяни зараз не готові поступитися територією заради миру, і громадська думка в жодній з країн цього не підтримує, каже Фінкель. Але найгірше для українців, що в обмін на перемир’я вони будуть змушені поступитися не лише територією, але і людьми.
Все більше експертів вважають, що російське насильство в Україні є геноцидом, і Конгрес зараз розглядає резолюцію, яка підтверджує це визначенняЮджин Фінкель
І це в той час, коли, як каже оглядач, практично в кожному населеному пункті, звільненому Україною, знаходять докази влаштування катівень, масштабного сексуального насильства, вбивств мирних жителів, зникнень людей та незліченних інших злочинів.
«Все більше експертів вважають, що російське насильство в Україні є геноцидом, і Конгрес зараз розглядає резолюцію, яка підтверджує це визначення», – нагадує Фінкель. Тому кровопролиття таке перемир’я не зупинить, а лише позбавить українців права на досягнення справедливості. Крім того, каже оглядач, таким чином і США відступляться від своїх зобов'язань, які вони разом з іншими державами взяли на себе, ратифікувавши Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Фінансовий аргумент, на думку Фінкеля, також слабкий. Союзники України з початку російського вторгнення витратили на підтримку України понад 100 мільярдів доларів. Але ця сума, каже Фінкель, блідне у порівнянні з тим, скільки коштуватиме повоєнна реконструкція України. Якщо Росія вийде з конфлікту з мирною угодою, то навряд чи вона візьме участь у повоєнній реконструкції України, тож всі витрати впадуть на плечі Заходу, нагадує Фінкель.
Крім того, оглядач нагадує, що президент Росії Володимир Путін так багато говорив про те, що України як держави не існує, і так багато не виконував своїх обіцянок, що жоден український лідер не повірить, що замість того, щоб жити в мирі, у Москві не готуватимуть нового нападу. Тож, «замість того, щоб зупинити кровопролиття, будь-яка передчасна дипломатична ініціатива лише посіє насіння майбутньої війни», вважає Фінкель.
Дії Путіна свідчать, що він вважає, що він війну ще не програв – Каган
Інший експерт, Фредерік Каган колишній професор військової історії Військовій академії США у Вест-Пойнті, також вважає, що переговори не зупинять війну, а лише поставлять її на паузу. У статті для проекту назвою Critical Threats Американського інституту підприємництва, він нагадує, що вторгнення цього року є лише продовженням попередньої агресії, що розпочалася у 2014 році та була відкладена двома попередніми «перемир’ями». На його думку, конфлікт взагалі не має розв’язки, «поки в Кремлі править путінізм».
Як каже Каган у статті, що адресована політикам, фахівцям з розвідки та військовим, а також зацікавленій громадськості, у 2014-му Путін захопив Крим і частину Донбасу, які в нього ніхто реально дивлячись на світ, не збирався відбирати. Але Кремлю було цього мало. Тож пропонуючи Путіну повернутися до територій до лютого 2022 року означає, що приблизно 100 тисяч загиблих і поранених росіян були принесенні в жертву для того, щоб отримав те, що і так вже мав, вважає Каган.
Це не просто якісь українські території десь на сході. Це території, які Україна має повернути, щоб вижити як незалежна держава перед постійною загрозою нової російської агресіїФредерік Каган
З іншого боку, Каган каже, що аргумент, що Україна перемагає і тому зараз добрий час вести переговори з позиції сили, також не витримує критики. Україна, на його думку, має переваги, але аж ніяк не домінуючу позицію. Дії Путіна, на думку Кагана, свідчать, що він вважає, що він війну ще не програв – він все ще планує повернутися на території Херсонщини і тим більше Запоріжжя, які він оголосив анексованими. Особливо тому що він досі контролює Запорізьку АЕС та важливе місто Мелітополь, з якого можна починати новий наступ на інші українські території.
З точки зору України, заморозити конфлікт на нинішній лінії означає залишити важливу частину видобувної та переробної промисловості України в руках Росії. Підприємства зосереджені на сході навколо міст у Донецькій та Луганській областях, мають життєво важливе сполучення через Маріуполь, порт на Азовському морі, який також є в руках росіян. Вони разом становили значну частину української економіки до 2014 року, і віддавати їх Росії означає, на думку Кагана, означає приректи Україну на постійну економічну залежність від допомоги міжнародної спільноти.
«Це не просто якісь українські території десь на сході. Це території, які Україна має повернути, щоб вижити як незалежна держава перед постійною загрозою нової російської агресії», – каже аналітик.
І нарешті, каже Каган, Путін не напав на Україну, щоб здобути території, він просто не може жити з уявленням, що Київ не є під контролем Росії. На цьому будується його ідеологія, і ні в силах ані Києва, ані Заходу змінити його амбіції. Єдине, що Київ і його союзники можуть змінити, каже Каган, це – «створити реальність, в якій навіть Путін зрозуміє, що він не може воювати», бо йому не вистачає можливостей продовжувати війну, навіть якби він і хотів.
Для цього, на думку Кагана, потрібно допомогти Києву звільнити ті території, які допоможуть йому вистояти, зміцніти і врешті перемогти.
«Україна повинна спочатку встановити військові факти на території, яка їй потрібна для виживання, а вже потім, за підтримки партнерів, звернутися до Росії, щоб закріпити ці факти в дипломатичній угоді», – вважає Каган.
У День подяки оглядач Washington Post вдячний українцям
Інший оглядач, автор колонок у впливовому щоденнику Washington Post Макс Бут, взагалі вважає, що зараз час говорити не про переговори, до яких американці мають схилити Україну, а про вдячність американців українцям за те, що вони воюють «і за нашу свободу також». У час, коли напередодні Дня подяки американці замислюються над ідеєю вдячності, Бут каже, що хоче подякувати українцям.
Вони борються за універсальні принципи, втілені у нашій власній Декларації про незалежністьМакс Бут
Оглядач нагадує, що у світі вільних країн стає дедалі менше, і у вільних країнах, за підрахунками «Дому свободи» живе тільки 20% людства, тому потяг українців до свободи, який вони демонструють впродовж принаймні кількох десятиліть, заслуговує на повагу і вдячність, вважає Бут.
«Вони борються за універсальні принципи, втілені у нашій власній Декларації про незалежність», – каже оглядач.
Українці, каже Бут, борються за свою державу, як боровся перед тим Джордж Вашингтон, Симон Болівар, чи Джузеппе Ґарібальді, це – той сталий ліберальний націоналізм. Але зараз він «включає і російськомовних і україномовних, і гетеросексуалів, і представників ЛГБТ-громади, і чоловіків, і жінок, і православних, і католиків, і мусульман, і юдеїв».
«Мало не чудом є те, що після того як в Україні під час Голокосту загинуло майже 1,5 мільйона євреїв, президентом і міністром оборони України є євреї, які демонструють надихаюче лідерство посеред жахливої боротьби», – наголошує Бут.
Україна, як нагадує Бут, платить непомірну людську та економічну ціну – він цитує генерала Марка Міллі, який вважає, що загинуло, чи було поранено близько 100 тисяч військових і 40 тисяч цивільних, 7,8 мільйона українських біженців виїхали до європейських країн, 6,5 мільйона стали біженцями у власній країні, 2,8 мільйона були депортовані до Росії, чи виїхали туди самі. А ВВП країни впало на 32%, більше, ніж у США під час Великої депресії. І попри це українці не відмовляються від своєї боротьби, каже Бут, понад 90% українців вважають, що перемога має включати звільнення всіх територій, включно з Кримом.
Оглядач Washington Post каже, що США надали чималу допомогу Україні – майже 66 мільярдів доларів з часу російського вторгнення, «це – велика сума, але це лише 0,3% американського ВВП». При цьому американці, на його думку, не жертвують, а інвестують у свою власну безпеку та безпеку союзників. Якщо українці переможуть, а вони, на думку Бута, вже перемагають, вони дадуть поштовх для просування свободи по цілому світу, демократи будуть святкувати, а диктатори принишкнуть.
«Українці показують, якою дорогоцінною є свобода. І я їм за це безмежно вдячний», – каже оглядач на закінчення своєї статті, що вийшла напередодні Дня подяки у США.
Британія дає Україні гелікоптери, а Джонсон каже, що треба і літаки
Британський міністр оборони Бен Воллес повідомив, що Велика Британія вперше за час російської війни в Україні надає українським збройним силам пілотовані літальні апарати західного виробництва.
Йдеться про три гелікоптери Sea Kings, які масово використовувалися британською армією до 2018 року та в багатьох інших країнах насамперед для транспортних і пошуково-рятувальних операцій.
«Наша підтримка України непохитна», - заявив Бен Волес, наголосивши, що це частина чергового набору збройної допомоги, включно з навчанням українських військових в Британії, зокрема пілотів для британських гелікоптерів.
Надання Україні гелікоптерів західного виробництва привабило особливу увагу, бо багато країн досі стримуються у постачанні українцям новітньої західної бойової техніки й типів потужної зброї, які могли би використовуватися в наступальних операціях проти росіян і досягати цілей далеко в глибині контрольованих Росією територій.
НАТО й окремі західні уряди наголошують, що всіляко підтримують Україну, і допомагають українцям захищатися від незаконної, неспровокованої російської агресії згідно з хартією ООН.
Лідери на Заході при цьому повторюють, що не беруть участі у війні з Росією і намагаються уникнути розростання війни у ще більший міжнародний конфлікт.
Від початку лютневого вторгнення в Україну західні держави перейшли від гуманітарної допомоги і постачання так званого «нелетального» військового спорядження, до надання переносних ракет, далекобійних гаубиць і новітніх систем протиповітряної оборони, а також ракетних артилерійських установок, зокрема американських HIMARS.
Досі партнери України не погодилися постачати українцям певні види потужної західної зброї зокрема танки й іншу важку бронетехніку, або сучасну західну авіацію.
Але при цьому країни НАТО передали Україні значну кількість танків радянського виробництва і навіть радянських бойових літаків, що залишалися в арсеналах країн Східної Європи.
І літаки і танки
Чимало політиків і коментаторів доводять, що Україна має право отримувати будь-яку зброю для оборони від агресії та захисту своєї територіальної цілісності, як це передбачено міжнародними законами.
Ми могли бачити накопичення російські бойових сил, але різні країни мали різні погляди...Борис Джонсон
Аналітичний центр Європейська рада закордонних відносин» ECFR.eu у вересні опублікувала статтю групи авторів, які закликали Німеччину очолити європейську програму надання Україні німецьких танків «Леопард».
Німецький канцлер Олаф Шольц дав зрозуміти, що Німеччина не готова бути першою у цій справі і покладається на колективні дії та на лідерство США.
Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, коментуючи надання Україні британських гелікоптерів, сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що Захід має йти далі.
«Ми також повинні постачати їм не лише гелікоптери, але й літаки, які можуть літати достатньо швидко, щоб збивати дрони», - сказав Джонсон.
Борис Джонсон наголосив, що позиція європейських урядів дуже змінилася в бік підтримки України.
Він зауважив, що до початку російського вторгнення в Україну у багатьох європейських столицях довіряли твердженням Путіна, що Росія не планувала нападу навіть в той час як росіяни накопичували війська, готуючись до 24 лютого.
«Ми могли бачити накопичення російські бойових сил, але різні країни мали різні погляди... Німецькі погляди на певному етапі полягали в тому, що, якщо це станеться, то це була би катастрофа з огляду на багато слушних економічних міркувань, і що було б ліпше, якби це закінчилося швидко і Україна впала», - сказав Борис Джонсон.
За словами колишнього британського прем’єра «французи відмовлялися вірити аж до останнього моменту».
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